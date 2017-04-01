Aytemiz Alanyaspor çıkışta

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı. Maça hızlı başlayan Aytemiz Alanyaspor 8 ve 37. dakikalarda Vagner Love'un attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

Konuk ekip 53. dakikada Fode Koita ile bulduğu golle farkı 1'e indirse de 79. dakikada sahneye çıkan Georgios Tzavellas skoru belirledi ve Alanyaspor maçtan 3-1 galip ayrıldı.

KASIMPAŞA 6 MAÇ SONRA KAYBETTİ

Geçtiğimiz hafta Bursaspor'u deplasmanda 3-1 mağlup eden Aytemiz Alanyaspor, Kasımpaşa'yı da aynı skorla mağlup ederek çıkışını sürdürdü. Kasımpaşa ise 6 maç sonra sahadan yenik ayrıldı. Kasımpaşa son 6 maçında 4 galibiyet ve 2 beraberlik almıştı.