Avrupa’nın 6. büyüğü Süper Lig

Süper Lig, piyasa değeri bakımından Avrupa’nın en büyük 6. ligi durumunda. İngiltere, İspanya, İtalya, Almanya ve Fransa’nın ardından Avrupa’nın en değerli ligi olan Süper Lig, Hollanda, Portekiz, Belçika ve Rusya gibi ülkeleri geride bıraktı.

Piyasa değeri her geçen sene yükselen Süper Lig, Avrupa'nın da en büyük 6. ligi konumunda. Süper Lig'deki 18 takımın toplam piyasa değeri 888 milyon 550 bin Euro'ya ulaşırken, bu rakam Avrupa'nın birçok ülkesinin üzerinde yer aldı. İngiltere, İspanya, İtalya, Almanya ve Fransa'nın ardından Avrupa'nın en değerli ligi olan Süper Lig; Portekiz, Hollanda, Belçika ve Rusya gibi ülkeleri de geride bıraktı. Ligin piyasa değeri en yüksek takımı 142 milyon 550 bin Euro'yla Fenerbahçe olurken, sarı-lacivertlileri 125 milyon 500 bin Euro'yla Beşiktaş, 100 milyon 100 bin Euro'yla da Galatasaray takip etti. Piyasa değeri bakımından en altta yer alan takım ise 18 milyon 700 bin Euro'yla Adanaspor oldu.



En değerlisi Premier Lig

Futbolun Beşiği olarak adlandırılan İngiltere, piyasa değeri anlamında rakiplerinin açık ara önünde bulunuyor. İngiltere Premier Lig'in piyasa değeri 4 milyar 910 milyon Euro. Premier Lig'i, 3 milyar 620 milyon Euro'yla İspanya La Liga takip ediyor. İki lig arasındaki toplam piyasa farkı 1 milyar 290 milyon Euro. Bu rakam Süper Lig'in değerinden 400 milyon Euro daha fazla. La Liga'nın ardından İtalya Serie A geliyor. Juventus'un başı çektiği ligin toplam değeri 2 milyar 790 milyon Euro. İtalya Serie A ile Almanya Bundesliga arasında 160 milyon Euro'luk bir fark bulunuyor. Bundesliga'nın değeri 2 milyar 630 milyon Euro. Özellikle Paris Saint Germain'in yatırımlarıyla piyasa değeri yükselen Fransa Ligue 1'in değeri de 1 milyar 750 milyon Euro'ya ulaşmış durumda. Bu 5 büyük ligin ardından en pahalı lig olarak da 888 milyon 550 bin Euro'yla Süper Lig dikkat çekiyor.



En pahalı takımlar İspanya'dan

Avrupa'nın en büyük ligi olarak İngiltere Premier Lig öne çıksa da, en pahalı takımlar İspanya'da bulunuyor. Kadrosunda 24 futbolcu bulunan Real Madrid'in toplam piyasa değeri 766 milyon 800 bin Euro. Arda Turan'ın da formasını giydiği 22 kişilik kadrolu Barcelona'nın piyasa değeri ise 753 milyon 500 bin Euro. Piyasa değeri en düşük olan liglere baktığımızda ise ilk sırayı İrlanda Cumhuriyeti alıyor. 12 takımlı ligin toplam değeri 10 milyon 200 bin Euro. Avrupa'nın en düşük değerli ekibi ise yine İrlanda Cumhuriyeti Ligi'nden Bohemians. Bu takımın toplam değeri 250 bin Euro.

Avrupa liglerinin piyasa değerleri ve en pahalı takımlarının listesi şu şekilde:



Premier Lig: 4.91 milyar Euro

Piyasa değeri en yüksek olan takımlar

Manchester City: 525.25 milyon Euro

Chelsea: 515 milyon Euro

Arsenal: 492 milyon Euro

Piyasa değeri en düşük olan takım

Burnley 85 milyon Euro



İspanya La Liga: 3.62 milyar Euro

Piyasa değeri en yüksek olan takımlar

Real Madrid: 766.8 milyon Euro

Barcelona: 753.50 milyon Euro

Atletico Madrid: 497.50 milyon Euro

Piyasa değeri en düşük olan takım

Osasuna: 37 milyon Euro



İtalya Serie A: 2.79 milyar Euro

Piyasa değeri en yüksek olan takımlar

Juventus: 447.80 milyon Euro

Napoli: 324.75 milyon Euro

İnter: 316.5 milyon Euro

Piyasa değeri en düşük olan takım

Crotone: 24.55 milyon Euro



Almanya Bundesliga: 2.63 milyar Euro

Piyasa değeri en yüksek olan takımlar

Bayern Münih: 566.15 milyon Euro

B.Dortmund: 376.35 milyon Euro

B.Leverkusen: 273.95 milyon Euro

Piyasa değeri en düşük olan takım

Darmstadt: 22.5 milyon Euro



Fransa Ligue 1: 1.75 milyar Euro

Piyasa değeri en yüksek olan takımlar

Paris SG: 463.9 milyon Euro

Lyon: 200.80 milyon Euro

Monaco: 197.80 milyon Euro

Piyasa değeri en düşük olan takım

Dijon: 21.93 milyon Euro



Türkiye Süper Lig: 888.55 milyon Euro

Piyasa değeri en yüksek olan takımlar

Fenerbahçe: 142.55 milyon Euro

Beşiktaş: 125.5 milyon Euro

Galatasaray 100.1 milyon Euro

Piyasa değeri en düşük olan takım

Adanaspor: 18.7 milyon Euro



Portekiz Ligi: 862.40 milyon Euro

Piyasa değeri en yüksek olan takımlar

Benfica: 203.60 milyon Euro

Porto: 179.75 milyon Euro

Sporting Lizbon: 168.75 milyon Euro

Piyasa değeri en düşük olan takım

Tondela: 10.18 milyon Euro



Rusya Ligi: 698.25 milyon Euro

Piyasa değeri en yüksek olan takımlar

Zenit: 106.80 milyon Euro

Spartak Moskova: 93.30 milyon Euro

CSKA Moskova: 82 milyon Euro

Piyasa değeri en düşük olan takım

Tomsk: 3.45 milyon Euro



Hollanda Ligi: 648.80 milyon Euro

Piyasa değeri en yüksek olan takımlar

PSV Eindhoven: 113.20 milyon Euro

Ajax: 103.93 milyon Euro

Feyenoord: 91.75 milyon Euro

Piyasa değeri en düşük olan takım

Go Ahead Eagles: 9.70 milyon Euro



Belçika Ligi: 521 milyon Euro

Piyasa değeri en yüksek olan takımlar

Anderlecht: 89.30 milyon Euro

Club Brugge: 71.45 milyon Euro

Gent: 54.35 milyon Euro

Piyasa değeri en düşük olan takım

Westerlo: 11.88 milyon Euro



Ukrayna Ligi: 276.08 milyon Euro

Piyasa değeri en yüksek olan takımlar

Shakhtar Donetsk: 107.30 milyon Euro

Dinamo Kiev: 77.15 milyon Euro

Zorya: 16 milyon Euro

Piyasa değeri en düşük olan takım

Volyn Lutsk: 5.40 milyon Euro



Yunanistan Ligi: 255.93 milyon Euro

Piyasa değeri en yüksek olan takımlar

Olympiakos: 44.65 milyon Euro

PAOK: 39.25 milyon Euro

Panathinaikos: 29.30 milyon Euro

Piyasa değeri en düşük olan takım

Veria: 7.03 milyon Euro



İsviçre Ligi: 214.13 milyon Euro

Piyasa değeri en yüksek olan takımlar

Basel: 51.40 milyon Euro

Young Boys: 34.15 milyon Euro

Grasshoppers: 24.15 milyon Euro

Piyasa değeri en düşük olan takım

Vaduz: 9.95 milyon Euro



Hırvatistan Ligi: 170.28 milyon Euro

Piyasa değeri en yüksek olan takımlar

Dinamo Zagreb: 60 milyon Euro

Rijeka: 27.10 milyon Euro

H.Split: 24.10 milyon Euro

Piyasa değeri en düşük olan takım

Cibalia: 5.15 milyon Euro



Çek Cum. Ligi: 165.55 milyon Euro

Piyasa değeri en yüksek olan takımlar

Sparta Prag: 30.88 milyon Euro

V.Plzen: 23.15 milyon Euro

Slavia Prag: 19.18 milyon Euro

Piyasa değeri en düşük olan takım

Jihlava: 5.05 milyon Euro



Polonya Ligi: 156.70 milyon Euro

Piyasa değeri en yüksek olan takımlar

L.Varşova: 32.30 milyon Euro

L.Gdansk: 15.15 milyon Euro

Lech Poznan: 13.70 milyon Euro

Piyasa değeri en düşük olan takım

A.Gdynia: 5.55 milyon Euro



Avusturya Ligi: 148.85 milyon Euro

Piyasa değeri en yüksek olan takımlar

Salzburg: 36.05 milyon Euro

Rapid Vienna: 25.80 milyon Euro

Austria Vienna: 18.90 milyon Euro

Piyasa değeri en düşük olan takım

St.Pölten: 7.05 milyon Euro



İskoçya Ligi: 144.10 milyon Euro

Piyasa değeri en yüksek olan takımlar

Celtic: 57.20 milyon Euro

Glasgow Rangers: 13.95 milyon Euro

Hearts: 11.20 milyon Euro

Piyasa değeri en düşük olan takım

Dundee: 5.90 milyon Euro



Danimarka Ligi: 143 milyon Euro

Piyasa değeri en yüksek olan takımlar

Kopenhag: 31.7 milyon Euro

Brondby: 16.35 milyon Euro

Midtjlland: 11.6 milyon Euro

Piyasa değeri en düşük olan takım

Horsens: 6.13 milyon Euro



Romanya Ligi: 135.05 milyon Euro

Piyasa değeri en yüksek olan takımlar

Steaua Bükreş: 19.40 milyon Euro

Viitorul: 15.83 milyon Euro

Astra Giurgiu: 15.25 milyon Euro

Piyasa değeri en düşük olan takım

Pandurii: 3.48 milyon Euro



İsveç Ligi: 134.23 milyon Euro

Piyasa değeri en yüksek olan takımlar

Malmö: 18.48 milyon Euro

Göteborg: 13.43 milyon Euro

Norrkoping: 10.55 milyon Euro

Piyasa değeri en düşük olan takım

Halmstad: 3.78 milyon Euro



Norveç Ligi: 115.03 milyon Euro

Piyasa değeri en yüksek olan takımlar

Rosenborg: 17.50 milyon Euro

Stromgodset: 10 milyon Euro

Odds: 9.30 milyon Euro

Piyasa değeri en düşük olan takım

Sandefjord: 3.10 milyon Euro



Macaristan Ligi: 85.35 milyon Euro

Piyasa değeri en yüksek olan takımlar

Videoton: 11.68 milyon Euro

Ferencvaros: 11.23 milyon Euro

Debreceni: 9.38 milyon Euro

Piyasa değeri en düşük olan takım

Peksi: 4.68 milyon Euro



Finlandiya Ligi: 30.83 milyon Euro

Piyasa değeri en yüksek olan takımlar

Helsinki: 5.23 milyon Euro

Seinajoki: 3.55 milyon Euro

Kuopion: 3.08 milyon Euro

Piyasa değeri en düşük olan takım

Jyvaskyla: 825 bin Euro



İzlanda Ligi: 18.15 milyon Euro

Piyasa değeri en yüksek olan takımlar

Hafnarfjordur: 2.55 milyon Euro

Stjarnan: 2.13 milyon Euro

Reykjavik: 1.73 milyon Euro

Piyasa değeri en düşük olan takım

Vikingur: 800 bin Euro



İrlanda Cum. Ligi: 10.20 milyon Euro

Piyasa değeri en yüksek olan takımlar

St.Patricks: 1.68 milyon Euro

Dundalk: 1.18 milyon Euro

Drogheda: 1.10 milyon Euro

Piyasa değeri en düşük olan takım

Bohemians: 250 bin Euro

(BM-SK-S)



28.03.2017 13:03:08 TSI

NNNN



Kaynak: IHA