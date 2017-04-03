Zafer Konya'nın
Atiker Konyaspor, F.Bahçe’nin ardından bir başka şampiyona daha acımadı; Timsah’ı Skubic ve Milosevic’in attığı gollerle yıktı.
Spor Toto Süper Lig'de son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken Atiker Konyaspor, Bursaspor'u 2-0 mağlup etti. Geçen hafta Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup eden yeşil-beyazlılar, renktaşı Bursa'yı Skubic ve Milosevic'in attığı gollerle mağlup etti. 9'uncu dakikada Milosevic'in ortasında defanstan seken topu önünde bulan Skubic, Konya'yı 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla bitti.
4 MAÇTA 3 GALİBİYET
İkinci yarı iki takımın karşılıklı etkili ataklarıyla geçerken 82'de Konyaspor'un bitirici hamlesi geldi. Mehmet Uslu'nun ortasında Milosevic meşin yuvarlağı ağlara gönderip skoru belirledi: 2-0. Son dört haftada üçüncü galibiyetini alan Konyaspor yükselişini sürdürdü. Bursaspor ise üzerindeki kara bulutları dağıtamadı.
TİMSAH DIŞARIDA KAYIP
Bu sezon son yılların en kötü performansını sergileyen Bursaspor, deplasmanlarda tam 9 haftadır maç kazanamıyor. Son dış saha galibiyetini 22 Ekim'de Alanya karşısında alan Timsah, bundan sonra oynadığı 9 maçta 7 kez yenildi, 2 beraberlik aldı. Bursa, ayrıca son 11 maçında sadece 1 kez kazandı.
4 MAÇTA 3 GALİBİYET
İkinci yarı iki takımın karşılıklı etkili ataklarıyla geçerken 82'de Konyaspor'un bitirici hamlesi geldi. Mehmet Uslu'nun ortasında Milosevic meşin yuvarlağı ağlara gönderip skoru belirledi: 2-0. Son dört haftada üçüncü galibiyetini alan Konyaspor yükselişini sürdürdü. Bursaspor ise üzerindeki kara bulutları dağıtamadı.
TİMSAH DIŞARIDA KAYIP
Bu sezon son yılların en kötü performansını sergileyen Bursaspor, deplasmanlarda tam 9 haftadır maç kazanamıyor. Son dış saha galibiyetini 22 Ekim'de Alanya karşısında alan Timsah, bundan sonra oynadığı 9 maçta 7 kez yenildi, 2 beraberlik aldı. Bursa, ayrıca son 11 maçında sadece 1 kez kazandı.
- 03 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:43
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Fener’i seviyorum''
Toplam 4
Yorum
fb44_ ağlamayın hemen!!! adama orada faul var önce dürüst olda onu söyle
- Beşiktaş’a asla gitmem
Toplam 27
Yorum
fb44_ bjk ancak rüyasında görür seni.. anlamıyorlar ki :):) boş ümitlerdeler
- Ümit Özat'tan Şenol Güneş'e sert sözler
Toplam 8
Yorum
Ümit Az at 70 den sonra olmuş şampiyon da sen 2 - 3 seneye nerde olursun acaba....
Zafer Konya'nın haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.