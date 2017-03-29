Teknik direktör borsası
Ligde bu sezon 25. hafta itibariyle 6 takım teknik direktör değişikliğine gitmezken, Gaziantep ve Akhisar 3 teknik direktör ile en fazla hoca değiştiren kulüp oldular...
İGOR TUDOR'UN AYRILIŞI ÇOK TART IŞILDI
Bu sezonun en çok tartışılan teknik adam değişikliği ise Karabükspor'da ki başarısından sonra Galatasaray'a giden Tudor oldu. Gaziantep ve Akhisar takımları ise birtürlü istikrarı bulamadı ve 3 hoca değişikliğine gittiler.
- 29 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:28
- Kazananı (VAR) belirledi
Toplam 4
Yorum
super ligde hic bekletilmeden uygulamaya gecmesi l onumuzdeki sezondan itibaren tff hemen uygulamaya koysun. Seyirci icinde orta hakem ayni amerikan futbolundaki gibi duyurusunu yapsin.
- Kazananı (VAR) belirledi
Toplam 4
Yorum
Atillas-BJK Var Aracının frekansına girmek isteyebilecek fanatik hackerlar hazır mı ?
- ''Kiralama durumumuz olabilir''
Toplam 10
Yorum
FUTBOL USA FB VE BJK FATIH TERIME DUA ETSIN EMRE MOR'U KESFETTI DORTMUND 'A GITMESINI SAGLADI, EMRE KOYU GS'LI AMA DURSUN ISE YARAMIYANLARI ALIYOR.
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