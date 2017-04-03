Gaziantepspor umut tazeledi
Süper Lig'de Gaziantepspor, formsuz Osmanlıspor'u Ghilas ve Ben Hatira'nın golleriyle 2-0 mağlup ederek son 8 haftaya ligde kalma umudunu arttırmış şekilde girdi.
İlk yarının uzatma anlarında Ghilas, konuk ekibi 1-0 öne geçirdi. 65'te Ghilas'ın içeri gönderdiği topu boş kaleye gönderen Ben-Hatira, konuk ekibi 2-0 öne geçirdi.
HAMZAOĞLU ÜZÜLDÜ
Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile ilk maçına çıkan Osmanlıspor, galibiyet hasretini 5 maça çıkardı. Ayrıca Başkent ekibi iç sahada 7 maçtır kazanamıyor. Osmanlıspor 31 puanla 12. sırada kalırken, Gaziantepspor 22 puanla 16. sırada yükseldi. Maçtan sonra konuk Gaziantepspor 3 puan sevincini tribündeki az sayıdaki taraftarıyla yaşadı. Osmanlı ise üzgündü.
HAMZAOĞLU ÜZÜLDÜ
Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile ilk maçına çıkan Osmanlıspor, galibiyet hasretini 5 maça çıkardı. Ayrıca Başkent ekibi iç sahada 7 maçtır kazanamıyor. Osmanlıspor 31 puanla 12. sırada kalırken, Gaziantepspor 22 puanla 16. sırada yükseldi. Maçtan sonra konuk Gaziantepspor 3 puan sevincini tribündeki az sayıdaki taraftarıyla yaşadı. Osmanlı ise üzgündü.
- 03 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:44
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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fb44_ ağlamayın hemen!!! adama orada faul var önce dürüst olda onu söyle
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fb44_ bjk ancak rüyasında görür seni.. anlamıyorlar ki :):) boş ümitlerdeler
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Ümit Az at 70 den sonra olmuş şampiyon da sen 2 - 3 seneye nerde olursun acaba....
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