 Teknik direktör borsası – Fotomaç – 29 Mart 2017
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    29 Mart 2017, Çarşamba
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    Teknik direktör borsası

    Teknik direktör borsası

    Ligde bu sezon 25. hafta itibariyle 6 takım teknik direktör değişikliğine gitmezken, Gaziantep ve Akhisar 3 teknik direktör ile en fazla hoca değiştiren kulüp oldular...

    'de bu sezon 25. hafta itibariyle 6 takım teknik direktör değişikliğine gitmezken, 12 takımda toplam 26 teknik adam görev aldı. Gaziantepspor ve Akhisar Belediyespor 3 teknik direktör ile en fazla hoca değiştiren takım oldu. Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor, Medipol Başakşehir, Atiker Konyaspor ve Çaykur Rizespor, sezon başından bu yana görevdeki hocasıyla yola devam ederken, bu takımlar dışında kalan 12 ekipte toplamda 26 teknik adam görev aldı. Gaziantepspor ve Akhisar Belediyespor, bu sezon 3. teknik direktörüyle yola devam ederken, 10 takımda hoca değişikliği yaşandı.



    İGOR TUDOR'UN AYRILIŞI ÇOK TART IŞILDI
    Bu sezonun en çok tartışılan teknik adam değişikliği ise Karabükspor'da ki başarısından sonra Galatasaray'a giden Tudor oldu. Gaziantep ve Akhisar takımları ise birtürlü istikrarı bulamadı ve 3 hoca değişikliğine gittiler.
    1. 29 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:28
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