 Video hakem damga vurdu – Fotomaç – 30 Mart 2017
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    30 Mart 2017, Perşembe
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    Video hakem damga vurdu

    Video hakem damga vurdu

    Kulüpler Birliği Vakfı'nda Başkan bir bildiri yayımladı.

    Bildiride, Fransa-İspanya hazırlık maçında, dünya tarihinde ilk kez Video Yardımcı Hakem uygulamasının resmen uygulandığı hatırlatılıp, iki hayati pozisyonda devreye girerek maça damga vurduğu belirtildi. Tüm dünya ile bu sistemin test edildiğini vurgulayan Gümüşdağ, "Futbolumuza minimum müdahale, maksimum fayda sağlayacaktır" açıklamasını yaptı.
    1. 30 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:29
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