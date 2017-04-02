Kader böyle istedi
Kritik maçta zirve mücadelesi yapan Başakşehir’i 90+4’te Akhisar’da kiralık olarak forma giyen eski futbolcusu Sokol Cikalleshi yıktı. İstanbul ekibi 53 puanda kaldı.
Süper Lig'in 26. haftasında Akhisar Belediyespor, evinde şampiyonluk iddiasını sürdüren Medipol Başakşehir'i konuk etti. Mücadele 2-1 Akhisar Belediyespor üstünlüğüyle son buldu.
CİKALLESHİ 90+4'TE ATTI
Ev sahibi takımda 58. dakikada Ricardo Vaz Te'nin golüne Başakşehir'de 78'de Yalçın Ayhan karşılık verdi. İstanbul temsilcisi Emre Belözoğlu'nun yokluğunu bu maçta hissetti. Akhisar'da kiralık olarak oynayan Başakşehirli Cikalleshi 90+4'te eski takımını yıkan golü kaydetti: 2-1. Başakşehir bu skorla 53 puanda kaldı. Akhisar Belediyespor da 30 puan ile küme düşme hattından bir adım daha uzaklaştı. Maçtan sonra Akhisar takımı sahada büyük sevinç yaşadı.
MAÇIN BAŞLAMA SAATİNE TEPKİ
Başakşehir, Akhisar maçının başlama saatine tepki gösterdi. Resmi Twitter hesabından "Günaydın. Shanghai'daki tüm taraftarlarımıza, bu güzel Cumartesi akşamında Akhisarspor maçımız için keyifli seyirler diliyoruz. #13:30." paylaşımında bulundu.
STANDART YOK!
Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Haftanın ilk maçı, saat 13.30 ve günaydınla maça başladık. Bunun kaybetmemizle bir alakası yok. Belirli bir standart olmalıydı" dedi.
OKAN BURUK İLK MAÇINDA KAZANDI
Akhisar'ın başında ilk maçına çıkan teknik direktör Okan Buruk kritik maçta kazanmayı başardı. Okan Buruk teknik direktörlük kariyeri boyunca Süper Lig'de 71 maça çıktı.
AKHİSAR GOL ORUCUNU BOZDU
İki takım arasında Manisa'da oynanan lig maçlarında ev sahibi takım gol atamamıştı. Dün Akhisar ilk kez iki gol kaydetti.
CİKALLESHİ 90+4'TE ATTI
Ev sahibi takımda 58. dakikada Ricardo Vaz Te'nin golüne Başakşehir'de 78'de Yalçın Ayhan karşılık verdi. İstanbul temsilcisi Emre Belözoğlu'nun yokluğunu bu maçta hissetti. Akhisar'da kiralık olarak oynayan Başakşehirli Cikalleshi 90+4'te eski takımını yıkan golü kaydetti: 2-1. Başakşehir bu skorla 53 puanda kaldı. Akhisar Belediyespor da 30 puan ile küme düşme hattından bir adım daha uzaklaştı. Maçtan sonra Akhisar takımı sahada büyük sevinç yaşadı.
MAÇIN BAŞLAMA SAATİNE TEPKİ
Başakşehir, Akhisar maçının başlama saatine tepki gösterdi. Resmi Twitter hesabından "Günaydın. Shanghai'daki tüm taraftarlarımıza, bu güzel Cumartesi akşamında Akhisarspor maçımız için keyifli seyirler diliyoruz. #13:30." paylaşımında bulundu.
STANDART YOK!
Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Haftanın ilk maçı, saat 13.30 ve günaydınla maça başladık. Bunun kaybetmemizle bir alakası yok. Belirli bir standart olmalıydı" dedi.
OKAN BURUK İLK MAÇINDA KAZANDI
Akhisar'ın başında ilk maçına çıkan teknik direktör Okan Buruk kritik maçta kazanmayı başardı. Okan Buruk teknik direktörlük kariyeri boyunca Süper Lig'de 71 maça çıktı.
AKHİSAR GOL ORUCUNU BOZDU
İki takım arasında Manisa'da oynanan lig maçlarında ev sahibi takım gol atamamıştı. Dün Akhisar ilk kez iki gol kaydetti.
- 02 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:40
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- 41 kere maşallah
Toplam 3
Yorum
bordom daha birşey görmediniz.
- Futbolda devrim!
Toplam 17
Yorum
yani bu şakayı yapmaya hazırlanırken infantinoya danışsanız daha güzel bir şaka önerebilirdi !
- Beşiktaş için yenin!
Toplam 1
Yorum
iyiye işaret değil Bir maçın öncesindeyken daha sonraki tarihteki bir maçın bu kadar gündeme gelmesi rakibi küçümsemeye ve rehavete işarettir.
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