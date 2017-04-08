 Alanyaspor seriye bağladı – Fotomaç – 08 Nisan 2017
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    08 Nisan 2017, Cumartesi
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    Alanyaspor seriye bağladı

    Alanyaspor seriye bağladı

    Spor Toto Süper Lig 27. hafta maçında Gaziantepspor evinde Aytemiz Alanyaspor'u ağırladı.

    Gaziantep Arena'da oynanan ve saat 16.00'da başlayan karşılaşmada Fırat Aydınus düdük çaldı.

    Maçta Alanyaspor'a 3 puanı getiren golleri 22. dakikada Vagner Love, 68. dakikada Junior Fernandes ve 71. dakikada Daniel Candeias kaydederken Gaziantepspor'un golleri 87. dakikada Marquinhos Pedroso ve 90. dakikada penaltıdan Nabil Ghilas'ın ayağından geldi.

    Mücadele, Aytemiz Alanyaspor'un 3-2'lik üstünlüğüyle tamamlanırken Safet Susic yönetimindeki Alanyaspor art arda dördüncü galibiyetini almış oldu.

    Bu sonucun ardından 34 puana ulaşan Alanyaspor ligde 10. sıraya yükselirken 16. sıradaki Gaziantepspor 22 puanda kaldı.

    1. 08 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 17:54
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