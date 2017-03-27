 "CAS kararının zamanlaması enteresan" – Fotomaç – 27 Mart 2017
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    27 Mart 2017, Pazartesi
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    "CAS kararının zamanlaması enteresan"

    "CAS kararının zamanlaması enteresan"

    Fotomaç yazarı , Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nin (CAS) 2010/11 sezonuyla ilgili Trabzonspor'un yaptığı başvuruyu reddetmesini değerlendirdi.

    Herkesin çok acılar çektiği, büyük kavgaların verildiği, büyük bir gerilimin yaşandığı dönemin artık sona erdiğini belirten Bilgiç, CAS kararının zamanlamasının da ilginç olduğunu söyledi. 'in sözleri şöyle:

    "CAS'IN AKSİ KARAR VERDİĞİ GÖRÜLMEDİ"
    Trabzonspor şikayetçi taraftı hukuk şartlarında hakkını sonuna kadar aradı bu en doğal hakkıydı. CAS'a dedi ki: Fenerbahçe UEFA'dan bir ceza aldı eğer böyle bir ceza aldıysa sen de bu kararları değiştir. Ama CAS tarihinde UEFA'nın verdiği kararın dışına çok az çıkmış. Fenerbahçe'nin Avrupa Kupalarına katılım için UEFA tahkim kuruluna yaptığı itirazı da reddetmişti CAS. Aynı şekilde Trabzonspor'un bu başvurusunu da reddeetti.Bu noktadan sonra artık bir tartışma son buldu.

    "ZAMANLAMA ENTERESAN"
    CAS kararının zamanlamasına dikkat çeken Bilgiç, "Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının Aziz Yıldırım için beraaat kararının onamasıyla, CAS'ın Trabzonspor'un itirazını reddetmesinin aynı güne denk gelmesi de enteresan bir rastlantı oldu. Herkesin çok büyük acılar çektiği, çok büyük kavgalar verdiği büyük bir gerilimin yaşandığı bir dönem artık bitirildi.

    "ARTIK GÖZLER SİLİVRİ'DE"
    Silivri'deki "şikede kumpas davası" dışında bu iş kapandı. FETÖ'nün usülsüz dinlemeler yaptığı, insanları tehdit ettiği; hem ordumuzun hem de şike davası içerisinde özellikle Fenerbahçe yöneticilerine yönelik yaptığı kumpas davası görülüyor. Onun dışında bu işin sportif yönü artık kapandı.

    1. 27 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 19:07
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