Sümela'nın şifresi
Trabzonspor ile Beşiktaş belki de zirvenin şifresini çözecek derbide karşı karşıya
Beş puan farkla lider olan Kartal, kritik karşılaşmayı kazanarak şampiyonluk yolunda dev bir adım daha atmak istiyor. İkinci yarının yenilgisiz tek takımı olan, sahasında gol bile yemeyen Trabzon da "Avrupa aşkına" derbiyi kazanmaya kararlı.
SEYİRCİ REKORU KIRILACAK
Trabzonspor yönetiminin karşılaşmadan 2 hafta önce satışa çıkardığı biletlerin tamamı tükendi. Bordo-mavililer, G.Saray derbisinden sonra Beşiktaş karşısında da yeni bir rekor denemesi yapacak. Akustik denemesinin yanı sıra görsel şölenler de gerçekleştirilecek. Kapalı gişe oynanacak derbi öncesi yönetim taraftara çağrıda bulunarak, herkesin sağduyulu olması gerektiğini vurguladı ve taşkınlığa mahal vermemesini istedi. Bu arada maça gelecek siyah-beyazlı taraftarların güvenliği için de önlemler alındı. 40 binin üzerinde taraftarların izleyeceği derbi öncesi Başkan Muharrem Usta da "Formasız gelenleri stada almayacağız" diyerek esprili bir şekilde taraftarlardan destek istedi.
SEYİRCİ REKORU KIRILACAK
Trabzonspor yönetiminin karşılaşmadan 2 hafta önce satışa çıkardığı biletlerin tamamı tükendi. Bordo-mavililer, G.Saray derbisinden sonra Beşiktaş karşısında da yeni bir rekor denemesi yapacak. Akustik denemesinin yanı sıra görsel şölenler de gerçekleştirilecek. Kapalı gişe oynanacak derbi öncesi yönetim taraftara çağrıda bulunarak, herkesin sağduyulu olması gerektiğini vurguladı ve taşkınlığa mahal vermemesini istedi. Bu arada maça gelecek siyah-beyazlı taraftarların güvenliği için de önlemler alındı. 40 binin üzerinde taraftarların izleyeceği derbi öncesi Başkan Muharrem Usta da "Formasız gelenleri stada almayacağız" diyerek esprili bir şekilde taraftarlardan destek istedi.
- 08 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 03:21
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- İnşallah gol atmaz
Toplam 4
Yorum
Bence Bu adam Zaten Besiktasta Oynabillecek birisi Degil bence Para Yoktu idare edici Aldilar Baska Transferler icin Para yoktu
- Tapusunu alacak
Toplam 3
Yorum
Düzceli Bir Düzceli olarak söylüyorum bizim buralar cennet gibidir sadece fenerbahçe değil tüm takımlar içinde yatırım yapılacak yerlerden biridir.
- Lens’te ‘bekle-gör’
Toplam 3
Yorum
Bence Bence Bu paranin Yarisina Bile daha iyi Futbolcu Bulabillirsin
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