 Gümüşdağ: Değişiklik olmasını istemiyoruz – Fotomaç – 28 Mart 2017
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    28 Mart 2017, Salı
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    Gümüşdağ: Değişiklik olmasını istemiyoruz

    Gümüşdağ: Değişiklik olmasını istemiyoruz
    TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in, Süper Lig'de yabancı oyuncu sayısının azaltılabileceği yönündeki sözlerine, Kulüpler Birliği Vakfından yanıt geldi. Başkan , "Belirlenen yarışma şartları ile ilgili herhangi bir değişiklik yapılması kesinlikle uygun bulunmamaktadır" dedi.
    1. 28 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:03
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