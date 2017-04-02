Galatasaray ile Adanaspor 44. randevuda

Taraflar arasında 1971-1972 sezonunda başlayan, geride kalan 43 lig maçından 22'sini Galatasaray, 9'unu Adanaspor kazandı, 12 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Galatasaray'ın 74 golüne, Adanaspor 45 golle yanıt verdi.

Sezonun ilk yarısında Adana'da yapılan maçı Galatasaray 1-0 kazandı.

- Adanaspor 14 maçtır kazanamıyor

Adanaspor, Galatasaray ile yaptığı son 14 lig maçını kazanamadı.

Rakibi karşısında ligdeki son galibiyetini 1989-1990 sezonunun ilk yarısında, 14 Ekim 1989 tarihinde evinde 1-0'lık skorla alan turuncu-beyazlılar, daha sonra oynadığı 14 müsabakadan 9'unu yitirdi, 5'inde berabere kaldı.

- İstanbul'daki maçlar

İki takım arasında İstanbul'da yapılan 21 lig maçında Galatasaray 16, Adanaspor 2 galibiyet aldı, 3 müsabaka da berabere bitti.

Sarı-kırmızılılar evinde 52 gol attı, kalesinde 21 gol gördü.

Taraflar İstanbul'da son lig maçlarını 2003-2004 sezonunda oynadı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 7 Mart 2004 tarihinde yapılan karşılaşmayı Galatasaray 3-2 kazandı.

- En farklı skorlar

Galatasaray, Adanaspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini, 1989-1990 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık skorla aldı.

Adanaspor ise rakibini 3 kez 3-1 mağlup etti.

Bu arada, 1988-1989 sezonunda İstanbul'daki maçı Galatasaray 7-3 kazandı, filelere giden toplam 10 gol, rekabette en çok gol atılan müsabaka olarak kayıtlara geçti.