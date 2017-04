Gündeme dair önemli açıklamalarda bulanan Mehmet Aurélio'nun röportajından satırbaşları şu şekilde:"Teknik direktörlük yaşantıma Türkiye'de devam etmek istiyorum ama acele etmek istemiyorum. Fenerbahçe'de Advocaat ne yaşadı bilmiyorum. Büyük takımlarda çalışmak zor ama belki açıklama yaptığında aşılamayacak bir şey yaşadığı için bırakacağına dair bir açıklama yapmış olabilir. Advacaat'ın yerinde ben olsam sezon sonunda ben yokum tarzında bir açıklama yapmazdım çünkü sezon devam ediyor. Avrupa iddiası devam ediyor. Önünüzde 8 tane maç var. Öyle bir durumda açıklama yaptığımı düşünüyorum. Oyuncu grubu bozulurdu""Her teknik direktör büyük takımla çalışmak ister ama benim yolum çok uzun. İnşallah bir gün büyük takımla çalışacağım""Ben 2001 yılında Türkiye'ye geldim o zaman yabancı sayısı azdı. Yabancı kuralı bence Süper Lig için şu anda çok güzel bir şey fakat her zaman bir kriter gerekli. Fatih hoca zaten bu konuda çok iyi bir iş yapıyor. Bir kriter lazım, kaç genç oyuncu oyanacak bunları belirlemek lazım""Şu an Beşiktaş'ta Atiba, Talisca iyi oynuyor. Yabancılar iyi oynuyorlar. En iyi takım Beşiktaş. Oğuzhan da iyi. Fenerbahçe'de Mehmet Topal iyi, Tolgay iyi""En iyi teknik direktör Fatih Terim . Kaç tane teknik direktör ile çalıştım ama en iyisi o. Oyuncularla çok iyi toplantı yapıyor, çok güzel konuşuyor. Benimle de arası iyi. 2008'de Milli Takım'da çok güzel zaman geçirdik. Güzel maçlar oynadık. Avrupa Kupası'nda yarı finalde Almanya'ya kaybettik o maça çok üzüldüm""Fenerbahçe'den ayrıldığıma pişman değilim. Çok güzel zamanlar geçirdim. Daha önce İspanya La Liga'da oynamak istediğim için gittim. Tecrübe kazandım ama çok güzel zaman geçirmedim. Sakatlandım, 8 ay futbol oynamadım. Fenerbahçe büyük bir takım, 5 yıl oynadım. Futbol yaşantımda güzel bir tecrübe oldu""Aykut Kocaman Fenerbahçe'de başarılı olur çünkü Aykut hoca tecrübeli ve Konyaspor'da da bayağı güzel iş yapıyor" Zico mu? Fatih Terim mi? derseniz, Fatih hoca derim. Fatih Terim Zico'dan iyi."Fenerbahçe zamanında şampiyonlar ligi zamanı çok güzeldi. Fenerbahçe-Chelsea maçı çok güzeldi. 2008'de Hırvatistan maçı da çok güzeldi. Fenerbahçe'nin her zaman kalbimde ayrı bir yere sahip""Trabzonspor'a teşekkür ediyorum. Benim Türkiye macerama sebep oldu. Bu sezon ikinci yarıda güzel futbol oynuyor. Gelecek sezon adına Trabzonspor'dan umutluyum. Olcay Şahan'ın Trabzonspor performansını beğeniyorum"