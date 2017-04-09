Alanya fırtınası

Süper Lig’de düşme hattından kurtulma mücadelesi veren Gaziantep’e konuk olan Alanyaspor, Candeias, Fernandes ve Vagner Love ile kazanarak, Süper Lig’de peş peşe 3. galibiyetini aldı...

Süper Lig'de son iki maçını kazanan Aytemiz Alanyaspor, düşmeme savaşı veren Gaziantepspor'u deplasmanda 3-2 yendi. 22. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Vagner Love, düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 0-1. İlk yarı bu skorla bitti.



ALANYA 34 PUANA ÇIKTI

68'de Fernandes düzgün vuruşla topu filelere gönderdi: 0-2. 71'de Candeias, kaleciyle karşı karşıya kaldı ve vuruşunu yaptı: 0-3. 87'de Pedroso G.Antep'i umutlandırdı: 1-3. 90+1'de Ghilas maçın skorunu belirleyen golü attı: 2-3. Alanyaspor ligde 34 puana ulaştı.



SUSİC: SÜPERDİK

Alanyaspor Teknik Direktörü Susic, Gaziantep önünde mükemmel oynadıklarını belirterek, "Rakibin üzerimize geleceğini biliyorduk. Ani ataklarla işi bitirdik. Takımdan memnunum" dedi.



LOVE 16'NCI GOLÜNÜ ATTI

Süper Lig'de 27. hafta geride kalırken kaleyi en çok bulan isim Vagner Love oldu. Vagner Love 39 kez isabetli şut çekerken toplamda 16 gol kaydetti. Brezilyalı yıldız takımının iç sahada oynadığı son altı maçın tamamında gol atmayı başardı.