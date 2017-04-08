Alanyaspor seriye bağladı

Gaziantep Arena'da oynanan ve saat 16.00'da başlayan karşılaşmada Fırat Aydınus düdük çaldı.

Maçta Alanyaspor'a 3 puanı getiren golleri 22. dakikada Vagner Love, 68. dakikada Junior Fernandes ve 71. dakikada Daniel Candeias kaydederken Gaziantepspor'un golleri 87. dakikada Marquinhos Pedroso ve 90. dakikada penaltıdan Nabil Ghilas'ın ayağından geldi.



Mücadele, Aytemiz Alanyaspor'un 3-2'lik üstünlüğüyle tamamlanırken Safet Susic yönetimindeki Alanyaspor art arda dördüncü galibiyetini almış oldu.



Bu sonucun ardından 34 puana ulaşan Alanyaspor ligde 10. sıraya yükselirken 16. sıradaki Gaziantepspor 22 puanda kaldı.