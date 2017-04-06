Beşiktaş şut ortalamasında da lider

Spor Toto Süper Lig’de lider durumda bulunan Beşiktaş, geride kalan 26 lig maçında rakip kaleye tam 400 şut attı. Siyah-beyazlılar bu şutların 148’inde isabet sağladı. Başakşehir 320, Galatasaray 357, Fenerbahçe de 322 şut çekti.

Ligde 5 puan farkla lider durumda bulunan Beşiktaş, ligin en fazla şut çeken takımı olarak dikkat çekiyor. Galatasaray ile birlikte ligin en golcü ekibi olan siyah-beyazlılar, bu sezon rakip kalelere tam 400 kez şut çekti. Maç başına 15.38 şut çeken Beşiktaş, 400 şutun 148'inde isabet sağlayarak maç başına 5.69 isabet ortalaması yakaladı. Siyah-beyazlıların en fazla şut attığı karşılaşma 2-2 berabere tamamlanan Kayserispor mücadelesi oldu. Beşiktaş bu maçta 28 şut çekti, 8'inde isabet sağladı. Beşiktaş'ın en fazla isabetli şut attığı karşılaşma ise 5-1 galibiyetle sonuçlanan Konyaspor maçı oldu. Karşılaşmada 20 kez şut atan Beşiktaş, 9 kez çerçeveyi tutturdu. Kara Kartal, en az şutu ise 0-0 berabere biten Fenerbahçe maçında attı. Siyah-beyazlılar, bu maçta 2 kez şut çekerken isabet sağlayamadı.



Başakşehir ikinci yarıda daha çok şut çekiyor

Beşiktaş'ı takibini sürdüren Medipol Başakşehir, geride kalan 26 haftada 320 şut çekti. Ligin ikinci yarısında, ilk yarıya oranla daha fazla şut çeken turuncu-lacivertli takım bu şutlarda 118 isabet sağladı. Maç başına 12.30 şut çeken Abdullah Avcı'nın ekibi, 4.53 isabet oranı yakaladı. Medipol Başakşehir bu sezon en fazla şutu, 0-0 biten Gaziantepspor maçında attı. 25 şut çeken Başakşehir, bu şutların 3'ünde isabet sağladı. Abdullah Avcı'nın ekibinin en fazla isabetli şut attığı karşılaşmalar ise 5-0 biten Kayserispor maçı ve 3-3 tamamlanan Karabükspor mücadeleleri oldu. Turuncu-lacivertliler bu maçlarda 8'er isabet sağladı. Medipol Başakşehir, en az şutu ise ligin ilk haftasında Fenerbahçe'ye karşı 1-0 kazandıkları maçta attı. Kaleye 5 şut çeken Başakşehir, bu şutların 2'sinde isabet sağladı.



Galatasaray en çok şut atan 2. takım

Ligde 3. sırada bulunan Galatasaray, Medipol Başakşehir'den daha fazla şut çekti. 26 maçta 357 kez kaleyi yoklayan sarı-kırmızılılar, bu şutlarda 138 isabet buldu. Maç başına 13.73 şut çeken Galatasaray, bu şutlarında 5.30 isabet oranı yakaladı. Sarı-kırmızılı ekip en fazla şutu 3-1 kazandığı Gaziantepspor maçında çekti. 28 şut çeken Galatasaray, 15 isabet sağladı ve bu anlamda da bu sezonki en yüksek rakamına ulaştı. Aslan, en az şutu ise 2-0 kaybettiği Fenerbahçe maçında attı. 5 şut çeken Galatasaray, sadece 1 isabet sağladı.



Fenerbahçe, en çok şutu çektiği maçı kaybetti

Şut çekme konusunda Beşiktaş ve Galatasaray'ın gerisinde kalan Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'den ise sadece 2 tane daha fazla şut çekti. 322 kez rakip kaleye şut çeken Fenerbahçe, 123 kez isabet sağladı. Maç başına 12.38 kez kaleyi yoklayan sarı-lacivertlilerin isabetli şut oranı ise 4.73. Fenerbahçe'nin en fazla şut çektiği karşılaşma 3-2 mağlup oldukları Atiker Konyaspor mücadelesi oldu. Sarı-lacivertliler bu maçta 24 kez kaleyi yokladı ancak 5 kez isabet sağlayabildi. Sarı Kanarya'nın en fazla isabetli şut attığı mücadele ise 5-0 kazanılan Karabükspor karşılaşması oldu. Fenerbahçe, 14 şut çektiği maçta 11 kez isabet sağladı. Akhisar Belediyespor deplasmanında 3-1 kazanan Fenerbahçe, bu maçta sadece 6 kez şut çekti ve bu sezonun en az şut attığı maçını oynadı. Sarı-lacivertliler, iç sahada oynanan Beşiktaş maçında ise 10 şut çekmesine karşın isabet sağlayamadı.