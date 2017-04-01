 Başakşehir haftayı 'Buruk' kapattı – Fotomaç – 01 Nisan 2017
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    01 Nisan 2017, Cumartesi
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    Başakşehir haftayı 'Buruk' kapattı

    Başakşehir haftayı 'Buruk' kapattı

    Tolunay Kafkas'ın görevi bırakmasının ardından Okun Buruk'un teknik direktörlük koltuğuna oturduğu Akhisar Belediyespor, şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup etti.

    Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir, Akhisar Belediyespor'la deplasmanda karşılaştı.

    Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanan mücadeleyi Akhisar Belediyespor 90+4'te bulduğu golle 2-1 kazandı. Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri 58. dakikada Ricardo Vaz Te ve 90+4. dakikada Sokol Cikalleshi atarken, Medipol Başakşehir'in tek golü 78. dakikada Yalçın Ayhan'dan geldi.

    BAŞAKŞEHİR 5 HAFTA SONRA KAYBETTİ
    Bu sonuçla şampiyonluk yolunda çok önemli 2 puandan olan Medipol Başakşehir, haftayı bir maçı eksik ve 55 puanla liderlik kolduğunda oturan Beşiktaş'ın ardından 53 puanla ikinci sırada tamamlarken 5 hafta sonra sahadan yenik ayrılmış oldu. En son mağlubiyetini Kasımpaşa karşısında 4-0'lık skorla alan Başakşehir daha sonra yaptığı 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik almıştı.

    AKHİSAR 3 HAFTA SONRA GALİBİYETLE TANIŞTI
    Süper Lig'deki son 3 maçını kaybeden Akhisar Belediyespor ise Tolunay Kafkas'ın istifasının ardından göreve gelen Okan Buruk'la çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrılarak nefes aldı. Akhisar Belediyespor, yaptığı son 3 maçtan da yenilgiyle ayrılmıştı.

    1. 01 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 16:03
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