Deplasman 'Fırtına'sı

Yeni Rize Şehir Stadı'nda oynanan ve Halil Umut Meler'in düdük çaldığı karşılaşmada tek gol maçın 23. dakikasında geldi. Çaykur Rizespor ceza sahası içinde kazanılan çift vuruşta topun başına geçen Zeki Yavru'nun çektiği şut Dame N'Doye'ye çarparak ağlara gitti.

Mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrılan Trabzonspor 44 puana ulaşarak 5. sıraya yükselirken ligin son sırasındaki Çaykur Rizespor 20 puanda kaldı.

Böylece Trabzonspor 17 Aralık 2016 tarihinde Medipol Başakşehir karşısında alınan 1-0'lık mağlubiyetten sonra çıktığı 6. dış saha maçından da puan çıkarmayı başardı (5 galibiyet 1 beraberlik).



OLCAY SAKATLANDI



Karşılaşmanın 89. dakikasında bir pozisyonda pas atmak isterken ters hareket yapan Olcay Şahan yerden kalkamadı. Bu sakatlığın ardından Ersun Yanal, Yusuf Erdoğan'ı sahaya sürerken Olcay Şahan sedyeyle saha kenarına taşındı.



KADRODA ZORUNLU DEĞİŞİKLİKLER

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Çaykur Rizespor karşısında ligin 25'inci haftasında sahasında oynadıkları Galatasaray maçı 11'inden farklı olarak kadroda cezalı oyuncular nedeniyle zorunlu değişikliğe gitti. Ersun Yanal, cezalı olan Pereira'nın yerine sağbekte Zeki, stoperde Uğur'un yerine Durica ve orta sahada Yusuf Yazıcı'nın yerine ise Bero'ya görev verdi.

DURİCA 4 HAFTA SONRA DÖNDÜ

Trabzonspor'da Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlanan savunma oyuncusu Jan Durica, 4 hafta sonra sahalara döndü. Teknik direktör Ersun Yanal, tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından Durica'ya Çayur Rizespor karşılaşmasında ilk 11'de şans tanıdı.

SAKATLAR MAÇA YETİŞTİRİLDİ

Trabzonspor'da ülkelerinin milli takımlarında oynadıkları maçlarda sakatlanan Emmanuel Mas ile Ogenyi Onazi Çaykur Rizespor maçına yetiştirildi. Hafta içerisinde yapılan tedavi programının ardından takımla çalışmalara katılan ikin oyuncu da Rize ekibi karşısında ilk 11'de görev aldı.

BERO VE ZEKİ'NİN FORMA HASRETİ SONA ERDİ

Trabzonspor'da Matus Bero 10 hafta sonra ilk 11'de görev aldı. Son olarak ligin 15'inci haftasında oynanan Medipol Başakşehir maçında 11'de şans bulan Bero, Yusuf Yazıcı'nın cezalı olması nedeniyle forma giyemediği Çaykur Rizespor maçının ilk 11'inde yer aldı. Ayrıca ligin 16'ncı haftasındaki Fenerbahçe maçında 90 dakika forma giyen Zeki Yavru da 9 hafta sonra kart cezalısı Joao Pereira'nın yerine şans buldu.

TRABZONSPOR TARAFTARLARI YALNIZ BIRAKMADI

Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında Çaykur Rizespor-Trabzonspor karşılaşmasına ev sahibi ekibin taraftarları beklenen ilgiyi göstermedi. Tribünlerin önemli kısmı boş kalırken, Trabzonspor taraftarları ise kendilerine ayrılan bölümü doldurdu. Bordo mavili taraftarlar ayrıca maç öncesi Trabzonsporlu futbolcuları tek tek tribüne çağırarak moral verdi.

ÇAYKUR RİZESPOR'DA 5 DEĞİŞİKLİK

Çaykur Rizespor'da ise ligde son oynanan Gençlerbirliği karşılaşmanın 11'ine göre 5 oyuncu değişikliği yapıldı. Teknik direktör Hikmet Karaman, Diallo, Orhan Ovacıklı, Özgür Çek, Recep Niyaz ve kadro dışı bırakılan Ahmet İlhan Özek'in yerlerine Gökhan Akkan, Oğulcan Çağlayan, Fink, Nosa ve Kweuke'ye görev verdi.

KWEUKE DÖNDÜ, FİNK İLK KEZ

Çaykur Rizespor'da sezon başında transfer edilen Matic Fink, yeşil mavili forma ile ligde ilk kez Trabzonspor karşılaşmasında 11'de görev aldı. Forvet oyuncusu Kweuke ise kırmızı kart cezasını tamamlamasının ardından Trabzonspor maçıyla yeniden formasına kavuştu.

FUTBOLCULARDAN OTİZM VURGUSU

Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçı öncesi futbolcular seromoniye, "Her 68 çocuktan birinin otizmli olduğunun farkında mısınız?" yazılı pankart çıktı.