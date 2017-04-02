Galatasaray ile Adanaspor 44. randevuda
Galatasaray ile Adanaspor, Süper Lig'de yarın 44. kez rakip olacak.
Galatasaray'ın 74 golüne, Adanaspor 45 golle yanıt verdi.
Sezonun ilk yarısında Adana'da yapılan maçı Galatasaray 1-0 kazandı.
- Adanaspor 14 maçtır kazanamıyor
Adanaspor, Galatasaray ile yaptığı son 14 lig maçını kazanamadı.
Rakibi karşısında ligdeki son galibiyetini 1989-1990 sezonunun ilk yarısında, 14 Ekim 1989 tarihinde evinde 1-0'lık skorla alan turuncu-beyazlılar, daha sonra oynadığı 14 müsabakadan 9'unu yitirdi, 5'inde berabere kaldı.
- İstanbul'daki maçlar
İki takım arasında İstanbul'da yapılan 21 lig maçında Galatasaray 16, Adanaspor 2 galibiyet aldı, 3 müsabaka da berabere bitti.
Sarı-kırmızılılar evinde 52 gol attı, kalesinde 21 gol gördü.
Taraflar İstanbul'da son lig maçlarını 2003-2004 sezonunda oynadı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 7 Mart 2004 tarihinde yapılan karşılaşmayı Galatasaray 3-2 kazandı.
- En farklı skorlar
Galatasaray, Adanaspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini, 1989-1990 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık skorla aldı.
Adanaspor ise rakibini 3 kez 3-1 mağlup etti.
Bu arada, 1988-1989 sezonunda İstanbul'daki maçı Galatasaray 7-3 kazandı, filelere giden toplam 10 gol, rekabette en çok gol atılan müsabaka olarak kayıtlara geçti.
- 02 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 10:41
- Maça damga vuran pozisyon!
Toplam 19
Yorum
Ferhat Sonunda dogrulari görmeye basladiniz hayret feneri zaten hakemler buraya getirdi
- Mersi-Van Persie
Toplam 6
Yorum
SES yensen nolacak şampiyonmu oldun,aziz gitmedikçe 4. lük başarıdır.aziz ve terim çekin elinizi türk futbolundan.
- Ozan Tufan'ın acı günü!
Toplam 3
Yorum
SES azizli fener için 4. lük başarıdır,aziz fenerden terimde milli takımdan gitmedikçe,türk futbolu bir karış ileri gitmez.
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