İşte düdük çalacak isimler
Ligde 26. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler açıklandı.
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 26. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler şunlar:
1 Nisan Cumartesi:
13.30 Akhisar Belediyespor-Medipol Başakşehir: Mete Kalkavan
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa: Hüseyin Göçek
19.00 Kardemir Karabükspor-Fenerbahçe: Bülent Yıldırım
19.00 Antalyaspor-Kayserispor: Fırat Aydınus
2 Nisan Pazar:
16.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor: Halil Umut Meler
16.30 Osmanlıspor-Gaziantepspor: Halis Özkahya
19.00 Beşiktaş-Gençlerbirliği: Serkan Çınar
19.00 Atiker Konyaspor-Bursaspor: Ali Palabıyık
3 Nisan Pazartesi:
20.00 Galatasaray-Adanaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
- 31 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:02
- "Asla taviz vermeyeceğiz"
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Yorum
TG BOS LAFLAR
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Toplam 4
Yorum
Vatandaş Trabzonlu olupta başka takım tutan ben görmedim gören varmı
- Rezerve!
Toplam 39
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Fbli Bu sene emra cogu maçta ilk 18 bile alınmadı şımarıklıgı ve özel hayatı yüzünden dortmunt kiralamak istiyor
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