 Derbinin hakemi Ali Palabıyık – Fotomaç – 06 Nisan 2017
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    06 Nisan 2017, Perşembe
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    Derbinin hakemi Ali Palabıyık

    Derbinin hakemi Ali Palabıyık

    Ligde 27. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı - Trabzonspor-Beşiktaş maçını Ali Palabıyık yönetecek.

    Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler belli oldu.

    Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak haftanın önemli maçını hakem Ali Palabıyık yönetecek.

    Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 27. haftasındaki karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şunlar:

    Yarın:

    20.00 Bursaspor-Kardemir Karabükspor: Yaşar Kemal Uğurlu

    8 Nisan Cumartesi:

    15.30 Gençlerbirliği-Antalyaspor: Hüseyin Göçek

    16.00 Gaziantepspor-Aytemiz Alanyaspor: Fırat Aydınus

    19.00 Trabzonspor-Beşiktaş: Ali Palabıyık

    9 Nisan Pazar:

    16.00 Kayserispor-Osmanlıspor: Mete Kalkavan

    19.00 Fenerbahçe-Akhisar Belediyespor: Halil Umut Meler

    19.00 Adanaspor-Çaykur Rizespor: Serkan Çınar

    10 Nisan Pazartesi:

    20.00 Medipol Başakşehir-Galatasaray: Cüneyt Çakır

    20.00 Kasımpaşa-Atiker Konyaspor: Halis Özkahya

    Ali Palabıyık ikinci kez yönetecek

    Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmada düdük çalacak olan Palabıyık, ikinci kez iki takım arasında oynanan bir maçta görev alacak. Ankara Bölgesi hakemi Palabıyık, 22.08.2015 tarihinde Trabzonspor'un Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettiği maçta düdük çalmıştı.

    Trabzonspor'un Palabıyık yönetiminde bu sezon galibiyeti yok

    Palabıyık, Trabzonspor'un ise 11 maçını yönetti. Söz konusu maçlarda Karadeniz ekibi 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde etti. Bordo-mavililer bu maçlarda 34 sarı kart 4 de kırmızı kart gördü. Bu sezon ise Ali Palabıyık'ın yönettiği maçlarda Trabzonspor, Gaziantepspor'a 1-0, Fenerbahçe'ye 3-0 yenilirken, Akhisar Belediyespor ile 0-0 berabere kaldı.

    Ali Palabıyık, siyah-beyazlı takımın ise 9 maçını yönetti. Söz konusu maçlarda Beşiktaş 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti. Beşiktaş Palabıyık'ın yönettiği maçlarda 23 sarı kart 2 de kırmızı kart gördü.

    Palabıyık, bu sezon ise Beşiktaş'ın 3 maçını yönetti. Siyah-beyazlı takım Galatasaray ile 2-2 berabere kalırken, Adanaspor'u 2-1 ve Osmanlıspor'u 2-0 mağlup etmişti.

    Beşiktaş cephesi Ali Palabıyık'a tepkili

    Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Beşiktaş'ın Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olduğu karşılaşmada Tosic ile Robin van Persie arasında yaşananlardan sonra Tosic'e kırmızı kart göstererek oyun dışına göndermesi üzerine siyah-beyazlı camiadan Ali Palabıyık'a tepki yağmıştı.

    1. 06 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:22
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