Bir puanı Eto'o kurtardı
Spor Toto Süper Lig 27. hafta mücadelesinde Antalyaspor, Gençlerbirliği'nin konuğu oldu.
Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanan ve saat 15.30'da başlayan karşılaşmada Hüseyin Göçek düdük çaldı.
Ev sahibi Gençlerbirliği maçın henüz 7. dakikasında Aydın Karabulut'la 1-0 öne geçerken Antalyaspor'a beraberliği getiren gol 25. dakikada Samuel Eto'o'nun ayağından geldi: 1-1.
Maçın orta hakemi Hüseyin Göçek geçirdiği sakatlık sebebiyle 43. dakikada yerini 4. hakem Murat Özcan'a bırakırken, mücadelenin geri kalan bölümlerinde iki ekip de yakaladıkları fırsatları gole çeviremeyince maç 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.
Bu sonucun ardından, ligin 6. sırasındaki Antalyaspor 43 puana yükselirken 12. sıradaki Gençlerbirliği 33 puana ulaştı.
- 08 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 17:43
- Olcay’ı göstereceğim
Toplam 4
Yorum
wow buda kendini futbolcu sanıyo al zabriyi vur olcaya...
- F.Bahçe peşinde
Toplam 7
Yorum
galata 5 senerdir pesinde türk takimlari bu adamin. 3sene sonra 30 yasina gelir alirsiniz nerde oysa 30 yas özeri oyunculari alamaya alisikis
- Balotelli heyecanı
Toplam 8
Yorum
VezirParmağı Buna ağzımla gülemeyeceğim. Tolgay için 2,5 milyon gibi dev bir bütçe ayıran GS Balotelli için de 2.75'lik daha dev bütçe yapmış. Alır yani!
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