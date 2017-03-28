 Avrupa’nın 6. büyüğü Süper Lig – Fotomaç – 28 Mart 2017
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    28 Mart 2017, Salı
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    Avrupa’nın 6. büyüğü Süper Lig

    Avrupa’nın 6. büyüğü Süper Lig

    Süper Lig, piyasa değeri bakımından Avrupa’nın en büyük 6. ligi durumunda. İngiltere, İspanya, İtalya, Almanya ve Fransa’nın ardından Avrupa’nın en değerli ligi olan Süper Lig, Hollanda, Portekiz, Belçika ve Rusya gibi ülkeleri geride bıraktı.

    Piyasa değeri her geçen sene yükselen Süper Lig, Avrupa'nın da en büyük 6. ligi konumunda. Süper Lig'deki 18 takımın toplam piyasa değeri 888 milyon 550 bin Euro'ya ulaşırken, bu rakam Avrupa'nın birçok ülkesinin üzerinde yer aldı. İngiltere, İspanya, İtalya, Almanya ve Fransa'nın ardından Avrupa'nın en değerli ligi olan Süper Lig; Portekiz, Hollanda, Belçika ve Rusya gibi ülkeleri de geride bıraktı. Ligin piyasa değeri en yüksek takımı 142 milyon 550 bin Euro'yla Fenerbahçe olurken, sarı-lacivertlileri 125 milyon 500 bin Euro'yla Beşiktaş, 100 milyon 100 bin Euro'yla da Galatasaray takip etti. Piyasa değeri bakımından en altta yer alan takım ise 18 milyon 700 bin Euro'yla Adanaspor oldu.

    En değerlisi Premier Lig
    Futbolun Beşiği olarak adlandırılan İngiltere, piyasa değeri anlamında rakiplerinin açık ara önünde bulunuyor. İngiltere Premier Lig'in piyasa değeri 4 milyar 910 milyon Euro. Premier Lig'i, 3 milyar 620 milyon Euro'yla İspanya La Liga takip ediyor. İki lig arasındaki toplam piyasa farkı 1 milyar 290 milyon Euro. Bu rakam Süper Lig'in değerinden 400 milyon Euro daha fazla. La Liga'nın ardından İtalya Serie A geliyor. Juventus'un başı çektiği ligin toplam değeri 2 milyar 790 milyon Euro. İtalya Serie A ile Almanya Bundesliga arasında 160 milyon Euro'luk bir fark bulunuyor. Bundesliga'nın değeri 2 milyar 630 milyon Euro. Özellikle Paris Saint Germain'in yatırımlarıyla piyasa değeri yükselen Fransa Ligue 1'in değeri de 1 milyar 750 milyon Euro'ya ulaşmış durumda. Bu 5 büyük ligin ardından en pahalı lig olarak da 888 milyon 550 bin Euro'yla Süper Lig dikkat çekiyor.

    En pahalı takımlar İspanya'dan
    Avrupa'nın en büyük ligi olarak İngiltere Premier Lig öne çıksa da, en pahalı takımlar İspanya'da bulunuyor. Kadrosunda 24 futbolcu bulunan Real Madrid'in toplam piyasa değeri 766 milyon 800 bin Euro. Arda Turan'ın da formasını giydiği 22 kişilik kadrolu Barcelona'nın piyasa değeri ise 753 milyon 500 bin Euro. Piyasa değeri en düşük olan liglere baktığımızda ise ilk sırayı İrlanda Cumhuriyeti alıyor. 12 takımlı ligin toplam değeri 10 milyon 200 bin Euro. Avrupa'nın en düşük değerli ekibi ise yine İrlanda Cumhuriyeti Ligi'nden Bohemians. Bu takımın toplam değeri 250 bin Euro.
    Avrupa liglerinin piyasa değerleri ve en pahalı takımlarının listesi şu şekilde:

    Premier Lig: 4.91 milyar Euro
    Piyasa değeri en yüksek olan takımlar
    Manchester City: 525.25 milyon Euro
    Chelsea: 515 milyon Euro
    Arsenal: 492 milyon Euro
    Piyasa değeri en düşük olan takım
    Burnley 85 milyon Euro

    İspanya La Liga: 3.62 milyar Euro
    Piyasa değeri en yüksek olan takımlar
    Real Madrid: 766.8 milyon Euro
    Barcelona: 753.50 milyon Euro
    Atletico Madrid: 497.50 milyon Euro
    Piyasa değeri en düşük olan takım
    Osasuna: 37 milyon Euro

    İtalya Serie A: 2.79 milyar Euro
    Piyasa değeri en yüksek olan takımlar
    Juventus: 447.80 milyon Euro
    Napoli: 324.75 milyon Euro
    İnter: 316.5 milyon Euro
    Piyasa değeri en düşük olan takım
    Crotone: 24.55 milyon Euro

    Almanya Bundesliga: 2.63 milyar Euro
    Piyasa değeri en yüksek olan takımlar
    Bayern Münih: 566.15 milyon Euro
    B.Dortmund: 376.35 milyon Euro
    B.Leverkusen: 273.95 milyon Euro
    Piyasa değeri en düşük olan takım
    Darmstadt: 22.5 milyon Euro

    Fransa Ligue 1: 1.75 milyar Euro
    Piyasa değeri en yüksek olan takımlar
    Paris SG: 463.9 milyon Euro
    Lyon: 200.80 milyon Euro
    Monaco: 197.80 milyon Euro
    Piyasa değeri en düşük olan takım
    Dijon: 21.93 milyon Euro

    Türkiye Süper Lig: 888.55 milyon Euro
    Piyasa değeri en yüksek olan takımlar
    Fenerbahçe: 142.55 milyon Euro
    Beşiktaş: 125.5 milyon Euro
    Galatasaray 100.1 milyon Euro
    Piyasa değeri en düşük olan takım
    Adanaspor: 18.7 milyon Euro

    Portekiz Ligi: 862.40 milyon Euro
    Piyasa değeri en yüksek olan takımlar
    Benfica: 203.60 milyon Euro
    Porto: 179.75 milyon Euro
    Sporting Lizbon: 168.75 milyon Euro
    Piyasa değeri en düşük olan takım
    Tondela: 10.18 milyon Euro

    Rusya Ligi: 698.25 milyon Euro
    Piyasa değeri en yüksek olan takımlar
    Zenit: 106.80 milyon Euro
    Spartak Moskova: 93.30 milyon Euro
    CSKA Moskova: 82 milyon Euro
    Piyasa değeri en düşük olan takım
    Tomsk: 3.45 milyon Euro

    Hollanda Ligi: 648.80 milyon Euro
    Piyasa değeri en yüksek olan takımlar
    PSV Eindhoven: 113.20 milyon Euro
    Ajax: 103.93 milyon Euro
    Feyenoord: 91.75 milyon Euro
    Piyasa değeri en düşük olan takım
    Go Ahead Eagles: 9.70 milyon Euro

    Belçika Ligi: 521 milyon Euro
    Piyasa değeri en yüksek olan takımlar
    Anderlecht: 89.30 milyon Euro
    Club Brugge: 71.45 milyon Euro
    Gent: 54.35 milyon Euro
    Piyasa değeri en düşük olan takım
    Westerlo: 11.88 milyon Euro

    Ukrayna Ligi: 276.08 milyon Euro
    Piyasa değeri en yüksek olan takımlar
    Shakhtar Donetsk: 107.30 milyon Euro
    Dinamo Kiev: 77.15 milyon Euro
    Zorya: 16 milyon Euro
    Piyasa değeri en düşük olan takım
    Volyn Lutsk: 5.40 milyon Euro

    Yunanistan Ligi: 255.93 milyon Euro
    Piyasa değeri en yüksek olan takımlar
    Olympiakos: 44.65 milyon Euro
    PAOK: 39.25 milyon Euro
    Panathinaikos: 29.30 milyon Euro
    Piyasa değeri en düşük olan takım
    Veria: 7.03 milyon Euro

    İsviçre Ligi: 214.13 milyon Euro
    Piyasa değeri en yüksek olan takımlar
    Basel: 51.40 milyon Euro
    Young Boys: 34.15 milyon Euro
    Grasshoppers: 24.15 milyon Euro
    Piyasa değeri en düşük olan takım
    Vaduz: 9.95 milyon Euro

    Hırvatistan Ligi: 170.28 milyon Euro
    Piyasa değeri en yüksek olan takımlar
    Dinamo Zagreb: 60 milyon Euro
    Rijeka: 27.10 milyon Euro
    H.Split: 24.10 milyon Euro
    Piyasa değeri en düşük olan takım
    Cibalia: 5.15 milyon Euro

    Çek Cum. Ligi: 165.55 milyon Euro
    Piyasa değeri en yüksek olan takımlar
    Sparta Prag: 30.88 milyon Euro
    V.Plzen: 23.15 milyon Euro
    Slavia Prag: 19.18 milyon Euro
    Piyasa değeri en düşük olan takım
    Jihlava: 5.05 milyon Euro

    Polonya Ligi: 156.70 milyon Euro
    Piyasa değeri en yüksek olan takımlar
    L.Varşova: 32.30 milyon Euro
    L.Gdansk: 15.15 milyon Euro
    Lech Poznan: 13.70 milyon Euro
    Piyasa değeri en düşük olan takım
    A.Gdynia: 5.55 milyon Euro

    Avusturya Ligi: 148.85 milyon Euro
    Piyasa değeri en yüksek olan takımlar
    Salzburg: 36.05 milyon Euro
    Rapid Vienna: 25.80 milyon Euro
    Austria Vienna: 18.90 milyon Euro
    Piyasa değeri en düşük olan takım
    St.Pölten: 7.05 milyon Euro

    İskoçya Ligi: 144.10 milyon Euro
    Piyasa değeri en yüksek olan takımlar
    Celtic: 57.20 milyon Euro
    Glasgow Rangers: 13.95 milyon Euro
    Hearts: 11.20 milyon Euro
    Piyasa değeri en düşük olan takım
    Dundee: 5.90 milyon Euro

    Danimarka Ligi: 143 milyon Euro
    Piyasa değeri en yüksek olan takımlar
    Kopenhag: 31.7 milyon Euro
    Brondby: 16.35 milyon Euro
    Midtjlland: 11.6 milyon Euro
    Piyasa değeri en düşük olan takım
    Horsens: 6.13 milyon Euro

    Romanya Ligi: 135.05 milyon Euro
    Piyasa değeri en yüksek olan takımlar
    Steaua Bükreş: 19.40 milyon Euro
    Viitorul: 15.83 milyon Euro
    Astra Giurgiu: 15.25 milyon Euro
    Piyasa değeri en düşük olan takım
    Pandurii: 3.48 milyon Euro

    İsveç Ligi: 134.23 milyon Euro
    Piyasa değeri en yüksek olan takımlar
    Malmö: 18.48 milyon Euro
    Göteborg: 13.43 milyon Euro
    Norrkoping: 10.55 milyon Euro
    Piyasa değeri en düşük olan takım
    Halmstad: 3.78 milyon Euro

    Norveç Ligi: 115.03 milyon Euro
    Piyasa değeri en yüksek olan takımlar
    Rosenborg: 17.50 milyon Euro
    Stromgodset: 10 milyon Euro
    Odds: 9.30 milyon Euro
    Piyasa değeri en düşük olan takım
    Sandefjord: 3.10 milyon Euro

    Macaristan Ligi: 85.35 milyon Euro
    Piyasa değeri en yüksek olan takımlar
    Videoton: 11.68 milyon Euro
    Ferencvaros: 11.23 milyon Euro
    Debreceni: 9.38 milyon Euro
    Piyasa değeri en düşük olan takım
    Peksi: 4.68 milyon Euro

    Finlandiya Ligi: 30.83 milyon Euro
    Piyasa değeri en yüksek olan takımlar
    Helsinki: 5.23 milyon Euro
    Seinajoki: 3.55 milyon Euro
    Kuopion: 3.08 milyon Euro
    Piyasa değeri en düşük olan takım
    Jyvaskyla: 825 bin Euro

    İzlanda Ligi: 18.15 milyon Euro
    Piyasa değeri en yüksek olan takımlar
    Hafnarfjordur: 2.55 milyon Euro
    Stjarnan: 2.13 milyon Euro
    Reykjavik: 1.73 milyon Euro
    Piyasa değeri en düşük olan takım
    Vikingur: 800 bin Euro

    İrlanda Cum. Ligi: 10.20 milyon Euro
    Piyasa değeri en yüksek olan takımlar
    St.Patricks: 1.68 milyon Euro
    Dundalk: 1.18 milyon Euro
    Drogheda: 1.10 milyon Euro
    Piyasa değeri en düşük olan takım
    Bohemians: 250 bin Euro
    (BM-SK-S)

    28.03.2017 13:03:08 TSI
    NNNN

    Kaynak: IHA
    1. 28 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 13:16
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