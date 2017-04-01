Antalya-Kayseri maçında ortalık karıştı!
Spor Toto Süper Lig 26. hafta maçında Antalyaspor, Kayserispor'u konuk etti. 2 kırmızı kartın çıktığı mücadelede ev sahibi ekip 29.dakikada Samuel Eto'o ile öne geçti. Bu gole sarı-kırmızılılar 49.dakikada Ryan Mendes ile cevap verdi. Zorlu karşılaşmada son sözü 90+2. dakikada El Kabir söyledi. Antalyaspor, Kayserispor'u 2-1 mağlup etmeyi başardı. İki ekip de maçı 10 kişi tamamladı.
Bu sonuçla Antalyaspor puanını 42 yaptı ve maç fazlasıyla 5. sıraya yükseldi. Kayserispor ise 27 puanla 15. sırada yer aldı.
MAÇA KARTLAR DAMGA VURDU!
2-1 sona eren maça Fırat Aydınus'un gösterdiği kırmızı kartlar ve iptal ettiği sarı kart damgasını vurdu.
Mücadelenin 35. dakikasında Antalyaspor'da El Kabir, Erkan Kaş'ın müdahalesi ile bir anda yerde kaldı. Hakem Fırat Aydınus faul kararı verdi. Pozisyona faul kararı verilmesine sinirlenen Erkan tepki olarak topu sert bir şekilde reklam panolarına vurdu.
Bu dakikadan sonra ortalık bir anda karıştı. Charles'ı iten ve sözlü tartışmaya giren Erkan Kaş, yardımcı hakemin uyarısı ile kırmızı kartla cezalandırıldı. Hakeme itiraz etmek için her iki takım oyuncuları da olayın yaşandığı bölgeye toplandı. İki ekipte de sinirler gerilince kısa süreli tartışmalar yaşandı.
Fırat Aydınus ilk olarak olaylarla ilgili olmamasına rağmen Danilo'ya sarı kart gösterdi. Yardımcısının uyarısı ile onu iptal eden ve Charles'a iki kez olaylara karışması nedeniyle üst üste iki sarı kart gösteren Aydınus böylece yeşil sahalarda görülecek ender kararlardan birine imza atmış oldu.
Aydınus ve yardımcısının kararları ile iki ekipten de birer oyuncu kırmızı kartla oyun dışında kalmış oldu.
- 01 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 21:22
- "Şampiyonluk bizim olacak"
Toplam 1
Yorum
ZATEN SEN HEYECANLANMA ÜS AKIL TFF, YUSUF VE TERMİNATÖRLERİ DE ÖYLE DİYOR ZATEN.
- Nasri’nin rotası İstanbul
Toplam 8
Yorum
besıktas sevılla indirim ister cımmbom para veriri ey allahım efsane transferr
- İki yıldız için beş yolcu
Toplam 15
Yorum
kendi gidişini hazırlıyorsun Tudor. CAROL GS YIN EN İYİLERİNDEN BİRİ. KESİNLİKLE SATILMAMALIDIR. TUDOR HOCA SEN ORADA NECİ OLUYORSUN DA CAROL UN SATILMASINA ONAY VERİYORSUN.
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