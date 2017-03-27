 Göksel Gümüşdağ'dan 'yabancı kuralı' açıklaması – Fotomaç – 27 Mart 2017
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    27 Mart 2017, Pazartesi
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    Göksel Gümüşdağ'dan 'yabancı kuralı' açıklaması

    Göksel Gümüşdağ'dan 'yabancı kuralı' açıklaması

    Kulüpler Birliği Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Mevcut yabancı kuralının destekçiyiz. Yabancı kuralı 2019'da değerlendirilebilir" dedi.

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören'in, Süper Lig'de yabancı oyuncu sayısının azaltılabileceği yönündeki sözlerine, Kulüpler Birliği Vakfından yanıt geldi.

    Konuyla ilgili olarak yazılı açıklama yayımlayan Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ, 2015-2016 sezonundan itibaren başlayan ve takımların kadrolarında 14 yabancı oyuncu bulundurabilmesine hak tanıyan uygulamanın devamından yana olduklarını vurguladı.

    TFF'nin, Süper Lig futbolcu uygunluğu ile ilgili aldığı kararın, 2019 yılı haziran ayına kadar yürürlükte kalacağının bilindiğini aktaran Gümüşdağ, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

    "Bu düzenlemenin 4 sezon boyunca kesintisiz uygulanacağı kamuoyunun malumudur. Bu süre içerisinde belirlenen yarışma şartları ile ilgili herhangi bir değişiklik yapılması, Kulüpler Birliği Vakfı tarafından kesinlikle uygun bulunmamaktadır. Türk futbolunun hak ettiği saygınlığa ve sportif istikrara kavuşmasının yolunun, uzun vadeli planlamadan geçmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ayrıca yerli genç oyuncu yetiştirmenin de kısıtlama ya da yasaklara değil, kulüplerimizin başta alt yapılar olmak üzere planlama, yatırım ve organizasyonu ile federasyonumuzun denetleme ile teşviğinin kararlı bir şekilde uygulanmasına bağlı olduğu kanaatindeyiz. Yürürlükte olan statünün Kulüpler Birliği Vakfı olarak destekçisi ve takipçisi olduğumuzu belirtir, kamuoyunun bilgilerine sunarız."

    1. 27 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:46
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