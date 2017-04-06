 İşte maç programı – Fotomaç – 06 Nisan 2017
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    06 Nisan 2017, Perşembe
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    İşte maç programı

    İşte maç programı

    Spor Toto Süper Lig'de 27. haftanın perdesi yarın yapılacak Bursaspor-Kardemir Karabükspor karşılaşmasıyla açılacak.

    Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'ndaki müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

    Trabzonspor-Beşiktaş maçına da sahne olacak Süper Lig'de 27. haftanın maç programı şöyle:

    Yarın:

    20.00 Bursaspor-Kardemir Karabükspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

    8 Nisan Cumartesi:

    15.30 Gençlerbirliği-Antalyaspor (Ankara 19 Mayıs)

    16.00 Gaziantepspor-Aytemiz Alanyaspor (Gaziantep Arena)

    19.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Medical Park Arena)

    9 Nisan Pazar:

    16.00 Kayserispor-Osmanlıspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

    19.00 Fenerbahçe-Akhisar Belediyespor (Ülker)

    19.00 Adanaspor-Çaykur Rizespor (5 Ocak Fatih Terim)

    10 Nisan Pazartesi:

    20.00 Medipol Başakşehir-Galatasaray (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

    20.00 Kasımpaşa-Atiker Konyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

    1. 06 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:10
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