Emre Mor savaşı
Borussia Dortmund’un kiralık göndermeye karar verdiği genç yeteneği kapmak için üç büyükler müthiş bir yarışa girdi. F.Bahçe, Emre'nin menajeriyle İstanbul'da görüştü. Beşiktaş ise "Onu kiralamak istiyoruz" dedi. Dursun Özbek de "Emre'yi biz almalıyız" diye kurmaylarına talimat verdi.
Alman kulübü 19 yaşındaki Emre'yi "pişmesi" için kiralık verecek. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş genç forveti kiralamak için harekete geçti. Üç kulüp, Emre Mor'un menajeri Muzzi Özcan'la görüşme maratonu başlattı. Yaşanan yoğun temaslar nedeniyle yarış her geçen gün kızışıyor.
F.Bahçe İdari Menajeri Hasan Çetinkaya dün Emre Mor'un menajeri Özcan'la İstanbul'da görüştü.
Çetinkaya ve Özcan, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki U21 maçını da birlikte izledi. Beşiktaş yöneticisi Ahmet Ürkmezgil ise "Emre'yi kiralama durumumuz olabilir, ben sıcak bakıyorum" dedi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de kurmaylarına "Emre Mor için ne gerekiyorsa yapın" talimatı verdi. Nefes nefese süren transfer savaşını kimin kazanacağı şimdiden büyük merak konusu...
- 29 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:44
- Kazananı (VAR) belirledi
Toplam 4
Yorum
super ligde hic bekletilmeden uygulamaya gecmesi l onumuzdeki sezondan itibaren tff hemen uygulamaya koysun. Seyirci icinde orta hakem ayni amerikan futbolundaki gibi duyurusunu yapsin.
- Kazananı (VAR) belirledi
Toplam 4
Yorum
Atillas-BJK Var Aracının frekansına girmek isteyebilecek fanatik hackerlar hazır mı ?
- ''Kiralama durumumuz olabilir''
Toplam 10
Yorum
FUTBOL USA FB VE BJK FATIH TERIME DUA ETSIN EMRE MOR'U KESFETTI DORTMUND 'A GITMESINI SAGLADI, EMRE KOYU GS'LI AMA DURSUN ISE YARAMIYANLARI ALIYOR.
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