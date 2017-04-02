Konya, Bursa'yı rahat geçti
Spor Toto Süper Lig'in 26. hafta maçında Atiker Konyaspor, Bursaspor'u ağırladı. 9. dakikada Skubic ile öne geçen ev sahibi ekip 82. dakikada Milosevic ile farkı 2'ye çıkarttı ve mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Konyaspor puanını 38 yaparak 7.sıraya yükseldi. Bursaspor ise 32 puanla 11. sırada kaldı.
Son haftalardaki kötü gidişi engelleyemeyen Bursaspor üst üste 3. yenilgisini aldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
9. dakikada Milosevic'in soldan ortasında, defanstan seken topu ceza sahasında önünde bulan Skubic'in bekletmeden sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.
25. dakikada Batalla'nın kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasında iyi yükselen Ertuğrul Ersoy'un kafa vuruşunda top, kalenin solundan auta çıktı.
44. dakikada Hadziahmetovic'in yaklaşık 25 metreden kaleye gönderdiği sert şutta top, az farkla üstten dışarı çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı Atiker Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
49. dakikada Bursaspor gole yaklaştı. John'un sağdan ortasında, arka direkte topla buluşan Aziz Eraltay'ın gelişine vuruşunda kaleci Serkan Kırıntılı meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.
60. dakikada Milosevic'in ara pasına hareketlenerek ceza sahasına giren Bajic'in yerden sert şutunda kaleci Harun Tekin topu son anda kurtardı.
68. dakikada Jorquera'nın pasıyla buluşan ve ceza sahasına giren Sercan Yıldırım'ın şutunda top, az farkla yandan dışarı çıktı.
70. dakikada Rangelov'un sağdan ortasında, penaltı noktasına yakın bir yerde topla buluşan Hadziahmetovic'in kafa şutunda kaleci Harun Tekin meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.
73. dakikada Sercan Yıldırım'ın ara pasında, ceza sahasında topla buluşan Deniz Yılmaz'ın vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.
82. dakikada Atiker Konyaspor farkı 2'ye çıkardı. Mehmet Uslu'nun soldan ortasında, penaltı noktasındaki defans oyuncuları topu uzaklaştırdı. Ceza yayına yakın bir noktada meşin yuvarlağı önünde bulan Milosevic'in plase vuruşunda top filelerle buluştu: 2-0.
Karşılaşma Atiker Konyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
- 02 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 21:20
- Maça damga vuran pozisyon!
Toplam 30
Yorum
HAKEM ÇOK GÜZEL POZİSYON ÇOK GÜZEL. HERKES AYNA GİBİ GÖRÜYOR DA HAKEM GÖRMEMEK İÇİN ARKASINI DÖNÜYOR.BU TERMİNATÖRÜN AKLI BOZUK
- Deplasman 'Fırtına'sı
Toplam 5
Yorum
Berbat ötesi bir futbol Bir Ts li olarak yeminle utandım bu nasıl bir futbol böyle onca güzel maçtan sonra tek güzel olan şey 3 puan
- Deplasman 'Fırtına'sı
Toplam 5
Yorum
BASTIR RİZE HADİ RİZE BASTIR RİZE BASTIR RİZE BAKMAYIN SİZ BU BELEŞÇİLERE
Konya, Bursa'yı rahat geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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