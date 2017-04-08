Bir puanı Eto'o kurtardı

Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanan ve saat 15.30'da başlayan karşılaşmada Hüseyin Göçek düdük çaldı.

Ev sahibi Gençlerbirliği maçın henüz 7. dakikasında Aydın Karabulut'la 1-0 öne geçerken Antalyaspor'a beraberliği getiren gol 25. dakikada Samuel Eto'o'nun ayağından geldi: 1-1.

Maçın orta hakemi Hüseyin Göçek geçirdiği sakatlık sebebiyle 43. dakikada yerini 4. hakem Murat Özcan'a bırakırken, mücadelenin geri kalan bölümlerinde iki ekip de yakaladıkları fırsatları gole çeviremeyince maç 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.







Bu sonucun ardından, ligin 6. sırasındaki Antalyaspor 43 puana yükselirken 12. sıradaki Gençlerbirliği 33 puana ulaştı.