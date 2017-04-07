Rıdvan Dilmen: "Meclise önerge vereceğim"
Rıdvan Dilmen: Birkaç avukat ve spor hukukçusuyla Anayasa’ya aykırı olmayacak bir taslak hazırlattım. Bunu Kulüpler Birliği’ne vereceğim. Kullanmazlarsa Meclis’e kendim götüreceğim.
"FATİH HOCA'NIN SÖYLEMESİ DEĞİL HALLETMESİ LAZIM"
- Herkes altyapı sorunundan bahsediyor ama Fatih Hoca somut bir tespitle yaptıkları denetlemede 127 profesyonel kulüpten sadece 12'sinin 5.5'tan 6 alabilecek düzeyde olduğunu söyledi. Kulüp yöneticileri altyapıya hala "masraf" gözüyle mi bakıyor, bu sorun nasıl çözülür?
Fatih Hoca, klasman dışı bir hoca Türkiye'de...
Artık fenomen olmuştur. Güncel başarı ya da başarısızlıkların adamı değildir. Dün vardı, bugün var, yarın da olacak. Milli Takım gitmiştir, gitmemiştir, eleştiririz, konuşuruz. Beğenmiyorum birkaç yıldır ama bu ayrı konudur.
Görevinin üçüncü yılıysa ve bu dertleri çözemediyse, Terim'in 'futbol direktörlüğü' tartışılır.
Milli Takım hocalığını asla tartışmam.
Fatih Terim, ilk geldiği gün çok mutlu oldum. Sebebi şuydu; elbise ile geliyordu, eşofmanı çıkarmıştı. Elbise ile gelmişken, bu tarihte bu problemler hala söyleniyorsa, 'futbol direktörlüğü' görevini yapmamış demektir. Kaldı ki Fatih Terim bu misyonuyla, bu CV'siyle yapamıyorsa kimse yapamaz. Bunu söylemesi değil, şimdiye kadar halletmesi lazımdı. Bunu ya halledecekti, ya halledecekti. Büyük ihtimalle çok da üzülüyordur, yaptırımlarda problem yaşadığını düşünüyorum.
Herhalde uygulayamıyor bazı şeyleri...
Yapmak isteyip de yapamadığı çok şeyleri olduğunu görebiliyorum. "duşu olmayan altyapılar var" cümlesini göreve geldiği gün de duyduk.
Hiç farkı yok. Ne kadar ilerleyebildik ki?
"KULÜPLER BİRLİĞİ KULLANMAZSA MECLİSE ÖNERGE VERECEĞİM"
-Zirve'deki bir diğer detay da FFP Direktörü Traverso'nun konuşmayı 100 kişiye yapmasıydı. Yöneticilerin gerçeklere uzak olduğunu düşünüyor musunuz?
Kulüplerin 5 milyar TL'nin üzerinde borçları var. Dursun Bey, Helsinki'de UEFA'yla tekrar görüşmeye gitti.
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım da yakında tekrar görüşmeye gidiyor, kur farkı gibi gerekçelerle… İyi güzel de bunu biz niye kendi içimizde halletmiyoruz ki? Geçen gün yine Yıldırım Bey'i (Demirören) izlerken şöyle bir şey duydum: "Burada da kriterler var." Bunlar zaten vardı, evet ama uygulanmıyor ki! İsmi önemli değil, Süper Lig'de en az 3-4, alt liglerde bir ton kulübün ceza alması gerekiyor. Bir gecede operasyonla hallediyorlar, kulüpler ödemelerini yapmamasına rağmen. Bunu iddialı söylüyorum. Avrupa böyle demiyor ama… Bunun Türkiye'de halledilmesi lazım. Söylemde kalıyor hep. Sürekli, "Kulüpler borçlanmamalı, açılmamalı" deniyor ama bu tavsiye. Tavsiyeyi herkes verir. Referandum bitince, Spor Bakanımız çağıracak kulüpleri, toplantı yapılıp bir Kulüpler Yasası çıkacak. Biz 1 yıl boyunca bu yasayı dinledik ama hiç gündemde dahi yok. Asıl şimdi Kulüpler Yasası hazırlanmalı Anayasa'ya uygun şekilde.
Ben kendi adıma birkaç avukat ve spor hukukçularıyla Anayasa'ya aykırı olmayacak şekilde kulüplerimizin ve Türk futbolunun uzun vadede bu sıkıntıları yaşamaması için bir taslak hazırlattım. Bunu da Kulüpler Birliği'ne vereceğim. Kullanmazlarsa, şahsen Meclis'e götüreceğim, hukuken verebiliyorsam bir önerge vereceğim.
Elimde de 10 yıl içerisinde sorunları çözübilecek bir kanun taslağı hazır. Kademe kademe Yıldırım Bey'in televizyonda anlattıklarını kanunlaştırmamız lazım. Kamu vicdanı çok önemli. Bugün koskoca Galatasaray, Avrupa'ya gidemedi. Günah değil mi? Bırakın biz görmeyelim ama yeni nesil, yeni kuşak, takımlarımızı ekonomik olarak rahat görsün. 3 milyar dolara ihale yapıyoruz, yok ya! Ne kulüplerin emeği var, ne federasyonun var. Sayın Cumhurbaşkanı'nın genel olarak ülkemizin ekonomisinin büyümesine katkısı, özellikle Katar'la olan ilişkilerinden kaynaklanan 3 milyar dolarlık bir yatırım yaptı. Biz Katar'da futbol üssü kurduk.
Fransa'da da Sarkozy yaptı mesela, bu ülkeye hizmet ediyor. Bu parayı 5 yıl boyunca sadece sporculara ödeyeceksek işimiz zor. Bu ihale günlerce, saatlerce, hatta dakikalarca sürmedi, 7 saniye sürdü. BeinSports aldı. Böyle bir imkanı suistimal etmemek lazım. Geleceğe sağlıklı kulüpler bırakmak lazım, altyapıları o zaman konuşmak lazım.
YABANCI KARARI BU YAZ VERİLMELİ
-Yakın dönemde Kulüpler Birliği ve TFF'nden yabancı kuralıyla ilgili açıklamalar da geldi. Sizce değişmeli mi kural, nedir fikriniz?
Yabancı konusunda her şeye açığım. İki tarafı da destekleyebileceğim argümanlar var ama ben esasen kriterden yanayım. Ununu elemiş, eleğini asmış oyunculardan çok kriterler getirmemiz lazım. Futbol ekonomisi iyi durumda olduğu için Avrupa'ya göre bir vergi avantajı varken, 30 yaşın üzerindeki oyuncular gelip vergisiz kazanıp gidiyorlar.
Kriter koyarsanız bu azalır. Tabii ki kazansınlar ama iyi oyuncular gelsin. Basketbol örnek alınmalı.
NBA seviyesindeki oyuncuyu getirebiliyorsun mesela buraya. İyi oyuncular geliyor. 25 yaşındaki oyuncuyu kullanabiliyorsun. Futbolda bulamıyorsun.
Shakhtar, Porto, Sevilla modeli gibi araştırıp kimsenin görmediği, keşfetmediği oyuncuları alacaksın. Bunlar oturup tartışılabilir. Milli Takım kriteri gibi… Bir alt liglerde bile yedek kulübesinde 2'şer 3'er yedek yabancı oyuncu var. Federasyon Başkanı Demirören şöyle bir açıklama yaptı: "Kulüpler isterse, yabancı sayısını düşürürüz." Kulüpler Birliği Başkanı Göksel Bey de, "Karar var 2019'a kadar, oturup konuşacağız" dedi. Bence konuşmak 2019'a bırakılmamalı.
Bugünden konuşulmalı. Önümüzdeki yaz 2020'ye kadar kontrat yaparsan ne olacak?
Olmaz, 4 yıl sözleşmeden aşağı gelmiyor yabancılar… 2019 sonrasına bu yaz karar verilmeli. Genç oyuncuların gitmesine fayda sağladı gibi konuşuluyor yabancı sınırı ama en fazla 2 tane, 3 tane. Zaten Milli Takım oyuncuları bunlar. Emre Çolak zaten Galatasaray oyuncusuydu. Enes Ünal da Türkiye'de herkesin isteyeceği bir oyuncu... Bir de Çağlar var. Öyle çat diye gidemiyor herkes.
Oyuncuların yurt dışına gidip, gitmeme konusunda duygusallıkları da var. "Yapamam, edemem" diye düşünüyorlar. Yerli teşvik kuralları vardı, o da karambole gitti. Bu kötü… Yine 14 olsun da en azından yerlilere imkan sağlasın.
Tabii ki yerli yasağı yok ama teşvik düzgün uygulanmalıydı. Gelecek günlerde planlamanın şimdiden yapılması lazım. Geç kalır çünkü…
CUMHURBAŞKANI RENK KATTI
-Futbol Zirvesi'nde başkanların bir çoğu Cumhurbaşkanı'yla fotoğraf çektirdikten sonra gitti, sizce kalmaları gerekmiyor muydu?
Göksel Gümüşdağ'ı kutlamak lazım, çok güzel bir organizasyon yaptı ama hayal kırıklığıyla bitti. Muazzam bir organizasyon ama Sayın Cumhurbaşkanı salondan çıkınca herkes gitti, sadece Göksel Bey ve seminerlerle ilgilenen 30 kişi kaldı.
Önemli eski sporcular var, kriterler konuşuldu.
Sayın Cumhurbaşkanı bu kadar yoğunluğunun içinde eski sporcu olduğu için değer verip yardımcı olmaya çalışıyor. O gün gelip renk kattı. "Türk sporunun arkasındayım, yeter ki birlikte olup doğru işler yapın" mesajı vermek istedi. Fakat biz kendini Cumhurbaşkanı'na göstermek isteyen insanlar gördük.
Başkanlar dahil 2 bin 970 kişi kendini göstermeye gitmiş, bu üzücü. O zaman bu şuna geliyor, siyaset mi futbola giriyor, yoksa futbol mu siyasete?
Bence tam tersi, futbol siyasete giriyor.
- 07 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:28
- Oğuzhan atıyor takipçiler izliyor
Toplam 1
Yorum
Bence Iyi bir Teklif geliyorsa Bence Satilsin Iyi oyuncu ama yeri Dolmaz Ögle Bi Durum Yok Yerine necip yada Inler oynasa Bence Büyük fark olmaz
- Fernandao ülkesine gidiyor
Toplam 3
Yorum
Bence Bence Sorun FB De Olmak Bir türlü uyum saglamadi Besiktasta Yada GS Da olsa bence is yapardi Senol Günes varken Gol Krali oldu
- ''Terim, Mor’la birlikte gelebilir''
Toplam 4
Yorum
drogba doğru para lazım nie adam akıllı transfer yapılsın birde galatasarayı evladı kadar sever fatih terim imparator fatih terim hey cimbom hey..
Rıdvan Dilmen: "Meclise önerge vereceğim" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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