Rize'de ilk 11'ler belli oldu
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig 26. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor'a konuk oluyor.
- 02 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 15:55
- Yeni hedef: 5 fark
Toplam 4
Yorum
Siyah-Beyaz1903 maci izlemedigin belli cünkü m. kalkavan daha cok basaksehire calisti, arti akhisar bu konuda ve her konuda oldugu gibi sadece geseye calisiyor gs'nin ikincilik sansini yükseltmesi icin basaksehiri yendiler.
- Test sonuçları felaket!
Toplam 7
Yorum
gs-43 yemişim terimi her sayfaya aynı yorumu bırakmışsın yeni nesil seni haberin yok takımı iflasa sürüklediğinden terimin 75 milyonu taktı
- Van Persie demiri büktü
Toplam 5
Yorum
Robin van persie 10 Van perisi sayesinde 3 puanı aldık türkiyenin en iyi forveti robin van persie 10 numaranın halini veriyor van persie seni çoooook seviyorumm
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