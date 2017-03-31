 Menajerlik harcamalarında F.Bahçe fark attı – Fotomaç – 31 Mart 2017
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    31 Mart 2017, Cuma
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    Menajerlik harcamalarında F.Bahçe fark attı

    Menajerlik harcamalarında F.Bahçe fark attı

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), kulüplerin 2016-2017 sezonunda şubat ayı sonuna kadar futbolcu menajerlerine yaptığı ödemeleri açıkladı.

    TFF'nin internet sitesindeki açıklamada, Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatının 11/4. maddesince kulüplerin federasyona gönderdiği belgeler doğrultusunda şubat ayı sonuna kadar yapılan ödemeler paylaşıldı.

    Spor Toto Süper Lig'den 11, TFF 1. Lig'den 5, Spor Toto 2. Lig'den 1 ve Spor Toto 3. Lig'den 2 takımın menajerlere ödediği ücretlerin yer aldığı listede, 1 milyon 568 bin 520 euro ile birinci sırada iken ise 940 bin 430 Euro ile 4'üncü sırada yer aldı.

    Listede Beşiktaş, Kasımpaşa, Gençlerbirliği, Osmanlıspor, Kayserispor, Adanaspor ve Gaziantepspor yer almadı

    Süper Lig'den, federasyona konuyla ilgili bildirimde bulunan diğer kulüplerin menajerlere ödediği ücretler şöyle:

    Fenerbahçe: 1 milyon 568 bin 520 euro

    Akhisar Belediyespor: 359 bin 874 lira

    Antalyaspor: 106 bin 200 lira + 390 bin euro

    Atiker Konyaspor: 10 bin 836 lira + 30 bin euro

    Aytemiz Alanyaspor: 327 bin 581 lira + 10 bin euro

    Bursaspor: 586 bin 924 lira + 1 milyon 72 bin 847 euro

    Çaykur Rizespor: 591 bin 491 lira

    Galatasaray: 940 bin 430 euro

    Kardemir Karabükspor: 559 bin 200 lira + 1 milyon 161 bin 36 euro

    Medipol Başakşehir: 761 bin 252 lira + 655 bin 500 euro

    : 125 bin euro

    1. 31 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 20:11
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