Aytemiz Alanyaspor çıkışta
Süper Lig'de yaptığı son 6 maçını kaybetmeyen Kasımpaşa, deplasmanda karşılaştığı Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 yenildi.
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı. Maça hızlı başlayan Aytemiz Alanyaspor 8 ve 37. dakikalarda Vagner Love'un attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
Konuk ekip 53. dakikada Fode Koita ile bulduğu golle farkı 1'e indirse de 79. dakikada sahneye çıkan Georgios Tzavellas skoru belirledi ve Alanyaspor maçtan 3-1 galip ayrıldı.
KASIMPAŞA 6 MAÇ SONRA KAYBETTİ
Geçtiğimiz hafta Bursaspor'u deplasmanda 3-1 mağlup eden Aytemiz Alanyaspor, Kasımpaşa'yı da aynı skorla mağlup ederek çıkışını sürdürdü. Kasımpaşa ise 6 maç sonra sahadan yenik ayrıldı. Kasımpaşa son 6 maçında 4 galibiyet ve 2 beraberlik almıştı.
- 01 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 18:00
- Bertone: İzlendiğimi biliyorum
Toplam 1
Yorum
yasar kemal 23 macta 3 gomu? eger oyleyse ligimzide bundan daha iyi golculer var, onarin suyumu cikti acaba? hergun acayip acayip transfer haberleri!!
- Başakşehir haftayı 'Buruk' kapattı
Toplam 3
Yorum
Berkay Oleyyyyyyy.Haydi Gs bu hafta yen.
- Gol yersek zor olur!
Toplam 4
Yorum
GFB 8 rekorunu kirin 3 ay Lyon formasi ile gezcem :)) En az 6 diyorum. Ikinci macta da 4 olur averaj olur
Aytemiz Alanyaspor çıkışta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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