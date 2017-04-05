"Bu maçın favorisi yok"

Trabzonspor ve Beşiktaş formaları giymiş eski futbolculardan Ali Kemal Denizci, Necmi Perekli, Orhan Kaynak ve Yusuf Tokaç, 8 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da Şenol Güneş Kompleksi'ndeki Medical Park Arena'da oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş maçını yorumladı.

Bordo-mavili takımda 1972-1978, siyah-beyazlı ekipte ise 1981-1983 tarihlerinde forma giyen Ali Kemal Denizci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki takımın son oynadığı maçlara bakıldığı zaman Trabzonspor'un Beşiktaş'ı yenme şansının az olduğunu savundu.

Denizci, Trabzonspor'un ikinci yarıda maç kaybetmediğini anımsatarak, "Önemli puanlarda aldı ama Galatasaray maçı haricinde oynadığı futbol çok iyi değildi. Alınan galibiyetler camiada olumlu bir hava oluşturdu. Bu sezon çok iyi oynayan ve ligde kimsenin kolay kolay yenemeyeceği bir Beşiktaş var. Siyah-beyazlı takım ancak kendi kendine yenilebilir. Yani kendi yapacağı hatalarla mağlup olur. Trabzonspor'un, Beşiktaş karşısında alabileceği beraberlikte başarı sayılmalı." dedi.

Bordo-mavili takımın seyirci faktörünü de unutmamak gerektiğine değinen Denizci, iyi futbolun tribünleri de coşturması durumunda ortaya çok kaliteli bir maçın çıkacağını düşündüğünü kaydetti.

- "Trabzonspor'un seyirci önünde kaybedeceğini sanmıyorum"

Trabzonpor'da 1967-1970 ve 1975-1978 yıllarında, Beşiktaş'ta ise 1973-1974 sezonunda görev yapan Necmi Perekli ise Süper Lig'de şampiyonluklar yaşayan Trabzonspor ve Beşiktaş'ın hafta sonu çok kritik bir maç oynayacağını dile getirdi.

Sezonun en iyi takımı Beşiktaş ile 2017'nin namağlup ekibi Trabzonspor arasındaki maçın seyir zevkinin yüksek olmasını beklediğini aktaran Perekli, şöyle devam etti:

"Siyah-beyazlılar, kaliteli ve kabiliyetli futbolculara sahip. Bordo-mavililer ise gösterişli bir futbol oynamıyor. Eldeki mevcut yetenekleri en iyi şekilde kullanmaya çalışıyor. Bireysel futbola dayalı bir düzen içerisinde galibiyet arayan bir takım görüntüsünde. Karşısında çok koşan, isabetli paslar atabilen bir takım olacak. Ligin ikinci yarısının kaybetmeyen takımı Trabzonspor'un bu maçtan puansız ayrılacağını sanmıyorum."

Perekli, böyle maçların favorisini önceden kestirmenin zor olduğunu da ifade ederek, "İlk bakışta Trabzonspor'un seyirci önünde muhteşem ambiyansı kullanarak maçı kaybetmeyeceğini sanıyorum. İki takımın formasını giymiş eski bir futbolcu olarak, dileğim ve beklentim Trabzonspor'un da Beşiktaş'ın da isimlerine yakışır futbol oynamaları ve hak edenin maçı kazanmasıdır." değerlendirmesini yaptı.

- "İyi futbol Beşiktaş'ı başarıya taşıyor"

Trabzonspor'da 1993-1995, Beşiktaş'ta 1995-1997 dönemlerinde forma giyen Orhan Kaynak da 2017 yılının Trabzonspor adına en büyük transferinin yeni stadı olduğunu söyledi.

Stadın takıma uğurlu geldiğini ileri süren Kaynak, Trabzonspor'un statta çok iyi sonuçlar aldığını, yeni transferler ve altyapıdan yetişen Yusuf Yazıcı'nın da katılımıyla bordo-mavili takımın büyük bir değişim geçirdiği bildirdi.

Trabzonspor'un iyi oynadığında da kötü oynadığında da kazanmayı öğrendiğini kaydeden Kaynak, şöyle konuştu:

"Beşiktaş'ın oturmuş bir kadrosu var. Alternatifli geniş bir kadroya sahip Beşiktaş, kazanmasa da kaybetse de iyi oyunundan vazgeçmiyor. İyi futbol Beşiktaş'ı başarıya taşıyor. Maçın Trabzon'da oynanacak olması, seyirci atmosferi ve Trabzonspor'un içeride farklı bir futbol oynadığını düşünürsek, favori Trabzonspor. Kadro zenginliği ve oyun üstünlüğüne bakarsak, Beşiktaş daha önde görünüyor. Bence Beşiktaş'ın bu sezon oynayacağı en zor maç olacak."

- "Bu maçın galibi olabileceğini düşünmüyorum"

Beşiktaş'ta 1992-1994, Trabzonspor'da da 1999-2001 yıllarında ter döken Yusuf Tokaç da Trabzonspor'un ligin ikinci bölümünde mağlup olmayan tek takım olduğunu anımsattı.

Moral açısından yüksek seviyedeki iki takımın karşı karşıya geleceğine dikkati çeken Tokaç, "İki takım da ligin en tehlikeli takımı. Bu maçın galibi olabileceğini düşünmüyorum. Gol veya goller olabilir. Beraberlikle bitmeye daha yakın bir maç olarak görüyorum. Bu karşılaşmanın favorisi yok. Seyirci faktörünü göz önüne alırsak, seyirci baskısını hesaba katarsak Trabzonspor bir adım önde diyebilirim. Bordo-mavili taraftarların bu zorlu mücadeleye büyük önem vereceğini düşünüyorum. Seyir zevki yüksek, zevkli bir maç izleyeceğimiz kanısındayım." ifadelerini kullandı.