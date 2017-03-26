 Yabancı kuralına sınır kararı – Fotomaç – 26 Mart 2017
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    26 Mart 2017, Pazar
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    Yabancı kuralına sınır kararı

    Yabancı kuralına sınır kararı

    TFF Başkanı katıldığı bir canlı yayında "Kulüpler Birliği kabul ederse, yabancı kuralına sınırlandırma getiririz" açıklamasında bulundu.

    TFF Başkanı katıldığı bir canlı yayında "Kulüpler Birliği kabul ederse, yabancı kuralına sınırlandırma getiririz" açıklamasında bulundu.

    İşte Demirören'in Bein Sports'a yaptığı açıklamalar; "Yabancı sayısını azaltmamız ve yerliyi arttırmamız gerektiğine inanıyorum. Bundan sonrası Kulüpler Birliği'nde. Kulüpler Birliği kabul ederse, yabancı kuralına sınırlandırma getiririz. Kulüplerin sözleşmeleri var, hep beraber konuşmak lazım. Yaşlı yabancı oyuncuların Türkiye'ye gelmesi, yaş ortalamasını arttırıyor"

    1. 26 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 21:41
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