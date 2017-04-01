Karabükspor - Fenerbahçe | Canlı Anlatım
Milli araya Konyaspor yenilgisiyle giren F.Bahçe, 26’ncı hafta maçında Karabük’ü devirip moral bulmak amacında. Ligdeki 10 galibiyetin 9’unu iç sahada alan Karadeniz ekibi ise hiç kolay lokma değil.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında Karabükspor'a konuk oluyor. Lider Beşiktaş'ın 11 puan gerisinde kalan sarı-lacivertliler, daha önce ligde 17 kez karşılaştığı rakibi karşısında 13. galibiyetini alarak zirve ile puan farkını azaltmak. Bu sezon sahasında Trabzon, Galatasaray ve Beşiktaş'ı deviren ve 2017'de evinde oynadığı 5 maçı da kazanan Karabükspor ise bu istatistiğini devam ettirmek amacında.
4 OYUNCU CEZA SINIRINDA
F.Bahçe'de 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Volkan Şen, Mehmet Topal, Miroslav Stoch ile Ozan Tufan, bugün sarı kart görmeleri durumunda ligin 27. haftasındaki Akhisar karşılaşmasında forma giyemecek.
SON 4 MAÇ F.BAHÇE'NİN
F.Bahçe-Karabükspor kapışmasındaki son 4 karşılaşmayı da sarı-lacivertli takım kazandı. Fenerbahçe'nin 38 golüne, Kardemir Karabükspor 18 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçtan da Fenerbahçe 5-0 galip ayrıldı.
STAT: Dr. Necmettin Şeyhoğlu
HAKEM: Bülent Yıldırım
SAAT: 19:00
YAYIN: beIN SPORTS 1
KARDEMİR KARABÜKSPOR: Ahmet Şahin, Papp, Dany, Barış, Latovlevici, Skulason, Ceyhun, Bliznichenko, Tanase, Lazarevic, Seleznov
TEKNİK DİREKTÖR: Zoran Barisic
FENERBAHÇE: Fabiano, Van der Wiel, Skrtel, Kjaer, Hasan Ali, Josef, Mehmet Topal, Lens, Alper, Aatif, Van Persie
TEKNİK DİREKTÖR: Dick Advocaat
- 01 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 18:52
- Nasri’nin rotası İstanbul
Toplam 6
Yorum
Neslihan Gazeteler de yer alan Yalan Yabacı oyuncu haberlerinden bıktık artık.. Genç Türk Çocukları istiyoruz.. Yabancı oyunculara ilği duymuyoruz..
- İki yıldız için beş yolcu
Toplam 14
Yorum
CimBom 1905 İnşallah bu 5'i de gider. İnşallah bunların yerine 5 - 6 tane Genç Türk Oyuncuları gelir. Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Cenğiz Ünder, Enes Ünal.
- Başakşehir’den '13.30' tepkisi
Toplam 3
Yorum
erman şampiyonluk kaçtı kılıfları mı bunlar?
Karabükspor - Fenerbahçe | Canlı Anlatım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.