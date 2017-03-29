 Emre Mor savaşı – Fotomaç – 29 Mart 2017
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    29 Mart 2017, Çarşamba
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    savaşı

    Emre Mor savaşı

    ’un kiralık göndermeye karar verdiği genç yeteneği kapmak için üç büyükler müthiş bir yarışa girdi. F.Bahçe, Emre'nin menajeriyle İstanbul'da görüştü. ise "Onu kiralamak istiyoruz" dedi. Dursun Özbek de "Emre'yi biz almalıyız" diye kurmaylarına talimat verdi.

    , F.Bahçe, G.Saray arasında geçmişte çok sayıda transfer savaşı yaşandı. Ancak bu savaşlar hep iki kulüp arasında oldu. Şimdi ise durum farklı. İlk kez üç büyük kulüp aynı futbolcuyu bünyesine katmak için kıyasıya mücadele ediyor. Hedefteki isim Emre Mor'dan başkası değil. Milli futbolcu, sezon başında transfer olduğu Borussia Dortmund'da yeterince forma şansı bulamadı.

    Alman kulübü 19 yaşındaki Emre'yi "pişmesi" için kiralık verecek. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş genç forveti kiralamak için harekete geçti. Üç kulüp, 'un menajeri Muzzi Özcan'la görüşme maratonu başlattı. Yaşanan yoğun temaslar nedeniyle yarış her geçen gün kızışıyor.
    F.Bahçe İdari Menajeri Hasan Çetinkaya dün Emre Mor'un menajeri Özcan'la İstanbul'da görüştü.

    Çetinkaya ve Özcan, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki U21 maçını da birlikte izledi. Beşiktaş yöneticisi Ahmet Ürkmezgil ise "Emre'yi kiralama durumumuz olabilir, ben sıcak bakıyorum" dedi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de kurmaylarına "Emre Mor için ne gerekiyorsa yapın" talimatı verdi. Nefes nefese süren transfer savaşını kimin kazanacağı şimdiden büyük merak konusu...
    1. 29 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:44
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