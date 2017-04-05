Yılın en formda derbisi

Ligin ikinci yarısının en formda iki takımı Beşiktaş ile Trabzonspor, zorlu karşılaşmada kozlarını paylaşacak. Bir tarafta evinde gol yemeyen Trabzonspor, diğer tarafta deplasmanlarda gol sağanağı yapan Beşiktaş.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor, cumartesi günü saat 19.00'da evinde Beşiktaş'ı konuk edecek. Zorlu karşılaşma zirve yarışını doğrudan etkileyecek.



Evinde kalesi kapalı

Trabzonspor, ikinci yarının başlamasından itibaren kazandığı ivmeyle adeta parmak ısırtıyor. Bordo-mavililer, ligin 16. haftasında Fenerbahçe'ye 3-0'lık skorla kaybettikleri maçın ardından oynadığı son 10 maçta rakiplerini kıskandıracak istatistik yakaladı. Ersun Yanal ve öğrencileri bu 10 maçta 8 galibiyet ve 2 beraberlikle sahadan ayrıldı. 26 puan toplayan Trabzonspor, kalesinde sadece 3 gol gördü. Beşiktaş maçında da ev sahibi konumunda bulunan Karadeniz ekibi, yeni stadıyla birlikte kalesini de gole kapattı. Evinde oynadığı son 4 maçta gol yemeyen Yanal ve öğrencileri, rakiplerine ise bu 4 maçta 7 gol kaydetti. İkinci yarı itibariyle evinde oynadığı 4 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik alan Trabzonspor, hanesine ise 10 puan yazdırdı. Bordo-mavili takım bu periyotta en farklı galibiyetini 4-0'lık skorla Gaziantepspor'a karşı alırken, 25. haftada oynanan derbide Galatasaray'ı ise 2-0'lık skorla geçti.



Deplasman kralı

Ligin geride kalan 26 haftasında deplasmanda en çok puan toplayan takım olan Beşiktaş'ın, ikinci yarının en formda ekibi Trabzonspor deplasmanında neler yapabileceği merak ediliyor. Ligde ikinci yarının başlamasıyla birlikte Şenol Güneş ve öğrencileri, 7 galibiyet 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 23 puan topladı. 26 maçta 13 deplasman mücadelesine çıkan Kara Kartal, bu maçlarda 25 puan topladı. Rakip ağlara 18 gol kaydeden siyah-beyazlılar, kalesinde ise 9 gol gördü. Beşiktaş ligde oynadığı son 4 deplasman maçında ise 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 7 puan topladı. Son 4 deplasman maçında Kara Kartal rakip ağlara 8 gol kaydetti.