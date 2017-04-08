Alanyaspor seriye bağladı
Spor Toto Süper Lig 27. hafta maçında Gaziantepspor evinde Aytemiz Alanyaspor'u ağırladı.
Gaziantep Arena'da oynanan ve saat 16.00'da başlayan karşılaşmada Fırat Aydınus düdük çaldı.
Maçta Alanyaspor'a 3 puanı getiren golleri 22. dakikada Vagner Love, 68. dakikada Junior Fernandes ve 71. dakikada Daniel Candeias kaydederken Gaziantepspor'un golleri 87. dakikada Marquinhos Pedroso ve 90. dakikada penaltıdan Nabil Ghilas'ın ayağından geldi.
Mücadele, Aytemiz Alanyaspor'un 3-2'lik üstünlüğüyle tamamlanırken Safet Susic yönetimindeki Alanyaspor art arda dördüncü galibiyetini almış oldu.
Bu sonucun ardından 34 puana ulaşan Alanyaspor ligde 10. sıraya yükselirken 16. sıradaki Gaziantepspor 22 puanda kaldı.
- 08 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 17:54
- Olcay’ı göstereceğim
Toplam 4
Yorum
wow buda kendini futbolcu sanıyo al zabriyi vur olcaya...
- F.Bahçe peşinde
Toplam 7
Yorum
galata 5 senerdir pesinde türk takimlari bu adamin. 3sene sonra 30 yasina gelir alirsiniz nerde oysa 30 yas özeri oyunculari alamaya alisikis
- Balotelli heyecanı
Toplam 8
Yorum
VezirParmağı Buna ağzımla gülemeyeceğim. Tolgay için 2,5 milyon gibi dev bir bütçe ayıran GS Balotelli için de 2.75'lik daha dev bütçe yapmış. Alır yani!
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