 I 'Love' you Alanyaspor – Fotomaç – 02 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Nisan 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    I 'Love' you

    I 'Love' you Alanyaspor

    , ’yı ve Tzavellas’ın golleriyle 3-1 yenerek ligde kalma yarışında önemli bir 3 puan elde etti.

    Süper Lig'de Alanyaspor, altı maçtır yenilgi yüzü görmeyen Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti. Ev sahibi takımın gollerini 8 ve 37. dakikalarda Wagner Love, 79. dakikada Tzavellas attı. Kasımpaşa'nın tek golü 53'te Koita'dan geldi. Bu galibiyetin ardından ev sahibi takım, puanını 31'e yükselterek 13. sıraya çıktı. Ligde 6 maç sonra kaybeden Kasımpaşa ise ligde 35 puanda kaldı.

    MAÇIN GELİRİ EYMEN BEBEĞE
    'un, maçının bilet gelirleri, Sakarya'daki SMA (Spinal Musküler Atrofi) hastası 6.5 aylık Eymen Çapkın için başlatılan kampanyaya bağışlanacak. Yöneticiler diğer kulüpleri de bu haftaki maçlarda kampanyaya destek olmaya çağırdı.
    1. 02 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:54
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    I 'Love' you Alanyaspor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.