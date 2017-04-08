Dev derbide ilk 11'ler belli oldu!

Beş puan farkla lider olan Kartal, kritik karşılaşmayı kazanarak şampiyonluk yolunda dev bir adım daha atmak istiyor. İkinci yarının yenilgisiz tek takımı olan, sahasında gol bile yemeyen Trabzon da "Avrupa aşkına" derbiyi kazanmaya kararlı.



STAT: Medical Park Arena

HAKEM: Ali Palabıyık

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN SPORTS 1

TRABZONSPOR: Onur, Mas, Durica, Uğur, Pereira, Okay, Onazi, Olcay, Yusuf, Castillo, Rodallega.

TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal

BEŞİKTAŞ: Fabri, Adriano, Tosic, Marcelo, Gökhan, Atiba, Oğuzhan, Babel, Talisca, Quaresma, Cenk.

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş