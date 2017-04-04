Galatasaray'ın gözü 2. sırada
Trabzonspor'un Beşiktaş'ı, Medipol Başakşehir'in de Galatasaray'ı konuk edeceği haftayı Fenerbahçe karlı kapatmanın peşinde. Kalan 8 maçta ilk 5 sırada bulunan takımların birbirleriyle yapacağı maçlar, ligin seyrini belirleyecek.
BEŞİKTAŞ'IN EN ZOR HAFTASI
Süper Lig'in zirvesinde yer alan ve UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale çıkan Beşiktaş, tartışmasız şampiyonluğun en büyük favorisi durumunda. Medipol Başakşehir'in Akhisar deplasmanında mağlup olmasıyla birlikte fırsatı iyi değerlendiren siyah-beyazlılar, Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup ederek puan farkını 5'e çıkardı. Geride kalan 8 maçta Trabzonspor ve Medipol Başakşehir ile deplasmanda, Fenerbahçe ile de sahasında karşılaşacak olan Beşiktaş, bu hafta ikinci yarının en formda takımı olan Trabzonspor'a konuk olacak. Beşiktaş, kalan 8 haftada hata yapmazsa 3. yıldızı takmayı başaracak.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'İN HATA LÜKSÜ YOK
Akhisar Belediyespor'a son dakika golüyle mağlup olan Medipol Başakşehir, bu hafta takipçisi Galatasaray'ı konuk edecek. Ligin kalan 8 haftasında Galatasaray ve Beşiktaş ile sahasında karşılaşacak olan turuncu-lacivertlier, 32. haftada da Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak. Abdullah Avcı'nın ekibi, bu hafta Galatasaray karşısında kazandığı takdirde, en yakın rakibiyle arasındaki puan farkını açacak. Medipol Başakşehir, Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi ağırlayacağı bir sonraki haftada da Rizespor'u deplasmanda yenerse, ilk 2 sıra için büyük avantaj yakalamış olacak. Bu periyotta Beşiktaş'ın olası bir yenilgisiyle puan farkını 2'ye indirecek olan Başakşehir, Beşiktaş ile oynayacağı maçı kazanması halinde de zirveye yükselebilir.
GALATASARAY'IN GÖZÜ 2. SIRADA
Trabzonspor yenilgisinin ardından Adanaspor'u 4-0'la geçen Galatasaray, Medipol Başakşehir'le arasındaki puan farkını 4'e indirdi ve gözünü 2. sıraya dikti. Ligdeki en kritik 2 maçına çıkacak olan Galatasaray, önce Medipol Başakşehir'e konuk olacak, ardından da sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, Başakşehir deplasmanında kazanır ve ardından da sahasında Fenerbahçe'yi mağlup ederse, hem bir üst sırasındaki rakibiyle arasındaki puan farkını 1'e indirecek hem de takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki farkı açacak. Derbinin oynanacağı haftada Medipol Başakşehir, Rizespor'a deplasmanda puan kaybederse, Galatasaray alacağı galibiyetle 2. sıraya yükselecek.
FENERBAHÇE'DE HEDEF 3'TE 3
Akhisar Belediyespor'u konuk edecek olan Fenerbahçe, bu maçı kazanması durumunda tartışmasız haftanın en karlı takımı olacak. Trabzonspor'un Beşiktaş ile, Medipol Başakşehir'in de Galatasaray'ı konuk edeceği haftayı galibiyetle kapatarak rakiplerinin yaşayacağı kayıpları beklemek isteyen Fenerbahçe, Akhisar maçını kazanarak Galatasaray deplasmanına konsantre olmak istiyor. Galatasaray deplasmanında alınacak olası bir galibiyet ve ardından Rizespor maçının kazanılması halinde, Fenerbahçe lig 2.'liği için büyük avantaj yakalayacak. Sarı-lacivertlierin Rizespor ile karşılaşacağı haftada Medipol Başakşehir'in Beşiktaş'ı konuk etmesi, Fenerbahçe'nin iştahını kapatıyor. Sarı-lacivertli takımın kuşkusuz bu sezonki çıkacağı en zor mücadele ise Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı derbi. İki takım ligin 30. haftasında Vodafone Arena'da karşılaşacak.
TRABZONSPOR SÜRPRİZ PEŞİNDE
Ligin ilk yarısında sergilediği performansla hayal kırıklığı yaşatan Trabzonspor, ikinci yarıda ise tam tersi bir görüntü ortaya koyarak üst sıralara doğru tırmandı ve Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 3'e indirmeyi başardı. Ersun Yanal'ın ekibi, bu hafta lider Beşiktaş'la karşı karşıya gelecek. Bu maçı kazanması halinde, Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi ağırlayacağı haftaya kayıp yaşamadan girecek olan bordo-mavililer, rakipleriyle arasındaki puan farkını kapatmanın peşinde. Ligin kalan 8 haftasında Beşiktaş ve Başakşehir'i sahasında ağırlayacak olan Trabzonspor, Fenerbahçe ile de deplasmanda karşılaşacak.
Ligin ilk 5 sırasındaki ekiplerin kalan maçları şöyle:
BEŞİKTAŞ
Trabzonspor (D)
Adanaspor
Başakşehir (D)
Fenerbahçe
Bursaspor (D)
Kasımpaşa
Gaziantepspor (D)
Osmanlıspor
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
Galatasaray
Çaykur Rizespor (D)
Beşiktaş
Antalyaspor (D)
Gençlerbirliği
Trabzonspor (D)
Adanaspor
Kayserispor (D)
GALATASARAY
Başakşehir (D)
Fenerbahçe
Bursaspor (D)
Kasımpaşa
Gaziantepspor (D)
Osmanlıspor
Alanyaspor (D)
Konyaspor
FENERBAHÇE
Akhisar Bld.
Galatasaray (D)
Rizespor
Beşiktaş (D)
Antalyaspor
Gençlerbirliği (D)
Trabzonspor
Adanaspor (D)
TRABZONSPOR
Beşiktaş
Antalyaspor (D)
Gençlerbirliği
Kayserispor
Adanaspor (D)
Başakşehir
Fenerbahçe (D)
Bursaspor
- 04 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 19:00
- Talisca'nın sözleşmesindeki o madde
Toplam 5
Yorum
VEYSEL DÖNMEZ 2 YIL ÖNCE YABANCI SINIRLAMASI AVRUPA BAŞARIYI ENGELLİYOR DİYENLER BUGÜN UEFA BASKISIYLA TAM TERSİNİ SÖYLÜYORLAR HER KEZ HESABINI İYİ YAPSIN
- Trabzonspor'dan taraftarlara uyarı
Toplam 1
Yorum
karakartal çok güzel düşünülmüş. trabzonspor son maçlarda aşırı formda.. beşiktaş zaten formda. ligin en güzel ve en tempolu geçicek maçı olabilir
- Şenol Güneş'ten Ümit Özat'ı kızdıran sözler
Toplam 19
Yorum
VEYSEL DÖNMEZ ÜMİT ÖZAT YANLIŞ REFERANS KULLANMIŞ EFENDİ BEŞİKTAŞI KAVGANIN İÇİNE ÇEKEMEZLER O BİR KEZ HAKEM DESTEKLİ OLDU BEŞİKTAŞ TÜRK SPORUNUN EFENDİSİ
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