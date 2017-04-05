İşte belirlenen bilet fiyatları
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 23 Nisan Pazar günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin biletleri satışa sunuldu.
Satışların GS Bonus Kart ve GS Mobile sahipleri için öncelikli olarak başladığı, genel satışa 7 Nisan Cuma günü saat 11.00'den itibaren geçileceği belirtildi.
Derbi maçın kategorilere göre bilet fiyatları şöyle:
Kategori 1 ve 2: 515 lira
Kategori 3: 415 lira
Kategori 4: 365 lira
Kategori 5: 290 lira
Kategori 6: 215 lira
Kategori 7: 162 lira
Kategori 8: 135 lira
Kategori 9: 107 lira
Çocuk tribünü: 215 lira
- 05 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 14:45
- İşte belirlenen bilet fiyatları
Toplam 1
Yorum
Galatasaray Çocuk tribünü Çok Fazla para Bence İndirim Yapılmalı !!
- Beşiktaş'ta Trabzonspor mesaisi
Toplam 1
Yorum
fairplay34 BJK bir türlü arayı açamadı..bu maça iyi konsantre olup galatasaray maçı gibi katı defans yapıp tek gollede olsa trabzonu yenmeli..bu aynı zamanda dışarıdaki lyon maçınında provası olucak..iyi defans şart
- Beşiktaş'ın talebini reddettiler!
Toplam 4
Yorum
Düsseldorf'lu Kendi federasyonundan ceza almış bir takımın ADI ÜSTÜNDE SEYIRCISIZ OYNANACAK maçına, SEYIRCI OLUNMAK ISTENIRMI ? Olmadı beyler HATALISINIZ.
İşte belirlenen bilet fiyatları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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