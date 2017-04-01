Menajerlik harcamalarında F.Bahçe fark attı

Türk futbolu için pek de bilinmeyen o rakamlar ortaya çıktı. Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig, TFF 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig kulüplerinin transferi yaparken menajerlere ödediği rakamları açıkladı. TFF'nin paylaştığı rakamlara göre Fenerbahçe 1 milyon 568 bin 200 euro'luk menajer harcamasıyla bu alanda başı çekiyor. Galatasaray'ın menajer harcaması ise 940 bin euro olarak görülüyor. Federasyonun listesine göre Trabzonspor, menajerlere 125 bin euro vermiş. Bu listede Beşiktaş ise yer almıyor.



Futbolcu transferlerinde iki Anadolu kulübünün menajerlere ödediği rakamlar bir hayli dikkat çekici. Bursaspor, 2016-17 sezonunda 587 bin TL ve 1.1 milyon euro toplamındaki parayı menajerlere ödemiş. Süper Lig'e bu sezon yükselen Kardemir Karabükspor çok transfer yapan kulüplerden. 559 bin TL ve 1.1 milyon euro toplamındaki parayı oyuncu transferleri sırasında menajerlere aktarmış. 3. Lig'de yer alan Sakaryaspor da menajer ücretleri için 36 bin 700 TL'lik bir ödemede bulunmuş.







SÜPER LİG'DEN 7 TAKIM YOK

TFF'nin resmi sitesinden paylaştığı menajerlere yapılan ödemelerin yer aldığı listede 7 Süper Lig kulübünün bulunmaması dikkat çekti. O listede, Beşiktaş, Kasımpaşa, Gençlerbirliği, Osmanlıspor, Kayserispor, Adanaspor ve Gaziantepspor'un bilgileri yer almıyor.



İŞTE İLGİNÇ DETAYLAR

-Galatasaray oyuncusu Sabri Sarıoğlu'nun kontratını uzatırken menajer ücreti ödemiş,

-3. Lig ekibi olan Sakaryaspor TFF 1. Lig takımları kadar menajerlere para ödemiş.

-Kardemir Karabükspor 17 transferinin 9'unu tek menajerle yapmış. Yeni transferlerin yarısını M. Erdem Karagöl getirmiş.

-Listede Beşiktaş'ın menajer aracılığıyla yaptığı tek transfer olarak Babel gözüküyor.

-Fenerbahçe'nin iki yerli transferi olan Mehmet Topal ve İsmail Köybaşı'nda Batur Altıparmak imzası var.

-Arda Turan'ın menajeri olan Ahmet Bulut, Galatasaray'a Ahmet Çalık'ı, Antalya'ya Ferhat Kaplan'ı , Rize'ye Yakoubi'yi, Bursa'ya Serdar'ı getirmiş.