Video hakem damga vurdu

Kulüpler Birliği Vakfı'nda Başkan Göksel Gümüşdağ bir bildiri yayımladı.

Bildiride, Fransa-İspanya hazırlık maçında, dünya tarihinde ilk kez Video Yardımcı Hakem uygulamasının resmen uygulandığı hatırlatılıp, iki hayati pozisyonda devreye girerek maça damga vurduğu belirtildi. Tüm dünya ile bu sistemin test edildiğini vurgulayan Gümüşdağ, "Futbolumuza minimum müdahale, maksimum fayda sağlayacaktır" açıklamasını yaptı.