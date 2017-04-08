 Bir puanı Eto'o kurtardı – Fotomaç – 08 Nisan 2017
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    08 Nisan 2017, Cumartesi
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    Bir puanı Eto'o kurtardı

    Bir puanı Eto'o kurtardı

    Spor Toto Süper Lig 27. hafta mücadelesinde Antalyaspor, Gençlerbirliği'nin konuğu oldu.

    Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanan ve saat 15.30'da başlayan karşılaşmada Hüseyin Göçek düdük çaldı.

    Ev sahibi Gençlerbirliği maçın henüz 7. dakikasında Aydın Karabulut'la 1-0 öne geçerken Antalyaspor'a beraberliği getiren gol 25. dakikada Samuel Eto'o'nun ayağından geldi: 1-1.

    Maçın orta hakemi Hüseyin Göçek geçirdiği sakatlık sebebiyle 43. dakikada yerini 4. hakem Murat Özcan'a bırakırken, mücadelenin geri kalan bölümlerinde iki ekip de yakaladıkları fırsatları gole çeviremeyince maç 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.



    Bu sonucun ardından, ligin 6. sırasındaki Antalyaspor 43 puana yükselirken 12. sıradaki Gençlerbirliği 33 puana ulaştı.

    1. 08 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 17:43
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