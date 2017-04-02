 Rize'de ilk 11'ler belli oldu – Fotomaç – 02 Nisan 2017
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    02 Nisan 2017, Pazar
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    Rize'de ilk 11'ler belli oldu

    Rize'de ilk 11'ler belli oldu

    Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig 26. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor'a konuk oluyor.

    İşte ilk 11'ler

    Ç. Rizespor: Gökhan, Robin Yalçın, Quraishi, Oboabona, Saadane, Fink, Petrucci, Edomwonyi, Oğulcan, Igiebor, Kweueke

    Trabzonspor: Onur, Zeki, Medjani, Durica, Mas, Okay, Onazi, Bero, Castillo, Olcay, N'Doye

    1. 02 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 15:55
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