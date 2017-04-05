Süper Kapışma!
Spor Toto Süper Lig, adı gibi süper bir yarışa sahne oluyor. En yakın rakibine 5 puan fark atan Beşiktaş şampiyonluğun en büyük favorisi.
Geride kalan hafta lig ikincisi Medipol Başakşehir'in yenilmesi hem Beşiktaş'ın şansını artırdı hem de Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un iştahını kabarttı. Puan cetvelinin ilk beş basamağında yer alan takımları belki de tüm tabloyu alt üst edecek maçlar bekliyor. Zirvedeki bu amansız kapışma deyim yerindeyse 'kalbe zarar' bir hal alacak.
BEŞİKTAŞ
Bu hafta Trabzon ile deplasmanda oynayacak. Ardından Adana ile karşılaştıktan sonra üst üste M. Başakşehir ve Fenerbahçe maçları var. Bu virajı kayıpsız veya en az kayıpla atlatırsa Beşiktaş için şampiyonluk iyice göründü demektir.
BAŞAKŞEHİR
Abdullah Avcı'nın öğrencilerini birbirinden zorlu maçlar bekliyor. Bu hafta Galatasaray'ı konuk edecekler. Yenerlerse ikincilik şansları artar. Ayrıca Beşiktaş'la evinde, Trabzon'la ise deplasmanda oynayacağı iki maç da çok önemli.
GALATASARAY
Şampiyonluk için bile "Neden olmasın" demeye başladı. Bu hafta Başakşehir'i yenip aralarındaki puan farkını 1'e indirmek istiyor. Ardından F.Bahçe derbisi de dahil olmak üzere seri galibiyetler ve Beşiktaş'ın puan kaybetmesini umut edecek.
FENERBAHÇE
Kalan 8 maçının 3'ü Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzon'la... Bu derbileri kazanır diğer maçlarda da puan kaybı yaşamazsa ilk iki için şansı artar. Ancak F.Bahçe'ye sadece kazanmak yetmiyor. Rakiplerinin de puanlar kaybetmesi şart.
TRABZONSPOR
'İkinci yarının şampiyonu' Trabzonspor, bu hafta Beşiktaş'ı yenmeye şartlandı. Fırtına, sonraki hafta F.Bahçe-G.Saray derbisinden kendisi için avantajlı sonuç çıkmasını bekleyecek. Trabzon'un, evinde Başakşehir ve dışarıda F.Bahçe maçları da var.
- 05 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:37
- 22 gün içinde 5 zorlu sınav
Toplam 5
Yorum
SERGEN Gs ve Fb rakip degil bence gs ile 10 puan fark var cunku ikili averaj durumu. Gs fb maci berabere biter. Basaksehir Gs a yenilir.
- "Süper Lig, Hırvatistan liginden heyecanlı"
Toplam 1
Yorum
nediyorlabu kıyasladığın lig türkiye ligi 871,85 mil. € bu da hırvat ligi değeri 170,28 mil. €
- Kartal’da rekor kırarım
Toplam 27
Yorum
beko gomez yerine mandzukic alınmalı.gomez gittiginden beri çok çantada keklik gibi kgöründük onun için.şuanda beşiktaşı cepte olarak görüyor
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