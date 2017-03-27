Cumhurbaşkanımız en büyük destekçimiz

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, beIN Sports'ta katıldığı programda Şansal Büyüka'nın sorularını yanıtladı, "Ben Sayın Cumhurbaşkanımız'ın söylemine katılıyorum. Yabancı sayısını azaltmamız ve Türk futbolcuların önünü açmak için yerli sayısını artırmamız gerektiğine inanıyorum" dedi. Demirören şöyle konuştu: En büyük şansımız Sayın Cumhurbaşkanımız futbolu çok seviyor. Cumhurbaşkanımız bu olumlu bakışıyla spora çok fazla destek veriyor. Dünyada bizim kadar stat yapan başka bir ülke yok. Cumhurbaşkanımız'ın milli maça gelmesi, tribünde heyecanla takip etmesi, soyunma odasına inmesi bizim için en büyük destek.



YABANCI KURALINI KALDIRIRIZ

Benim ilk başkanlık dönemimde yabancı oyuncu sayısı 11'e kadar serbestti, sahada da 8'i bulunabiliyordu (6-2). Bir sonraki sezonda yabancı sayısını 6'sı sahada olmak üzere 8'e düşürdük. Bu uygulamalar sonunda Kulüpler Birliği'nden yabancı sınırının kalkması talebi geldi. Kulüplerimizin isteklerine göre hareket eden bir kurum olarak biz de 'Tamam' dedik. Hocamız da yabancı artışını değerlendirirken, Türk futbolcusunun Avrupa'ya gidişini sağlayacak sistemi oluşturalım dedi ve şimdiki mevcut sistemi getirdik. Kulüpler de buna göre yatırım yaptılar. Bu karar 4 senelik bir süreyi kapsıyor ama ben Sayın Cumhurbaşkanımız'ın söylemine katılıyorum. Yabancı sayısını azaltmamız ve Türk futbolcuların önünü açmak için yerli sayısını artırmamız gerektiğine inanıyorum. Bundan sonraki konu ve vazife Kulüpler Birliği'nde. Kulüpler Birliği bunu kabul ederse, yabancı kuralını kaldırırız. Kulüplerin yabancı oyuncularla sözleşmeleri var, hep beraber konuşmak lazım.



EURO 2024'ÜN EN BÜYÜK ADAYIYIZ

Türkiye kadar altyapıya destek veren başka bir ülke daha yok. Bu şartlarda EURO 2024'ün en büyük adayıyız. Eğer politik işler olmazsa. Biz daha önce hiç almadık. Almanya'nın Dünya Kupası ve Avrupa Kupası düzenlemişliği var. 2016 Elemeleri'ne kötü başladık ama son 5 maçta kazanarak elemelere gittik. Bu elemelere aslında iyi başladık ama Ukrayna maçında beklemedik bir kayıp yaşadık. Önemli olan turnuvalara nasıl başladığımız değil sonunda finallere gitmek.



VİDEO HAKEM SİSTEMİNE GEÇİLİYOR

Video hakem için çalışmamız başladı. Sistemi kullanan firmalarla nisan ayında deneme uygulamalarına başlayacağız. 60-70 tane deneme yapmamız lazım. Bununla birlikte 15-20 tane operatör gerekiyor. Getireceğimiz sistemde oyun durmuyor. Hakemler kulaklıktan konuşarak kararı veriyorlar. Bunun süresi en uzun 9 saniye olacak ve bütün konuşmalar kayıt altına alınacak. Eğer videodaki hakem ofsayt dese bile son karar sahadaki hakemin. O golü verebilir. Son karar yine hakemin. Bu sistemi getireceğiz ama pahalı bir sistem. Bu sistemi eylül ayında uygulamaya koymayı düşünüyoruz ama bu biraz da firmayla alakalı. Eğer firma ocak ayında yapın derse biz Ocak ayında yapacağız. Cüneyt Çakır dahil birkaç hakem bununla ilgili eğitim aldı.



FATİH TERİM İLE TERS DÜŞTÜ

Demirören yabancı konusunda Terim ile ters düştü. Terim, Finlandiya maçıöncesi, "Biz bu kuralı açıklarken, '4 sene' diye açıkladık. Kurallar öyle hemen uygulanıp hemen kaldırılamaz. Şahsi kanaatim, bu kuralın faydalı olduğu yönünde. 20-30 tane oyuncumuzu Avrupa'ya göndersek, milli takım zaten belli olur" demişti.



TRABZON'DA MİLLİ MAÇ

TFF Başkanı Yldırım Demirören, "Trabzonspor'un yeni stadında da milli maç oynatacağız. Muhteşem bir stat. Tarihi daha sonra açıklayacağız. Milli takımımızın maçlarını Anadolu'nun tüm şehirlerine yaydık. İyi bir hava yakaladık. Gittiğimiz tüm şehirlerde taraftarla bütünleştik. İstanbul'daki maçlarda taraftarlar milli takımı desteklemeli. Bu bilinç yerleşmeli" dedi.



YENİ SPOR YASASI GELİYOR

Demirören, "Başkanlar kulüplerini koruyacaklar ama maç sonu demeçlerden uzak durmalıdır. Taraftarlar otobüsü parçalayarak zevk mi alıyorlar? Ellerine ne geçiyor? İETT otobüs vermemekte çok haklı. Tahminime göre önümüzdeki sezona yeni bir spor yasasıyla girebiliriz" şeklinde konuştu.



AVRUPA SIKINTISI YOK

Avrupa kupalarına katılım konusunda 2017/2018 sezonu için hiçbir takımda sıkıntı görmüyorum. Biz zaten UE FA ile görüşürken bunları konuşuyoruz. Bir kulübümüz gider, hiç olmadık bir şey yapar, onu bilemem.



BEN DE HATA YAPTIM

Eğer taraftara şirin gözükmeye çalışırsanız hata yaparsınız. Ben de yaptım bu hatayı. Yaptığının doğru olduğuna inanarak devam edilmeli. E-bilet sayesinde istenmeyen taraftar gelemiyor. Çoğu kulübümüz bunun arkasında.



ALTYAPI ÖNEMLİ

Büyük kulüplerimiz amatör branşlara yıllık 15 milyon TL harcıyor. Bakanlık bunun için çalışma yapıyor. Buradan bir lira gelirleri yok kulübün. Kulüp mali probleme gidiyor. Kulüpler gerektiği kadar altyapıya harcama yapamıyor.



FAİR PLAY KONUSU

Başımızdaki en büyük dert UE FA'dan gelecek finansal cezalar. Kulüplerimiz anlaşmalarla geçiştirebiliyor ama artık deniz bitiyor. Biz de UE FA'nın finansal sistemine benzer bir sistem getiriyoruz. Önce bizden geçecekler.