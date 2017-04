"G.Saray ruhunu, F.Bahçe havasını kaybetmiş"

"10 numara muhabbet" kanalı ve Beyaz TV yorumcusu Ahmat Çakar, Fenerbahçe'den Galatasaray'a, Aykut Kocaman'dan Okan Burak'a, Tolunay Kafkas'tan Aziz Yıldırım'a kadar bir çok konuda sıradışı açıklamalar yaptı.



Geçmiş dönemin önemli FIFA kokartlı hakemlerinden olan spor yorumcusu Dr. Ahmet Çakar, haftanın maçlarını da değerlendirdi.



Çakar'ın bip mobil uygulamasındaki "10 numara muhabbet" kanalına yaptığı ses getirecek açıklamalar şöyle:

"FENERBAHÇE'NİN BÜCÜĞÜ ÖLDÜ, YANİ HAVASI KAÇTI"



"Fenerbahçe, Karabük'te kazanamaz. Çünkü niye? Fenerbahçe'nin bücüğü öldü. Bilir misin bu lafı? Futbol deyimidir. Bücüğü ölmek, yanı havası kaçtı. Hani gazozu açarsın havası kaçar ya, içersin ama bir gazoz tadı alırsın ama o gerçek gazoz tadını alamazsın çünkü havası kaçmıştır. Fenerbahçe'nin havası kaçtı. Karabük dediğin takım tam bir terminatör takım Çok böyle büyük bir kalite üstünlüğü yok ama çok koşan, fizik gücü yüksek: Oyun disiplini de temel futbol kuralları. Alan daraltma, takım boyu, rakibe oynama alanı bırakmama "kapılan toplarla çabuk çık" gibi majör futbol unsurlarını çok iyi uygulayan, fizik gücü çok yüksek, seyircisiyle birleşebilen bir takım. Fenerbahçe ile de oynayınca ekstra motive olacaklardır. Ben Fenerbahçe'nin kazanamayacağını düşünüyorum. Şöyle söyleyeyim Fenerbahçe'nin Karabük'ü yenmesi sürpriz olmaz ama iddia oynayacak olsam Karabük'ün galibiyeti veya beraberlik oynarım.

"GALATASARAY İÇİN ADANA MAÇI ASLA ÇANTADA KEKLİK BİR MAÇ DEĞİL"



"Şimdi Galatasaray da şu Adana'yı yensin artık diyorlardır ama maç asla kolay bir maç değil. Tamam Galatasaray favori, yenecekmiş gibi görünüyor ama Adana tehlikeli. En çok can çekişenden korkarım. Kedi bile; bin şimdi kedinin 20 katı büyüklükteyim değil mi? Elime bir tane bıçak alayım kediye başlayayım vurmaya sonunda öldürürüm değil mi? Ama o bile can çekişirken ne yapacağını kestiremem atlar gözümü tırmalar gözümü çıkartabilir. Çünkü ölüme gidiyor, öldürmeye gidiyorum. Şu an Adana çok sempatik bir takım. Adana şehrini temsil eden takım. Adana şehri iyi bir futbol şehridir. Türkiye'nin en iyi yanlış kullandım en büyük 3-4 şehrinden biridir. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa falan gelir ama düşmemeye oynuyorlar ama görünen o ki düşecekler ama şu anda tam böyle. Şansı var ama işte son şansları, bunlar can çekişen haller. Onun için kedi gibi tırmalayacak.

"SNEİJDER'İ GÖRDÜN MÜ, BENİM KADAR OLMUŞ !.."



Galatasaray ruhunu kaybetmiş. Taraftarla papaz olmuş, Tudor'la futbolcular arasında Sneijder arasında problem var oyuncular çok güçlü değil. Tudor yüklenmeye çalışıyor fizik olarak ama Nisan ayında yüklemeden hayır falan gelmez onun o kafası alması lazım Tudor'un. Hepsi olmuş 3'er 5'er kilo göbekler, enseler, kulaklar yağlanmış. Sneijder'i gördün mü benim kadar olmuş sen bu adamı yüklesen kopartırsın. Adana can çekişiyor zaten. Galatasaray-Adana maçı asla Galatasaray için çantada keklik bir maç değil ama avantajlı Galatasaray.

"BEŞİKTAŞ YENER"



Bence Beşiktaş yener. Çünkü Beşiktaş niye yener, Gençlerbirliği aslında iyi takım Ümit var sevgili dostum başlarında .Son anda, takım şanssızlığı 90 artı da kaybettiler. Gençlerbirliği direnebilir ama Beşiktaş'ı ben banko görüyorum favori görüyorum çünkü Beşiktaş oyun tıkandığında o ana kadar dakika 75 tıkandı oyun 0-0, 78 0-0, 80 0-0 bağırıyorlar ulan Talisca sen nasıl oynuyorsun biri de diyor ki "Talisca Türkiye'ye geldiğinden beri en kötü maçı" bu Quaresma "bırak onunla bununla uğraşmayı bir top oyna kardeşim" falan gibi homurdanmalar başladığında o geberik 80 dakika takımı adına hiç bir şey yapmamış Talisca, Quaresma, Atiba geriden duran topa çıkan Marcelo gibi Babel gibi, her an gol atabilirler. Bu ne demek, takımda öyle 4-5 silahın var ki skoru değiştirebilecek gol atabilecek silahlar.

"BAŞAKŞEHİR BAZEN TIKANIYOR"



Akhisar kötü ama saha da çok kötü. Havalar ısındı, bundan sonra zemin daha kötü olacak. Çim kuru olacak, engebeler daha çok zarar verecek yumuşakken engebeyi de ezebiliyordun. Kötü saha kuru havalarda daha da kötüleşir. Başakşehir bazen tıkanıyor. Emre cezalı ama yine de kazanacak güçleri var. Bence Başakşehir kazanır. Başakşehir çok manasız puanlar kaybetti. Bence bu hafta kazanır.

TOLUNAY KAFKAS İLE OKAN BURUK DEĞİŞİMİ



Ne diyeceğim kardeşim var mı böyle bir şey, etik değil. Anlamıyorum bu durumu, adını siz koyun. Pazartesi akşamı Göztepe yeniliyor salı sabahı gönderiyorlar; ayrılıyorsun, marşa basıyorsun Göztepe'den öbür mahalleye geçiyorsun Akhisar, Manisa orada oturup sözleşme imzalıyorsun. Ben onu bunu bilmem. Ben futbol adamıyım 40 yıldır futbolu bilirim. Pazartesi kovulup salı günü İzmir'den marşa basıp 3 kilometre sonra Manisa'daki Akhisar Tesisleri'ne gelip öğlen köfte ekmek yiyip, öğleden sonra Akhisar ile imza atıyorsa bu işte tuhaf olan bir şey vardır. Bu işte tuhaf olan bir şeylere aykırı olan Türk örf ve adet geleneklerine uymayan, futbola uymayan bir şey vardır.

"MADEM AYKUT KOCAMAN'A DÖNÜYORSUNUZ AZİZ BEY NİYE ZAMANINDA HERİFİ KÜSTÜRDÜN GÖNDERDİN? "



Şimdi bak tekrardan Aykut Kocaman'a dönecekler gibi. Madem Aykut Kocaman'a dönüyorsunuz Aziz Bey niye zamanında herifi küstürdün gönderdin? Hani bir daha ben hayattayken "Ben kulüp başkanıyken bu kulüpten içeri giremez" diyen sen değil misin Aziz Başkan? Fenerbahçe'nin âli menfaatleri için Aykut Kocaman'ın gelmesi lazım buradan bu çıkar değil mi? Demek ki Aykut Kocaman için Aykut Kocaman şu anda Fenerbahçe için, Fenerbahçe'nin yüce menfaatleri için gerekli bir isim. Peki Aziz Başkan sen bizi aptal falan mı zannediyorsun? Madem Aykut Kocaman senin için çok önemli bir isimdi, 3 sene önce niye adamı koparttın gönderdin? Ersun Yanal ligin bitimine 5 hafta kala 11 puan farkla seni şampiyon yapmış bir de utanmadan "İdman saatlerini sevgililerine göre ayarlıyor" diyebilecek kadar Fenerbahçe'ye zarar veren açıklamayla adamı kovuyorsun.

"AZİZ YILDIRIM'IN YAPTIĞINI TÜRKİYE'NİN EN KÖTÜ AMATÖR KULÜBÜN; EĞİTİMSİZ, OKUMA YAZMA BİLMEYEN BAŞKANI BİLE BÖYLE REZİLLİKLERE İMZA ATMAZ"



Ersun'u, İsmail Kartal'ı getiriyorsun. İsmail Kartal'ı kovuyorsun adını sanını bilmediğimiz bir hokkabazı getiriyorsun; Vitor Pereira. Ondan sonra lig başlarken madem önce kovacaksın Mayıs'ta, lig başlamadan 3 gün önce Vitor'u da kovuyorsun Dick Advocaat'ı getiriyorsun. Adam Türkiye'nin huyunu bilmez suyunu bilmez. Sezon hazırlığını Pereira yapmış kim ne oynar ne oynamaz bilmez Advocaat'ı getiriyorsun şimdi onu kovuyorsun. Bakın açık konuşayım Aziz Yıldırım'ın son 5 senede Fenerbahçe'de hoca tercihleri, hocaların getirilişi ve gönderiliş zamanlamaları, gönderilme nedenleri ve kaliteleri, gönderilen oyuncuların tekrar paçavra gibi tekrar geri çağrılması sadece teşbih bu. İnanın bana; şu anda biz Zincirlikuyu'dayız. Zincirlikuyu amatör kulübünün kahveci başkanı bile yapmaz. Aziz Yıldırım'ın yaptığını Türkiye'nin en kötü amatör kulübün; eğitimsiz, okuma yazma bilmeyen başkanı bile böyle rezilliklere imza atmaz.



Finlandiya ve Moldova maçlarından sonra yeni bir jenerasyonun çıktığı ve milli takımın iyi yolda olduğuna dair yorumların aksine Ahmet Çakar'ın sözleri ise şöyle:



"Valla ben yeşil ışık falan görmedim. Finlandiya'yı inceledim, sağından baktım solundan baktım; bu Finlandiya bizim Süper Lig'de düşmemeye oynar. Tekrar söylüyorum; Finlandiya takımının bu kadrosunu al Türkiye liginde mücadele et, 6'ncılıkla 12'ncilik arasında bir yerde debelenir. Zor gol atar zor gol yer. Akhisar, şöyle bir ortalarda takım; Konya.. Kasımpaşa yener bunları, Gençlerbirliği böyle bir takım. Bakıyorum en kral oyuncusu nerede oynuyor diye Danimarka'nın manasız ligleri Midtyjland, Esbjerg bir iki tanesi Amerika'nın bilmem ne liginde. Malmö, Hammarby. Böyle bir yerlerde oynuyor biri Eintracht Frankfurt kalecisi falan. Baktım takıma nasıl oynuyor diye, bu takım pozisyona falan giremez 2 tane de gol yediler maç bitti. Finlandiya'yı bizim rakiplerimiz yendi, yenerler. Kosova'yı zaten takımdan saymıyorum herkes yeniyor. Herkesin yanıldığı şu var; beyler bu grupta 3'üncü gitmiyor. İlk 2 de gitmiyor. Birinci otomatik gidiyor. İkinciler kendi arasında play-off oynuyor. Yani şu var: Milli Takım ola ki 2'nci oldu en iyisi falan yok 2'nci olduğun vakit İtalya gibi Sırbistan gibi, Belçika gibi bir takımla play-off oynuyorsun. İtalya'yı eleyebilir misin? Çünkü İtalya İspanya'nın grubunda. İspanya 1 gelirse İtalya gelir İtalya bir gelirse İspanya ikinci gelir. Örnek İtalya veya İspanya'dan birini eleyebilir misin? Çık yukarı İngiltere'yi eleyebilir misin? Yani karşına senin öyle basit takımlar gelmeyecek. Fatih Terim halkı kandırmasın. Biz Avrupa Futbol Şampiyonası'na gittik. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda 3'üncü olup gittik. Nasıl gittik, Kazakistan'da bir herif var; İslambek diye bir adam gitti bir gol attı o sayede en iyi 3'üncü olduk, Avrupa Futbol Şampiyonası'na gittik ki Avrupa Futbol Şampiyonası olmuş mezbelelik.