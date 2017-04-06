İşte maç programı
Spor Toto Süper Lig'de 27. haftanın perdesi yarın yapılacak Bursaspor-Kardemir Karabükspor karşılaşmasıyla açılacak.
Trabzonspor-Beşiktaş maçına da sahne olacak Süper Lig'de 27. haftanın maç programı şöyle:
Yarın:
20.00 Bursaspor-Kardemir Karabükspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
8 Nisan Cumartesi:
15.30 Gençlerbirliği-Antalyaspor (Ankara 19 Mayıs)
16.00 Gaziantepspor-Aytemiz Alanyaspor (Gaziantep Arena)
19.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Medical Park Arena)
9 Nisan Pazar:
16.00 Kayserispor-Osmanlıspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
19.00 Fenerbahçe-Akhisar Belediyespor (Ülker)
19.00 Adanaspor-Çaykur Rizespor (5 Ocak Fatih Terim)
10 Nisan Pazartesi:
20.00 Medipol Başakşehir-Galatasaray (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
20.00 Kasımpaşa-Atiker Konyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
- 06 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 10:10
- Advocaat'tan Stoch'a sert sözler
Toplam 4
Yorum
adalet Peki suç sende değilmi.Takım kurmada tutarlılığın yok.Bir hafta direkt oynayan diğer hafta kadroda yok.Stoch bu takımda direkt oynar.
- Advocaat'tan Stoch'a sert sözler
Toplam 4
Yorum
murat1903 bu adamın söylediği tek şey umrumda değil
- ''Tarih yazacağım''
Toplam 3
Yorum
ts61 adamın dibisin nazar değmesin çok güveniyoruz sana olcay...
İşte maç programı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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