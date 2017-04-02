90+2’de Antalya

Antalya'daki 'gerilim filmi'nde son gülen ev sahibi Antalyaspor oldu: 2-1. İlk yarıyı Eto'o'nun golüye ev sahibi ekip önde bitirdi. Kayserispor, 49'da Ryan Mendes ile skora denge getirdi: 1-1. Lille'den transfer edilen ve ligdeki ilk golünü atan Mendes, sakatlanınca sadece 4 dakika sahada kalabildi. Olaylar nedeniyle uzun süre duran ve 8 dakika eklenen maçın 90+2. dakikasında El Kebir, Antalyaspor'u galibiyete taşıyan golü atarak takımına 3 puanı kazandırdı.



MAÇA KARTLAR DAMGA VURDU!

2-1 sona eren maça Fırat Aydınus'un gösterdiği kırmızı kartlar ve iptal ettiği sarı kart damgasını vurdu.



Mücadelenin 35. dakikasında Antalyaspor'da El Kabir, Erkan Kaş'ın müdahalesi ile bir anda yerde kaldı. Hakem Fırat Aydınus faul kararı verdi. Pozisyona faul kararı verilmesine sinirlenen Erkan tepki olarak topu sert bir şekilde reklam panolarına vurdu.







Bu dakikadan sonra ortalık bir anda karıştı. Charles'ı iten ve sözlü tartışmaya giren Erkan Kaş, yardımcı hakemin uyarısı ile kırmızı kartla cezalandırıldı. Hakeme itiraz etmek için her iki takım oyuncuları da olayın yaşandığı bölgeye toplandı. İki ekipte de sinirler gerilince kısa süreli tartışmalar yaşandı.







Fırat Aydınus ilk olarak olaylarla ilgili olmamasına rağmen Danilo'ya sarı kart gösterdi. Yardımcısının uyarısı ile onu iptal eden ve Charles'a iki kez olaylara karışması nedeniyle üst üste iki sarı kart gösteren Aydınus böylece yeşil sahalarda görülecek ender kararlardan birine imza atmış oldu.



Aydınus ve yardımcısının kararları ile iki ekipten de birer oyuncu kırmızı kartla oyun dışında kalmış oldu.