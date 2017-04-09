Alanya fırtınası
Süper Lig’de düşme hattından kurtulma mücadelesi veren Gaziantep’e konuk olan Alanyaspor, Candeias, Fernandes ve Vagner Love ile kazanarak, Süper Lig’de peş peşe 3. galibiyetini aldı...
ALANYA 34 PUANA ÇIKTI
68'de Fernandes düzgün vuruşla topu filelere gönderdi: 0-2. 71'de Candeias, kaleciyle karşı karşıya kaldı ve vuruşunu yaptı: 0-3. 87'de Pedroso G.Antep'i umutlandırdı: 1-3. 90+1'de Ghilas maçın skorunu belirleyen golü attı: 2-3. Alanyaspor ligde 34 puana ulaştı.
SUSİC: SÜPERDİK
Alanyaspor Teknik Direktörü Susic, Gaziantep önünde mükemmel oynadıklarını belirterek, "Rakibin üzerimize geleceğini biliyorduk. Ani ataklarla işi bitirdik. Takımdan memnunum" dedi.
LOVE 16'NCI GOLÜNÜ ATTI
Süper Lig'de 27. hafta geride kalırken kaleyi en çok bulan isim Vagner Love oldu. Vagner Love 39 kez isabetli şut çekerken toplamda 16 gol kaydetti. Brezilyalı yıldız takımının iç sahada oynadığı son altı maçın tamamında gol atmayı başardı.
- 09 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:28
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Toplam 6
Yorum
can bjk bu ligin üstünde diyosun ama ölü Fenerbahçe bile bjk'ye 2 maçta top oynatmadı
- Semt çocuğu Podolski
Toplam 6
Yorum
Knight 1 kelimeni doğru yazsan güzel olck sn nrdn biliyorsun bu adamların basın sözcüsümüsün.Podolski türk bir oyuncuya küfrettigi için ceza aldı
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Toplam 3
Yorum
SELİM TEMİZ/MERSİN "TÜRK FUTBOLU NEDEN GERİ KALMIŞ,TÜRK FUTBOLU NEDEN SEYİRCİSİZ OYNANIYOR, 3.YILDIZ TAKINTISI VE YAPILAN AYIRIM VE KAYIRIM YÜZÜNDEN;YA İDDİA"
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