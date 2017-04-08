Fenerbahçe ile Akhisar 10. randevuda
Fenerbahçe ile Akhisar Belediyespor, Süper Lig'de yarın 10. kez karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe'nin 18 golüne, Akhisar Belediyespor 11 golle yanıt verdi.
Akhisar Belediyespor'un Süper Lig'de ilk kez mücadele ettiği 2012-2013 sezonunda Fenerbahçe, rakibine Manisa'da 2-1, İstanbul'da da 2-0'lık skorlarla üstünlük kurdu.
Sarı-lacivertliler, 2013-2014 sezonunun ilk yarısında İstanbul'daki müsabakayı 4-0 kazandı, şampiyonluğunu ilan ettikten sonra Manisa'da yapılan müsabakada ise ev sahibi ekip 3-1 galip geldi.
2014-2015 sezonunun ilk yarısında Manisa'da yapılan maçı Akhisar Belediyespor 2-0 kazandı. İstanbul'daki müsabakadan da Ege temsilcisi 2-1 galip ayrıldı.
Geçen sezonun ilk yarısında Kadıköy'deki karşılaşma 2-2 bitti, Manisa'da 3-0 Fenerbahçe kazandı.
Bu sezon ise Manisa'da yapılan ilk yarıdaki müsabakada Fenerbahçe, rakibini 3-1 mağlup etti.
- 08 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 11:06
- Mancini, Wes’le gidecek
Toplam 1
Yorum
keşkeee nerde o günler. hem maaşından hem yaşından hem de bonservissiz gitmesinden yırtarız
- PFDK'ya sevk edildi
Toplam 4
Yorum
Haydar Hem her türlü önümüz kesiliyor hemde seyircisi yok denecek kadar az maçta paralarımız alınıyor. Kapatın futbol şubesini batsın futbol. YETER
- Mehmet Ekici iddialı konuştu
Toplam 6
Yorum
karakartal devre arası gelseymiş çok daha farklı olurmuş sanki bana messi sanki bana ronaldo :) yönetim değişmedikçe fenerbahçe daha böyle devam eder.
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