 Süper Kapışma! – Fotomaç – 05 Nisan 2017
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    05 Nisan 2017, Çarşamba
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    Süper Kapışma!

    Süper Kapışma!

    , adı gibi süper bir yarışa sahne oluyor. En yakın rakibine 5 puan fark atan şampiyonluğun en büyük favorisi.

    İkinci sıradaki M. Başakşehir ile takipçileri , ve arasında nefesleri kesen bir mücadele yaşanıyor. Kalan 8 haftada, ilk beşte yer alan takımlar arasında 8 kritik maç oynanacak. Bu maçların sonucuna göre sıralama tamamen değişebilir.

    Geride kalan hafta lig ikincisi 'in yenilmesi hem 'ın şansını artırdı hem de Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un iştahını kabarttı. Puan cetvelinin ilk beş basamağında yer alan takımları belki de tüm tabloyu alt üst edecek maçlar bekliyor. Zirvedeki bu amansız kapışma deyim yerindeyse 'kalbe zarar' bir hal alacak.

    BEŞİKTAŞ
    Bu hafta Trabzon ile deplasmanda oynayacak. Ardından Adana ile karşılaştıktan sonra üst üste M. Başakşehir ve Fenerbahçe maçları var. Bu virajı kayıpsız veya en az kayıpla atlatırsa Beşiktaş için şampiyonluk iyice göründü demektir.

    BAŞAKŞEHİR
    Abdullah Avcı'nın öğrencilerini birbirinden zorlu maçlar bekliyor. Bu hafta Galatasaray'ı konuk edecekler. Yenerlerse ikincilik şansları artar. Ayrıca Beşiktaş'la evinde, Trabzon'la ise deplasmanda oynayacağı iki maç da çok önemli.

    GALATASARAY
    Şampiyonluk için bile "Neden olmasın" demeye başladı. Bu hafta Başakşehir'i yenip aralarındaki puan farkını 1'e indirmek istiyor. Ardından F.Bahçe derbisi de dahil olmak üzere seri galibiyetler ve Beşiktaş'ın puan kaybetmesini umut edecek.

    FENERBAHÇE
    Kalan 8 maçının 3'ü Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzon'la... Bu derbileri kazanır diğer maçlarda da puan kaybı yaşamazsa ilk iki için şansı artar. Ancak F.Bahçe'ye sadece kazanmak yetmiyor. Rakiplerinin de puanlar kaybetmesi şart.

    TRABZONSPOR
    'İkinci yarının şampiyonu' Trabzonspor, bu hafta Beşiktaş'ı yenmeye şartlandı. Fırtına, sonraki hafta F.Bahçe-G.Saray derbisinden kendisi için avantajlı sonuç çıkmasını bekleyecek. Trabzon'un, evinde Başakşehir ve dışarıda F.Bahçe maçları da var.

    1. 05 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:37
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