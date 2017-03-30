 İşte düdük çalacak isimler – Fotomaç – 30 Mart 2017
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    30 Mart 2017, Perşembe
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    İşte düdük çalacak isimler

    İşte düdük çalacak isimler

    Ligde 26. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler açıklandı.

    Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler belli oldu.

    Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 26. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler şunlar:

    1 Nisan Cumartesi:

    13.30 Akhisar Belediyespor-Medipol Başakşehir: Mete Kalkavan

    16.00 Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa: Hüseyin Göçek

    19.00 Kardemir Karabükspor-Fenerbahçe: Bülent Yıldırım

    19.00 Antalyaspor-Kayserispor: Fırat Aydınus

    2 Nisan Pazar:

    16.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor: Halil Umut Meler

    16.30 Osmanlıspor-Gaziantepspor: Halis Özkahya

    19.00 Beşiktaş-Gençlerbirliği: Serkan Çınar

    19.00 Atiker Konyaspor-Bursaspor: Ali Palabıyık

    3 Nisan Pazartesi:

    20.00 Galatasaray-Adanaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

    1. 30 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:48
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