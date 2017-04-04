F.Bahçe ve Trabzon PFDK'da!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'den 6 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamada, Hukuk Müşavirliğinin, Fenerbahçe ve Trabzonspor'u saha olayları, Antalyaspor, Kayserispor ve Bursaspor'u saha olayları ile çirkin ve kötü tezahürat, Atiker Konyaspor'u ise çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle PFDK'ya gönderdiği bildirildi.
Müşavirliğin, Antalyaspor müsabakasında kırmızı kart gören Kayserisporlu futbolcu Erkan Kaş'ı kural dışı hareketi nedeniyle disiplin kuruluna sevk ettiği kaydedildi.
TFF Hukuk Müşavirliğinin, TFF 1. Lig kulüplerinden Bandırmaspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Elazığspor ve Samsunspor'u da disiplin kuruluna sevk ettiği aktarıldı.
- 04 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 19:07
- Talisca'nın sözleşmesindeki o madde
Toplam 5
Yorum
VEYSEL DÖNMEZ 2 YIL ÖNCE YABANCI SINIRLAMASI AVRUPA BAŞARIYI ENGELLİYOR DİYENLER BUGÜN UEFA BASKISIYLA TAM TERSİNİ SÖYLÜYORLAR HER KEZ HESABINI İYİ YAPSIN
- Trabzonspor'dan taraftarlara uyarı
Toplam 1
Yorum
karakartal çok güzel düşünülmüş. trabzonspor son maçlarda aşırı formda.. beşiktaş zaten formda. ligin en güzel ve en tempolu geçicek maçı olabilir
- Şenol Güneş'ten Ümit Özat'ı kızdıran sözler
Toplam 19
Yorum
VEYSEL DÖNMEZ ÜMİT ÖZAT YANLIŞ REFERANS KULLANMIŞ EFENDİ BEŞİKTAŞI KAVGANIN İÇİNE ÇEKEMEZLER O BİR KEZ HAKEM DESTEKLİ OLDU BEŞİKTAŞ TÜRK SPORUNUN EFENDİSİ
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