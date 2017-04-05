 İşte belirlenen bilet fiyatları – Fotomaç – 05 Nisan 2017
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    05 Nisan 2017, Çarşamba
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    İşte belirlenen bilet fiyatları

    İşte belirlenen bilet fiyatları

    Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 23 Nisan Pazar günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin biletleri satışa sunuldu.

    Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada, derbi müsabakası için belirlenen bilet fiyatlarının 107 ile 515 lira aralığında olduğu aktarıldı.

    Satışların GS Bonus Kart ve GS Mobile sahipleri için öncelikli olarak başladığı, genel satışa 7 Nisan Cuma günü saat 11.00'den itibaren geçileceği belirtildi.

    Derbi maçın kategorilere göre bilet fiyatları şöyle:

    Kategori 1 ve 2: 515 lira

    Kategori 3: 415 lira

    Kategori 4: 365 lira

    Kategori 5: 290 lira

    Kategori 6: 215 lira

    Kategori 7: 162 lira

    Kategori 8: 135 lira

    Kategori 9: 107 lira

    Çocuk tribünü: 215 lira

    1. 05 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:45
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