Beşiktaş taraftarı için derbi izni çıktı!

Spor Toto Süper Lig'de 8 Nisan Cumartesi günü Trabzonspor ile Beşiktaş arasında Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde bulunan yeni stadyumda oynanacak olan karşılaşmaya siyah-beyazlı takımın taraftarlarının alınması ile ilgili izin bugün İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısında karara bağlandı. Buna göre, karşılaşmayı 2 bin siyah-beyazlı taraftar tribünden izleyebilecek.

Sezon başında Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu'nda Trabzon'da, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile oynanacak olan maçlarda rakip takım taraftarının yer almayacağı kararı alınmıştı.



Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Beşiktaş - Galatasaray maçı öncesi İstanbul Valiliği'nde yapılan İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısında, Spor Toto Süper Lig'de 4 büyük takımın taraftarları arasında uygulanan deplasman yasağı Fenerbahçe - Trabzonspor maçları dışında kaldırılmıştı. Trabzonspor, sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynadığı Galatasaray ve Beşiktaş maçlarına bordo-mavili taraftarlar da alınarak takımlarını tribünden desteklemişti.



Trabzonspor'un sezonun ilk yarısında oynadığı Galatasaray ve Beşiktaş maçlarına bordo-mavili taraftarların alınmasının ardından İstanbul'un iki büyük kulübünün gözü, Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu'na çevrilmişti. Geçtiğimiz ay Trabzon'da oynanan Galatasaray maçında sarı-kırmızılı taraftarlara izin çıkmasının ardından hafta sonu oynanacak Beşiktaş maçı öncesinde de İl Spor Güvenlik Kurulu bugün yapılan toplantısında karar alarak karşılaşmayı siyah-beyazlı taraftarların da izlemesine karar verdi. Beşiktaşlı taraftarlara 2 bin bilet ayrılırken, biletlerin de 50 TL'den satışa sunulacağı kaydedildi.



Öte yandan karşılaşmada 700'ü özel güvenlik olmak üzere 2 bin güvenlik görevlisi görev yapacak.