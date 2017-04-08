 Fenerbahçe ile Akhisar 10. randevuda – Fotomaç – 08 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Nisan 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Fenerbahçe ile Akhisar 10. randevuda

    Fenerbahçe ile Akhisar 10. randevuda

    Fenerbahçe ile Akhisar Belediyespor, Süper Lig'de yarın 10. kez karşı karşıya gelecek.

    İki takım arasında geride kalan 9 maçta Fenerbahçe 5, Akhisar Belediyespor 3 galibiyet aldı, bir karşılaşma da berabere sonuçlandı.

    Fenerbahçe'nin 18 golüne, Akhisar Belediyespor 11 golle yanıt verdi.

    Akhisar Belediyespor'un Süper Lig'de ilk kez mücadele ettiği 2012-2013 sezonunda Fenerbahçe, rakibine Manisa'da 2-1, İstanbul'da da 2-0'lık skorlarla üstünlük kurdu.

    Sarı-lacivertliler, 2013-2014 sezonunun ilk yarısında İstanbul'daki müsabakayı 4-0 kazandı, şampiyonluğunu ilan ettikten sonra Manisa'da yapılan müsabakada ise ev sahibi ekip 3-1 galip geldi.

    2014-2015 sezonunun ilk yarısında Manisa'da yapılan maçı Akhisar Belediyespor 2-0 kazandı. İstanbul'daki müsabakadan da Ege temsilcisi 2-1 galip ayrıldı.

    Geçen sezonun ilk yarısında Kadıköy'deki karşılaşma 2-2 bitti, Manisa'da 3-0 Fenerbahçe kazandı.

    Bu sezon ise Manisa'da yapılan ilk yarıdaki müsabakada Fenerbahçe, rakibini 3-1 mağlup etti.

    1. 08 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 11:06
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fenerbahçe ile Akhisar 10. randevuda haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.