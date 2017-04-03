 Gaziantepspor umut tazeledi – Fotomaç – 03 Nisan 2017
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    03 Nisan 2017, Pazartesi
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    umut tazeledi

    Gaziantepspor umut tazeledi

    Süper Lig'de , formsuz 'u Ghilas ve Ben Hatira'nın golleriyle 2-0 mağlup ederek son 8 haftaya ligde kalma umudunu arttırmış şekilde girdi.

    İlk yarının uzatma anlarında Ghilas, konuk ekibi 1-0 öne geçirdi. 65'te Ghilas'ın içeri gönderdiği topu boş kaleye gönderen Ben-Hatira, konuk ekibi 2-0 öne geçirdi.

    HAMZAOĞLU ÜZÜLDÜ
    Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile ilk maçına çıkan , galibiyet hasretini 5 maça çıkardı. Ayrıca Başkent ekibi iç sahada 7 maçtır kazanamıyor. Osmanlıspor 31 puanla 12. sırada kalırken, 22 puanla 16. sırada yükseldi. Maçtan sonra konuk Gaziantepspor 3 puan sevincini tribündeki az sayıdaki taraftarıyla yaşadı. Osmanlı ise üzgündü.
    1. 03 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:44
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