Derbinin hakemi Ali Palabıyık
Ligde 27. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı - Trabzonspor-Beşiktaş maçını Ali Palabıyık yönetecek.
Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler belli oldu.
Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak haftanın önemli maçını hakem Ali Palabıyık yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 27. haftasındaki karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şunlar:
Yarın:
20.00 Bursaspor-Kardemir Karabükspor: Yaşar Kemal Uğurlu
8 Nisan Cumartesi:
15.30 Gençlerbirliği-Antalyaspor: Hüseyin Göçek
16.00 Gaziantepspor-Aytemiz Alanyaspor: Fırat Aydınus
19.00 Trabzonspor-Beşiktaş: Ali Palabıyık
9 Nisan Pazar:
16.00 Kayserispor-Osmanlıspor: Mete Kalkavan
19.00 Fenerbahçe-Akhisar Belediyespor: Halil Umut Meler
19.00 Adanaspor-Çaykur Rizespor: Serkan Çınar
10 Nisan Pazartesi:
20.00 Medipol Başakşehir-Galatasaray: Cüneyt Çakır
20.00 Kasımpaşa-Atiker Konyaspor: Halis Özkahya
Ali Palabıyık ikinci kez yönetecek
Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmada düdük çalacak olan Palabıyık, ikinci kez iki takım arasında oynanan bir maçta görev alacak. Ankara Bölgesi hakemi Palabıyık, 22.08.2015 tarihinde Trabzonspor'un Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettiği maçta düdük çalmıştı.
Trabzonspor'un Palabıyık yönetiminde bu sezon galibiyeti yok
Palabıyık, Trabzonspor'un ise 11 maçını yönetti. Söz konusu maçlarda Karadeniz ekibi 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde etti. Bordo-mavililer bu maçlarda 34 sarı kart 4 de kırmızı kart gördü. Bu sezon ise Ali Palabıyık'ın yönettiği maçlarda Trabzonspor, Gaziantepspor'a 1-0, Fenerbahçe'ye 3-0 yenilirken, Akhisar Belediyespor ile 0-0 berabere kaldı.
Ali Palabıyık, siyah-beyazlı takımın ise 9 maçını yönetti. Söz konusu maçlarda Beşiktaş 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti. Beşiktaş Palabıyık'ın yönettiği maçlarda 23 sarı kart 2 de kırmızı kart gördü.
Palabıyık, bu sezon ise Beşiktaş'ın 3 maçını yönetti. Siyah-beyazlı takım Galatasaray ile 2-2 berabere kalırken, Adanaspor'u 2-1 ve Osmanlıspor'u 2-0 mağlup etmişti.
Beşiktaş cephesi Ali Palabıyık'a tepkili
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Beşiktaş'ın Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olduğu karşılaşmada Tosic ile Robin van Persie arasında yaşananlardan sonra Tosic'e kırmızı kart göstererek oyun dışına göndermesi üzerine siyah-beyazlı camiadan Ali Palabıyık'a tepki yağmıştı.
- 06 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 15:22
- "Beşiktaş maçı için sadece..."
Toplam 1
Yorum
En büyük BJK Beşiktaş teşekkür edin yoksa açlıktan öleceksiniz
- Beşiktaş şut ortalamasında da lider
Toplam 1
Yorum
Madam Ayganoş Beşiktaş her yerde lider
- Derbinin hakemi Ali Palabıyık
Toplam 5
Yorum
Sefeer Deplasman takımları için iyi bir hakem. Avantaj bjk da.
Derbinin hakemi Ali Palabıyık haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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