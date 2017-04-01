Başakşehir haftayı 'Buruk' kapattı
Tolunay Kafkas'ın görevi bırakmasının ardından Okun Buruk'un teknik direktörlük koltuğuna oturduğu Akhisar Belediyespor, şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir, Akhisar Belediyespor'la deplasmanda karşılaştı.
Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanan mücadeleyi Akhisar Belediyespor 90+4'te bulduğu golle 2-1 kazandı. Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri 58. dakikada Ricardo Vaz Te ve 90+4. dakikada Sokol Cikalleshi atarken, Medipol Başakşehir'in tek golü 78. dakikada Yalçın Ayhan'dan geldi.
BAŞAKŞEHİR 5 HAFTA SONRA KAYBETTİ
Bu sonuçla şampiyonluk yolunda çok önemli 2 puandan olan Medipol Başakşehir, haftayı bir maçı eksik ve 55 puanla liderlik kolduğunda oturan Beşiktaş'ın ardından 53 puanla ikinci sırada tamamlarken 5 hafta sonra sahadan yenik ayrılmış oldu. En son mağlubiyetini Kasımpaşa karşısında 4-0'lık skorla alan Başakşehir daha sonra yaptığı 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik almıştı.
AKHİSAR 3 HAFTA SONRA GALİBİYETLE TANIŞTI
Süper Lig'deki son 3 maçını kaybeden Akhisar Belediyespor ise Tolunay Kafkas'ın istifasının ardından göreve gelen Okan Buruk'la çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrılarak nefes aldı. Akhisar Belediyespor, yaptığı son 3 maçtan da yenilgiyle ayrılmıştı.
- 01 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 16:03
- Bertone: İzlendiğimi biliyorum
Toplam 1
Yorum
yasar kemal 23 macta 3 gomu? eger oyleyse ligimzide bundan daha iyi golculer var, onarin suyumu cikti acaba? hergun acayip acayip transfer haberleri!!
- Başakşehir haftayı 'Buruk' kapattı
Toplam 3
Yorum
Berkay Oleyyyyyyy.Haydi Gs bu hafta yen.
- Gol yersek zor olur!
Toplam 4
Yorum
GFB 8 rekorunu kirin 3 ay Lyon formasi ile gezcem :)) En az 6 diyorum. Ikinci macta da 4 olur averaj olur
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