Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında üstün
Beşiktaş, Pazar günü evinde Gençlerbirliği'ni konuk edecek. İki takım arasında daha önce oynanan 112 maçta siyah-beyazlı takımın bariz üstünlüğü ön plana çıkıyor.
Avantaj Beşiktaş'ın
Beşiktaş ile Gençlerbirliği arasında oynanacak karşılaşma iki takım arasındaki 113'ncü mücadele olacak. Siyah-beyazlı takım rakibine bu maçlarda galibiyet sayısında 64'e 13'lük bir fark atarken, 35 karşılaşmada da iki takım birbirleriyle yenişemedi. Ligin ilk yarısında oynanan maçta ise Gençlerbirliği 27'nci dakikada Serdar Gürler'in golüyle öne geçmesine karşın, maçın skorunu tayin eden isim 51'nci dakikada attığı golle Vincent Aboubakar oldu ve mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.
Beşiktaş ile Gençlerbirliği arasında oynanan son 10 maçta ise siyah-beyazlı takım 5 galibiyetle sahadan ayrılırken, Ankara temsilcisi sadece 1 galibiyet alabildi. 4 maçta ise eşitlik bozulmadı. Gençlerbirliği en son 2013-2014 sezonunun ilk yarısında Beşiktaş'ı Ankara 1-0'lık skorla mağlup etti. İki takım arasında oynanan son 10 maçta Beşiktaş rakip kaleye 15, Gençlerbirliği ise siyah-beyazlı filelere 8 gol kaydetti.
- 31 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:06
- Fenerbahçe, lidere konuk oluyor
Toplam 4
Yorum
alex10 datome yok sloukas yok. işimiz çok zor. bu sezon geçen senekinden daha kötü oynuyoruz. yeni transfrler kötü.napçaz inşallah yeneriz...
- UEFA'yı aşar
Toplam 10
Yorum
taraftar durun siz daha bunlar iyi günleriniz.bu iş tamamen bir bitsin işte o zaman korkun siz FENERBAHÇE.nin yapacaklarından.o zaman taşlar ns oync
- 'Bilic' iması
Toplam 24
Yorum
taraftar biliç on numara olur .yönetimin getirebileceği en iyilerden biri.ben luçesku. da olabilir. derim ikisinden biri ama luçesku pahalı gibi.
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