 Karabükspor - Fenerbahçe | Canlı Anlatım – Fotomaç – 01 Nisan 2017
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    01 Nisan 2017, Cumartesi
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    - | Canlı Anlatım

    Karabükspor - Fenerbahçe | Canlı Anlatım

    Milli araya Konyaspor yenilgisiyle giren F.Bahçe, 26’ncı hafta maçında Karabük’ü devirip moral bulmak amacında. Ligdeki 10 galibiyetin 9’unu iç sahada alan Karadeniz ekibi ise hiç kolay lokma değil.

    , Süper Lig'in 26. haftasında 'a konuk oluyor. Lider Beşiktaş'ın 11 puan gerisinde kalan sarı-lacivertliler, daha önce ligde 17 kez karşılaştığı rakibi karşısında 13. galibiyetini alarak zirve ile puan farkını azaltmak. Bu sezon sahasında Trabzon, Galatasaray ve Beşiktaş'ı deviren ve 2017'de evinde oynadığı 5 maçı da kazanan Karabükspor ise bu istatistiğini devam ettirmek amacında.

    4 OYUNCU CEZA SINIRINDA
    F.Bahçe'de 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Volkan Şen, Mehmet Topal, Miroslav Stoch ile Ozan Tufan, bugün sarı kart görmeleri durumunda ligin 27. haftasındaki Akhisar karşılaşmasında forma giyemecek.

    SON 4 MAÇ F.BAHÇE'NİN
    F.Bahçe-Karabükspor kapışmasındaki son 4 karşılaşmayı da sarı-lacivertli takım kazandı. Fenerbahçe'nin 38 golüne, Kardemir Karabükspor 18 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçtan da Fenerbahçe 5-0 galip ayrıldı.



    STAT: Dr. Necmettin Şeyhoğlu
    HAKEM: Bülent Yıldırım

    SAAT: 19:00
    YAYIN: beIN SPORTS 1

    KARDEMİR KARABÜKSPOR: Ahmet Şahin, Papp, Dany, Barış, Latovlevici, Skulason, Ceyhun, Bliznichenko, Tanase, Lazarevic, Seleznov
    TEKNİK DİREKTÖR: Zoran Barisic

    FENERBAHÇE: Fabiano, Van der Wiel, Skrtel, Kjaer, Hasan Ali, Josef, Mehmet Topal, Lens, Alper, Aatif, Van Persie
    TEKNİK DİREKTÖR: Dick Advocaat

    1. 01 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 18:52
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