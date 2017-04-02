I 'Love' you Alanyaspor
Alanyaspor, Kasımpaşa’yı Wagner Love ve Tzavellas’ın golleriyle 3-1 yenerek ligde kalma yarışında önemli bir 3 puan elde etti.
Süper Lig'de Alanyaspor, altı maçtır yenilgi yüzü görmeyen Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti. Ev sahibi takımın gollerini 8 ve 37. dakikalarda Wagner Love, 79. dakikada Tzavellas attı. Kasımpaşa'nın tek golü 53'te Koita'dan geldi. Bu galibiyetin ardından ev sahibi takım, puanını 31'e yükselterek 13. sıraya çıktı. Ligde 6 maç sonra kaybeden Kasımpaşa ise ligde 35 puanda kaldı.
MAÇIN GELİRİ EYMEN BEBEĞE
Alanyaspor'un, Kasımpaşa maçının bilet gelirleri, Sakarya'daki SMA (Spinal Musküler Atrofi) hastası 6.5 aylık Eymen Çapkın için başlatılan kampanyaya bağışlanacak. Yöneticiler diğer kulüpleri de bu haftaki maçlarda kampanyaya destek olmaya çağırdı.
MAÇIN GELİRİ EYMEN BEBEĞE
Alanyaspor'un, Kasımpaşa maçının bilet gelirleri, Sakarya'daki SMA (Spinal Musküler Atrofi) hastası 6.5 aylık Eymen Çapkın için başlatılan kampanyaya bağışlanacak. Yöneticiler diğer kulüpleri de bu haftaki maçlarda kampanyaya destek olmaya çağırdı.
- 02 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:54
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- 41 kere maşallah
Toplam 3
Yorum
bordom daha birşey görmediniz.
- Futbolda devrim!
Toplam 17
Yorum
yani bu şakayı yapmaya hazırlanırken infantinoya danışsanız daha güzel bir şaka önerebilirdi !
- Beşiktaş için yenin!
Toplam 1
Yorum
iyiye işaret değil Bir maçın öncesindeyken daha sonraki tarihteki bir maçın bu kadar gündeme gelmesi rakibi küçümsemeye ve rehavete işarettir.
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