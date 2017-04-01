Karabükspor - Fenerbahçe | Canlı Anlatım

Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında Karabükspor'a konuk oluyor. Lider Beşiktaş'ın 11 puan gerisinde kalan sarı-lacivertliler, daha önce ligde 17 kez karşılaştığı rakibi karşısında 13. galibiyetini alarak zirve ile puan farkını azaltmak. Bu sezon sahasında Trabzon, Galatasaray ve Beşiktaş'ı deviren ve 2017'de evinde oynadığı 5 maçı da kazanan Karabükspor ise bu istatistiğini devam ettirmek amacında.

4 OYUNCU CEZA SINIRINDA

F.Bahçe'de 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Volkan Şen, Mehmet Topal, Miroslav Stoch ile Ozan Tufan, bugün sarı kart görmeleri durumunda ligin 27. haftasındaki Akhisar karşılaşmasında forma giyemecek.

SON 4 MAÇ F.BAHÇE'NİN

F.Bahçe-Karabükspor kapışmasındaki son 4 karşılaşmayı da sarı-lacivertli takım kazandı. Fenerbahçe'nin 38 golüne, Kardemir Karabükspor 18 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçtan da Fenerbahçe 5-0 galip ayrıldı.







STAT: Dr. Necmettin Şeyhoğlu

HAKEM: Bülent Yıldırım



SAAT: 19:00

YAYIN: beIN SPORTS 1



KARDEMİR KARABÜKSPOR: Ahmet Şahin, Papp, Dany, Barış, Latovlevici, Skulason, Ceyhun, Bliznichenko, Tanase, Lazarevic, Seleznov

TEKNİK DİREKTÖR: Zoran Barisic



FENERBAHÇE: Fabiano, Van der Wiel, Skrtel, Kjaer, Hasan Ali, Josef, Mehmet Topal, Lens, Alper, Aatif, Van Persie

TEKNİK DİREKTÖR: Dick Advocaat