Zirvenin iki takipçisi karşı karşıya

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında zirvenin bir başka takipçisi olan Galatasaray ile 18. kez karşı karşıya gelecek.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Medipol Başakşehir, 10 Nisan Pazartesi günü 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Galatasaray'ı ağırlayacak. İki takım bu karşılaşma ile ligde 18. kez mücadele etmiş olacak. Ligde 26 hafta sonunda ev sahibi ekip, 15 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 8 beraberlik ile 2. sırada yer alırken, sarı-kırmızılılar ise 15 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 4 beraberlikle 3. sırada bulunuyor. Medipol Başakşehir 53, Galatasaray ise 49 puana sahip.



Başakşehir'de 4 galibiyet

İki takım Süper Lig'de daha önce 17 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmalarda Medipol Başakşehir 4 galibiyet alırken, Galatasaray da 9 galibiyet aldı. 4 mücadele ise berabere sonuçlandı. Turuncu-lacivertliler Galatasaray ile evinde oynadığı 10 mücadelede ise 4 galibiyet alırken, 6 mücadeleden de mağlup ayrıldı.



Visca takımı sırtlıyor

Medipol Başakşehir'de en golcü oyuncu ligde attığı 8 gol ile Edin Visca olurken, gole en çok katkı yapan oyuncu da yine aynı isim oldu. Visca'yı takip eden genç oyuncu Cengiz Ünder ise 5 asist yaparak takımına katkı sağladı. Sarı-kırmızılılarda ise en skorer oyuncu ligde attığı 9 gol ile Yasin Öztekin olurken, en fazla asist yapan oyuncu ise Hollandalı yıldız Wesley Sneijder oldu.