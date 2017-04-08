 Dev derbide ilk 11'ler belli oldu! – Fotomaç – 08 Nisan 2017
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    08 Nisan 2017, Cumartesi
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    Dev derbide ilk 11'ler belli oldu!

    Dev derbide ilk 11'ler belli oldu!

    ile belki de zirvenin şifresini çözecek derbide karşı karşıya. Mücadele saat 19.00'da başlayacak.

    Beş puan farkla lider olan Kartal, kritik karşılaşmayı kazanarak şampiyonluk yolunda dev bir adım daha atmak istiyor. İkinci yarının yenilgisiz tek takımı olan, sahasında gol bile yemeyen Trabzon da "Avrupa aşkına" derbiyi kazanmaya kararlı.

    STAT: Medical Park Arena
    HAKEM: Ali Palabıyık

    SAAT: 19.00
    YAYIN: beIN SPORTS 1

    TRABZONSPOR: Onur, Mas, Durica, Uğur, Pereira, Okay, Onazi, Olcay, Yusuf, Castillo, Rodallega.
    TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal

    BEŞİKTAŞ: Fabri, Adriano, Tosic, Marcelo, Gökhan, Atiba, Oğuzhan, Babel, Talisca, Quaresma, Cenk.
    TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

    1. 08 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 18:06
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