Başakşehir haftayı 'Buruk' kapattı

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir, Akhisar Belediyespor'la deplasmanda karşılaştı.

Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanan mücadeleyi Akhisar Belediyespor 90+4'te bulduğu golle 2-1 kazandı. Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri 58. dakikada Ricardo Vaz Te ve 90+4. dakikada Sokol Cikalleshi atarken, Medipol Başakşehir'in tek golü 78. dakikada Yalçın Ayhan'dan geldi.

BAŞAKŞEHİR 5 HAFTA SONRA KAYBETTİ

Bu sonuçla şampiyonluk yolunda çok önemli 2 puandan olan Medipol Başakşehir, haftayı bir maçı eksik ve 55 puanla liderlik kolduğunda oturan Beşiktaş'ın ardından 53 puanla ikinci sırada tamamlarken 5 hafta sonra sahadan yenik ayrılmış oldu. En son mağlubiyetini Kasımpaşa karşısında 4-0'lık skorla alan Başakşehir daha sonra yaptığı 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik almıştı.

AKHİSAR 3 HAFTA SONRA GALİBİYETLE TANIŞTI

Süper Lig'deki son 3 maçını kaybeden Akhisar Belediyespor ise Tolunay Kafkas'ın istifasının ardından göreve gelen Okan Buruk'la çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrılarak nefes aldı. Akhisar Belediyespor, yaptığı son 3 maçtan da yenilgiyle ayrılmıştı.