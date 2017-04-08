Trabzonspor - Beşiktaş | Canlı Anlatım
Trabzonspor ile Beşiktaş belki de zirvenin şifresini çözecek derbide karşı karşıya. Mücadele saat 19.00'da başladı.
Beş puan farkla lider olan Kartal, kritik karşılaşmayı kazanarak şampiyonluk yolunda dev bir adım daha atmak istiyor. İkinci yarının yenilgisiz tek takımı olan, sahasında gol bile yemeyen Trabzon da "Avrupa aşkına" derbiyi kazanmaya kararlı.
STAT: Medical Park Arena
HAKEM: Ali Palabıyık
SAAT: 19.00
YAYIN: beIN SPORTS 1
TRABZONSPOR: Onur, Mas, Durica, Uğur, Pereira, Okay, Onazi, Olcay, Yusuf, Castillo, Rodallega.
TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal
BEŞİKTAŞ: Fabri, Adriano, Tosic, Marcelo, Gökhan, Atiba, Oğuzhan, Babel, Talisca, Quaresma, Cenk.
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş
- 08 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 18:48
- Olcay’ı göstereceğim
Toplam 4
Yorum
wow buda kendini futbolcu sanıyo al zabriyi vur olcaya...
- F.Bahçe peşinde
Toplam 7
Yorum
galata 5 senerdir pesinde türk takimlari bu adamin. 3sene sonra 30 yasina gelir alirsiniz nerde oysa 30 yas özeri oyunculari alamaya alisikis
- Balotelli heyecanı
Toplam 8
Yorum
VezirParmağı Buna ağzımla gülemeyeceğim. Tolgay için 2,5 milyon gibi dev bir bütçe ayıran GS Balotelli için de 2.75'lik daha dev bütçe yapmış. Alır yani!
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