Yabancı kuralına sınır kararı
TFF Başkanı Yıldırım Demirören katıldığı bir canlı yayında "Kulüpler Birliği kabul ederse, yabancı kuralına sınırlandırma getiririz" açıklamasında bulundu.
TFF Başkanı Yıldırım Demirören katıldığı bir canlı yayında "Kulüpler Birliği kabul ederse, yabancı kuralına sınırlandırma getiririz" açıklamasında bulundu.
İşte Demirören'in Bein Sports'a yaptığı açıklamalar; "Yabancı sayısını azaltmamız ve yerliyi arttırmamız gerektiğine inanıyorum. Bundan sonrası Kulüpler Birliği'nde. Kulüpler Birliği kabul ederse, yabancı kuralına sınırlandırma getiririz. Kulüplerin sözleşmeleri var, hep beraber konuşmak lazım. Yaşlı yabancı oyuncuların Türkiye'ye gelmesi, yaş ortalamasını arttırıyor"
- 26 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 21:41
- Yabancı kuralına sınır kararı
Toplam 1
Yorum
Isimsiz Futbolcunun yaslisi,yerlisi,genci gibi siniflandirmalar yapmak cahilce bir yaklasimdir. Iyi futbolcunun her yerde piyasasi var.
- Galatasaray için Mangala iddiası
Toplam 4
Yorum
kaplan suratli bir defans oyuncusu türkiyede nerdeyse yok , genelde defanslar ağır ve hantaldır , bu oyuncu mental ve defans açıdan oldukça iyi
- Trabzonspor az gol atıp, az gol yiyor
Toplam 1
Yorum
Edimen Nedeni belli,ndoye de rodellega da,bir etoo,bir vagner love değiller.şampiyon olmak istiyorsak,en az 2 tane çok sağlam golcü almalıyız..
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