 Aytemiz Alanyaspor çıkışta – Fotomaç – 01 Nisan 2017
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    01 Nisan 2017, Cumartesi
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    Aytemiz Alanyaspor çıkışta

    Aytemiz Alanyaspor çıkışta

    Süper Lig'de yaptığı son 6 maçını kaybetmeyen Kasımpaşa, deplasmanda karşılaştığı Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 yenildi.

    Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı. Maça hızlı başlayan Aytemiz Alanyaspor 8 ve 37. dakikalarda Vagner Love'un attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
    Konuk ekip 53. dakikada Fode Koita ile bulduğu golle farkı 1'e indirse de 79. dakikada sahneye çıkan Georgios Tzavellas skoru belirledi ve Alanyaspor maçtan 3-1 galip ayrıldı.

    KASIMPAŞA 6 MAÇ SONRA KAYBETTİ
    Geçtiğimiz hafta Bursaspor'u deplasmanda 3-1 mağlup eden Aytemiz Alanyaspor, Kasımpaşa'yı da aynı skorla mağlup ederek çıkışını sürdürdü. Kasımpaşa ise 6 maç sonra sahadan yenik ayrıldı. Kasımpaşa son 6 maçında 4 galibiyet ve 2 beraberlik almıştı.

    1. 01 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 18:00
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