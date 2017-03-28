"CAS kendisiyle çelişti"
Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nin (CAS) Trabzonspor'un 2010/11 sezonuyla ilgili yaptığı başvuruyu reddetmesini değerlendirdi.
Trabzonspor'un bu mücadeleye itildiğini söyleyen Zeki Uzundurukan, UEFA ve CAS'ın kendi kararlarıyla çeliştiğini söyledi. İşte Uzundurukan'ın açıklamaları:
"TRABZONSPOR'UN BAŞVURACAĞI BİR MERCİ KALMADI"
Süreç çok uzamıştı 2010/11'den 2017'ye geldik. Hak arama mücadelesi TFF ile başladı. UEFA Etik Kurulu, Disiplin Kurulu, Tahkim Kurulu derken; CAS en üst merciydi. Oradan da ret cevabı çıktığı için Trabzonspor'un hak arama mücadelesi son bulmuş oldu. Daha hak arayacağı bir merci kalmadı.
"CAS KENDİSİYLE ÇELİŞTİ"
Trabzonspor'u bu hak arama mücadelesine iten Türkiye'de Etik Kurulunun da kabul ettiği TFF kurullarının kabul ettiği şike yapan takımlarla ilgili maçlarla ilgili bir takım dökümler çıkarmıştı ve UEFA'da o sezon Şampiyonlar Ligi'ne Trabzonspor'u almıştı, Fenerbahçe'yi de Avrupa'dan men etmişti. Gelişmeler Trabzonspor'u hep bu mücadeleye itti. UEFA da, CAS da kendisiyle çelişti. Açıkçası adil kararlar aldıklarını düşünmüyorum. Türkiye'de de iş sulandırıldığı için bu sonuç ortaya çıktı.
"UEFA ve CAS ŞİKE YAPILDIĞINI KABUL ETMİŞTİ"
Ben açıkçası bu kararı bekliyordum. UEFA ve CAS zaten Türkiye'de şike yapıldığını kabul etmişti daha önce fakat UEFA yerel liglere müdahale yetkimiz olmadığı için biz bu konuda karar veremeyiz demişti ve TFF'ye bırakmıştı son kararı vermesini. TFF de Türkiye'de şike yapılmadığını kupa mücadelesini Trabzonspor'un uluslararsı arenada vereceğini söylemişti ve bugüne kadar gelindi. Hayırlısı olsun Trabzonspor camiası önüne baksın 2010-11 sezonunda takılı kalmışlardı. Her sene şampiyonluk var, her sene kupa mücadelesi var. Artık bir beyaz sayfa açıp yeni şampiyonluklar için mücadele etsinler.
- 28 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 01:58
- Gençlik ateşi!
Toplam 1
Yorum
Ahmet Can Bu kadar gencin alındığı yerde ki bazıları artık gençlikten çıkmış. Yusuf Yazıcının alınmamasını çok saçma buluyorum. Yusuf bu takımda oynar
- Wesley Sneijder Galaxy yolunda
Toplam 16
Yorum
Neriman Chedjou, De Jong, Sneijder 33 Yaşındaki bu Oyuncular Acilen gönderilmeli.. Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Emre Akbaba, Cengiz Ünder, Enes Ünal...
- Tolga Zengin çok moralsiz
Toplam 24
Yorum
Dmn30 Bakn beyler bjk tarftarlaridn 100 kisye sorsn tolga gondrilsin mi 80/90 u gondrilsin der bjk kalitesinde deglsin tolga szn snu git be abi.
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