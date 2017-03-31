Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında üstün

Beşiktaş, Pazar günü evinde Gençlerbirliği'ni konuk edecek. İki takım arasında daha önce oynanan 112 maçta siyah-beyazlı takımın bariz üstünlüğü ön plana çıkıyor.

Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında Beşiktaş, Vodafone Arena'da Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Pazar günü saat 19.00'da başlayacak mücadelede Serkan Çınar'ın düdük çalacak Çınar'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Mehmet Cem Hanoğlu yapacak.



Avantaj Beşiktaş'ın

Beşiktaş ile Gençlerbirliği arasında oynanacak karşılaşma iki takım arasındaki 113'ncü mücadele olacak. Siyah-beyazlı takım rakibine bu maçlarda galibiyet sayısında 64'e 13'lük bir fark atarken, 35 karşılaşmada da iki takım birbirleriyle yenişemedi. Ligin ilk yarısında oynanan maçta ise Gençlerbirliği 27'nci dakikada Serdar Gürler'in golüyle öne geçmesine karşın, maçın skorunu tayin eden isim 51'nci dakikada attığı golle Vincent Aboubakar oldu ve mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.



Beşiktaş ile Gençlerbirliği arasında oynanan son 10 maçta ise siyah-beyazlı takım 5 galibiyetle sahadan ayrılırken, Ankara temsilcisi sadece 1 galibiyet alabildi. 4 maçta ise eşitlik bozulmadı. Gençlerbirliği en son 2013-2014 sezonunun ilk yarısında Beşiktaş'ı Ankara 1-0'lık skorla mağlup etti. İki takım arasında oynanan son 10 maçta Beşiktaş rakip kaleye 15, Gençlerbirliği ise siyah-beyazlı filelere 8 gol kaydetti.