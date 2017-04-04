 Galatasaray'ın gözü 2. sırada – Fotomaç – 04 Nisan 2017
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    04 Nisan 2017, Salı
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    'ın gözü 2. sırada

    Galatasaray'ın gözü 2. sırada

    'un 'ı, 'in de 'ı konuk edeceği haftayı karlı kapatmanın peşinde. Kalan 8 maçta ilk 5 sırada bulunan takımların birbirleriyle yapacağı maçlar, ligin seyrini belirleyecek.

    Spor Toto Süper Lig'in 26 haftası geride kalırken, lider , en yakın rakibi 'in mağlup olduğu haftada Gençlerbirliği'ni yenerek puan farkını 5'e çıkardı. Zirve takipçileri durumundaki ve de haftayı 3 puanla kapatmayı başardı. Ligin ikinci yarısında oynadığı maçlarda yenilgi yüzü görmeyen da Rizespor'u 1-0'la geçti ve Fenerbahçe'yi 3 puan geriden takibini sürdürdü. Kalan 8 haftada ilk 5 sırada yer alan takımların birbirleriyle yapacağı karşılaşmalar, zirve yarışının seyrini belirleyecek.

    BEŞİKTAŞ'IN EN ZOR HAFTASI
    Süper Lig'in zirvesinde yer alan ve UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale çıkan Beşiktaş, tartışmasız şampiyonluğun en büyük favorisi durumunda. Medipol Başakşehir'in Akhisar deplasmanında mağlup olmasıyla birlikte fırsatı iyi değerlendiren siyah-beyazlılar, Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup ederek puan farkını 5'e çıkardı. Geride kalan 8 maçta Trabzonspor ve Medipol Başakşehir ile deplasmanda, Fenerbahçe ile de sahasında karşılaşacak olan Beşiktaş, bu hafta ikinci yarının en formda takımı olan Trabzonspor'a konuk olacak. Beşiktaş, kalan 8 haftada hata yapmazsa 3. yıldızı takmayı başaracak.

    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'İN HATA LÜKSÜ YOK
    Akhisar Belediyespor'a son dakika golüyle mağlup olan Medipol Başakşehir, bu hafta takipçisi Galatasaray'ı konuk edecek. Ligin kalan 8 haftasında Galatasaray ve Beşiktaş ile sahasında karşılaşacak olan turuncu-lacivertlier, 32. haftada da Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak. Abdullah Avcı'nın ekibi, bu hafta Galatasaray karşısında kazandığı takdirde, en yakın rakibiyle arasındaki puan farkını açacak. Medipol Başakşehir, Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi ağırlayacağı bir sonraki haftada da Rizespor'u deplasmanda yenerse, ilk 2 sıra için büyük avantaj yakalamış olacak. Bu periyotta Beşiktaş'ın olası bir yenilgisiyle puan farkını 2'ye indirecek olan Başakşehir, Beşiktaş ile oynayacağı maçı kazanması halinde de zirveye yükselebilir.

    GALATASARAY'IN GÖZÜ 2. SIRADA
    Trabzonspor yenilgisinin ardından Adanaspor'u 4-0'la geçen Galatasaray, Medipol Başakşehir'le arasındaki puan farkını 4'e indirdi ve gözünü 2. sıraya dikti. Ligdeki en kritik 2 maçına çıkacak olan Galatasaray, önce Medipol Başakşehir'e konuk olacak, ardından da sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, Başakşehir deplasmanında kazanır ve ardından da sahasında Fenerbahçe'yi mağlup ederse, hem bir üst sırasındaki rakibiyle arasındaki puan farkını 1'e indirecek hem de takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki farkı açacak. Derbinin oynanacağı haftada Medipol Başakşehir, Rizespor'a deplasmanda puan kaybederse, Galatasaray alacağı galibiyetle 2. sıraya yükselecek.

    FENERBAHÇE'DE HEDEF 3'TE 3
    Akhisar Belediyespor'u konuk edecek olan Fenerbahçe, bu maçı kazanması durumunda tartışmasız haftanın en karlı takımı olacak. Trabzonspor'un Beşiktaş ile, Medipol Başakşehir'in de Galatasaray'ı konuk edeceği haftayı galibiyetle kapatarak rakiplerinin yaşayacağı kayıpları beklemek isteyen Fenerbahçe, Akhisar maçını kazanarak Galatasaray deplasmanına konsantre olmak istiyor. Galatasaray deplasmanında alınacak olası bir galibiyet ve ardından Rizespor maçının kazanılması halinde, Fenerbahçe lig 2.'liği için büyük avantaj yakalayacak. Sarı-lacivertlierin Rizespor ile karşılaşacağı haftada Medipol Başakşehir'in Beşiktaş'ı konuk etmesi, Fenerbahçe'nin iştahını kapatıyor. Sarı-lacivertli takımın kuşkusuz bu sezonki çıkacağı en zor mücadele ise Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı derbi. İki takım ligin 30. haftasında Vodafone Arena'da karşılaşacak.

    TRABZONSPOR SÜRPRİZ PEŞİNDE
    Ligin ilk yarısında sergilediği performansla hayal kırıklığı yaşatan Trabzonspor, ikinci yarıda ise tam tersi bir görüntü ortaya koyarak üst sıralara doğru tırmandı ve Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 3'e indirmeyi başardı. Ersun Yanal'ın ekibi, bu hafta lider Beşiktaş'la karşı karşıya gelecek. Bu maçı kazanması halinde, Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi ağırlayacağı haftaya kayıp yaşamadan girecek olan bordo-mavililer, rakipleriyle arasındaki puan farkını kapatmanın peşinde. Ligin kalan 8 haftasında Beşiktaş ve Başakşehir'i sahasında ağırlayacak olan Trabzonspor, Fenerbahçe ile de deplasmanda karşılaşacak.
    Ligin ilk 5 sırasındaki ekiplerin kalan maçları şöyle:

    BEŞİKTAŞ
    Trabzonspor (D)
    Adanaspor
    Başakşehir (D)
    Fenerbahçe
    Bursaspor (D)
    Kasımpaşa
    Gaziantepspor (D)
    Osmanlıspor

    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
    Galatasaray
    Çaykur Rizespor (D)
    Beşiktaş
    Antalyaspor (D)
    Gençlerbirliği
    Trabzonspor (D)
    Adanaspor
    Kayserispor (D)

    GALATASARAY
    Başakşehir (D)
    Fenerbahçe
    Bursaspor (D)
    Kasımpaşa
    Gaziantepspor (D)
    Osmanlıspor
    Alanyaspor (D)
    Konyaspor

    FENERBAHÇE
    Akhisar Bld.
    Galatasaray (D)
    Rizespor
    Beşiktaş (D)
    Antalyaspor
    Gençlerbirliği (D)
    Trabzonspor
    Adanaspor (D)

    TRABZONSPOR
    Beşiktaş
    Antalyaspor (D)
    Gençlerbirliği
    Kayserispor
    Adanaspor (D)
    Başakşehir
    Fenerbahçe (D)
    Bursaspor
    1. 04 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 19:00
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