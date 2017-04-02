 Kader böyle istedi – Fotomaç – 02 Nisan 2017
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    02 Nisan 2017, Pazar
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    Kader böyle istedi

    Kader böyle istedi

    Kritik maçta zirve mücadelesi yapan Başakşehir’i 90+4’te Akhisar’da kiralık olarak forma giyen eski futbolcusu yıktı. İstanbul ekibi 53 puanda kaldı.

    Süper Lig'in 26. haftasında Akhisar Belediyespor, evinde şampiyonluk iddiasını sürdüren Medipol Başakşehir'i konuk etti. Mücadele 2-1 üstünlüğüyle son buldu.

    CİKALLESHİ 90+4'TE ATTI
    Ev sahibi takımda 58. dakikada Ricardo Vaz Te'nin golüne Başakşehir'de 78'de Yalçın Ayhan karşılık verdi. İstanbul temsilcisi Emre Belözoğlu'nun yokluğunu bu maçta hissetti. Akhisar'da kiralık olarak oynayan Başakşehirli Cikalleshi 90+4'te eski takımını yıkan golü kaydetti: 2-1. Başakşehir bu skorla 53 puanda kaldı. Akhisar Belediyespor da 30 puan ile küme düşme hattından bir adım daha uzaklaştı. Maçtan sonra Akhisar takımı sahada büyük sevinç yaşadı.

    MAÇIN BAŞLAMA SAATİNE TEPKİ
    Başakşehir, Akhisar maçının başlama saatine tepki gösterdi. Resmi Twitter hesabından "Günaydın. Shanghai'daki tüm taraftarlarımıza, bu güzel Cumartesi akşamında Akhisarspor maçımız için keyifli seyirler diliyoruz. #13:30." paylaşımında bulundu.

    STANDART YOK!
    Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Haftanın ilk maçı, saat 13.30 ve günaydınla maça başladık. Bunun kaybetmemizle bir alakası yok. Belirli bir standart olmalıydı" dedi.

    OKAN BURUK İLK MAÇINDA KAZANDI
    Akhisar'ın başında ilk maçına çıkan teknik direktör Okan Buruk kritik maçta kazanmayı başardı. Okan Buruk teknik direktörlük kariyeri boyunca Süper Lig'de 71 maça çıktı.

    AKHİSAR GOL ORUCUNU BOZDU
    İki takım arasında Manisa'da oynanan lig maçlarında ev sahibi takım gol atamamıştı. Dün Akhisar ilk kez iki gol kaydetti.
    1. 02 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:40
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