İşte düdük çalacak isimler
Ligde 26. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler açıklandı.
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 26. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler şunlar:
1 Nisan Cumartesi:
13.30 Akhisar Belediyespor-Medipol Başakşehir: Mete Kalkavan
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa: Hüseyin Göçek
19.00 Kardemir Karabükspor-Fenerbahçe: Bülent Yıldırım
19.00 Antalyaspor-Kayserispor: Fırat Aydınus
2 Nisan Pazar:
16.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor: Halil Umut Meler
16.30 Osmanlıspor-Gaziantepspor: Halis Özkahya
19.00 Beşiktaş-Gençlerbirliği: Serkan Çınar
19.00 Atiker Konyaspor-Bursaspor: Ali Palabıyık
3 Nisan Pazartesi:
20.00 Galatasaray-Adanaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
- 30 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 15:48
- Cavani'nin yanı Van Persie!
Toplam 13
Yorum
KrAlex Kronik sakat olduğunu bildiklerini düşünüyorum son derece alanın elinde kalır. Sırf forma satışına faydası oldu gerisi çöp.
- Doping, pistte madalya bırakmadı
Toplam 3
Yorum
sami zaten normal yoldan madalya kazanmamiz imkansizdi, sporculardan cok antrenorler ve federasyon hakkinda srusturma acilmali, onlar tesvik etti
- Umut iksiri
Toplam 5
Yorum
Ufuk Fenerbahçe'nin transfer komitesinin yerine ben gelsem, 5m ye şampiyon olabilecek kadro kurarım. Bu kadar kötü transfer komitesi olamaz
İşte düdük çalacak isimler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.