Video hakem damga vurdu
Kulüpler Birliği Vakfı'nda Başkan Göksel Gümüşdağ bir bildiri yayımladı.
Bildiride, Fransa-İspanya hazırlık maçında, dünya tarihinde ilk kez Video Yardımcı Hakem uygulamasının resmen uygulandığı hatırlatılıp, iki hayati pozisyonda devreye girerek maça damga vurduğu belirtildi. Tüm dünya ile bu sistemin test edildiğini vurgulayan Gümüşdağ, "Futbolumuza minimum müdahale, maksimum fayda sağlayacaktır" açıklamasını yaptı.
- 30 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:29
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Bu karar Fenerbahçe'yi aklamadı"
Toplam 13
Yorum
hakkın elinden alındığındada bunları yazarmısın
- Wesley değil Nasri
Toplam 28
Yorum
TransferMarket MUSLERA 5 BRUMA 7 CAROLE 3 SNEİJDER 5 EN FAZLA EDECEĞİ 20 :D 45 NE YA oda alan olursa 20 :D ki sanmıyorum alacak var mı :)
- Çifte atak
Toplam 16
Yorum
gsli vida turkiyede oynamayi hak etmiyor, yaptigi hereketleri unutmadik son milli macda
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