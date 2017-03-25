Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Video Hakem uygulamasına genel olarak olumlu yaklaştıklarını belirterek, "Artılarına ve eksilerine bakarak Video Hakem uygulamasını hayata geçirebiliriz" dedi.

Bakan Kılıç, katıldığı bir televizyon programında spor gündemi hakkında açıklamalarda bulundu. A Milli Futbol Takımının, Finlandiya'yı 2-0 mağlup ettiği Dünya Kupası Grup Eleme maçını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte izlediklerini hatırlatan Kılıç, "Milli Takımımızın ortaya koyduğu başarılı futbol bizleri çok mutlu etti. Takımın iştahını ve gücünü gördük. Başta federasyonumuz ve Fatih hocamız olmak üzere teknik kadromuza ve futbolcularımıza teşekkür ediyoruz. Bu gruptan çıkacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

"Cumhurbaşkanımız da gündemin yoğun akışı içinde dolu tribünlerle, farklı bir atmosferde vakit geçirme fırsatı buldular" diye konuşan Bakan Kılıç, "Galibiyet referandum çalışmaları için bizlere enerji ve moral verdi" dedi.



"Video Hakem uygulaması hayata geçirilebilir"

Bakan Akif Çağatay Kılıç, son günlerde futbol kamuoyunda sıkça konuşulan Video Hakem uygulamasına olumlu yaklaştıklarını belirterek, "Bu sistem dünyada da FIFA ve UEFA tarafından deneniyor. Biz de verilere bakıp ona göre hareket etmeliyiz. Teknik alt yapısı, bilgisayar desteği, yazılımı nasıl olacak, sistem nasıl işleyecek? Bütün bunlara, eksileri ve artılarına bakıp hayata geçirilebilir. Sistem birçok tartışmayı da ortadan kaldırabilir. Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği ile sürekli istişare içindeyiz. Hata futbolun içerisinde var. Sistem sayesinde düzeltilebilecek durumlar olabilir. Sonuçta futbolun içindeki tüm paydaşların mutlu olacağı, bunun temini için kullanabilecek bir sistem olduğunu düşünüyorum" açıklamasında bulundu.