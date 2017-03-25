"Video Hakem uygulamasını hayata geçirebiliriz”
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Video Hakem uygulamasına genel olarak olumlu yaklaştıklarını belirterek, "Artılarına ve eksilerine bakarak Video Hakem uygulamasını hayata geçirebiliriz" dedi.
"Cumhurbaşkanımız da gündemin yoğun akışı içinde dolu tribünlerle, farklı bir atmosferde vakit geçirme fırsatı buldular" diye konuşan Bakan Kılıç, "Galibiyet referandum çalışmaları için bizlere enerji ve moral verdi" dedi.
"Video Hakem uygulaması hayata geçirilebilir"
Bakan Akif Çağatay Kılıç, son günlerde futbol kamuoyunda sıkça konuşulan Video Hakem uygulamasına olumlu yaklaştıklarını belirterek, "Bu sistem dünyada da FIFA ve UEFA tarafından deneniyor. Biz de verilere bakıp ona göre hareket etmeliyiz. Teknik alt yapısı, bilgisayar desteği, yazılımı nasıl olacak, sistem nasıl işleyecek? Bütün bunlara, eksileri ve artılarına bakıp hayata geçirilebilir. Sistem birçok tartışmayı da ortadan kaldırabilir. Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği ile sürekli istişare içindeyiz. Hata futbolun içerisinde var. Sistem sayesinde düzeltilebilecek durumlar olabilir. Sonuçta futbolun içindeki tüm paydaşların mutlu olacağı, bunun temini için kullanabilecek bir sistem olduğunu düşünüyorum" açıklamasında bulundu.
- 25 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 15:09
- Gökhan İnler İtalya yolcusu
Toplam 10
Yorum
İnler Güzel oyuncu bence göndermemek lazım bir boşluk olursa o boşluğu çok güzel dolduruyor
- Gökhan İnler İtalya yolcusu
Toplam 10
Yorum
karakartal türkiyede bu adam gibi geriden ileriye isabetli uzun pas kesebilen bir adam yok fizik olarakta iyi durumda bence iyi bir alternatif. kalmalı
- Geçti o günler!
Toplam 14
Yorum
mehmet Fenerbahçe taraftarı olarak biz de UEFA kupasını kazanalım derken kastettiğimiz bu değildi.
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