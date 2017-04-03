 Zafer Konya'nın – Fotomaç – 03 Nisan 2017
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    03 Nisan 2017, Pazartesi
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    Zafer Konya'nın

    Zafer Konya'nın

    , F.Bahçe’nin ardından bir başka şampiyona daha acımadı; Timsah’ı Skubic ve Milosevic’in attığı gollerle yıktı.

    'de son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken Atiker Konyaspor, 'u 2-0 mağlup etti. Geçen hafta Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup eden yeşil-beyazlılar, renktaşı Bursa'yı Skubic ve Milosevic'in attığı gollerle mağlup etti. 9'uncu dakikada Milosevic'in ortasında defanstan seken topu önünde bulan Skubic, Konya'yı 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla bitti.

    4 MAÇTA 3 GALİBİYET
    İkinci yarı iki takımın karşılıklı etkili ataklarıyla geçerken 82'de Konyaspor'un bitirici hamlesi geldi. Mehmet Uslu'nun ortasında Milosevic meşin yuvarlağı ağlara gönderip skoru belirledi: 2-0. Son dört haftada üçüncü galibiyetini alan Konyaspor yükselişini sürdürdü. Bursaspor ise üzerindeki kara bulutları dağıtamadı.

    TİMSAH DIŞARIDA KAYIP
    Bu sezon son yılların en kötü performansını sergileyen Bursaspor, deplasmanlarda tam 9 haftadır maç kazanamıyor. Son dış saha galibiyetini 22 Ekim'de Alanya karşısında alan Timsah, bundan sonra oynadığı 9 maçta 7 kez yenildi, 2 beraberlik aldı. Bursa, ayrıca son 11 maçında sadece 1 kez kazandı.
    1. 03 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:43
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